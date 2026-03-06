Přeskočit na obsah
6. 3. Miroslav
Česko má v NHL novou hvězdu. V sedmém zápase kariéry dala první gól

Sport,ČTK

Dvaadvacetiletý český hokejista Jaroslav Chmelař vstřelil za NY Rangers svůj první gól v NHL. Podařilo se mu to v sedmém zápase kariéry v soutěži, přispěl k výhře 6:2 nad Torontem a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.

NHL: Toronto Maple Leafs at New York Rangers
Český útočník Jaroslav Chmelař slaví svůj první gól v NHLFoto: Imagn Images
Rodák z Nového Města nad Metují debutoval v nejlepší lize světa 7. listopadu, druhý start zapsal hned o den později.

Dalších pět přidal v prosince, naposledy ovšem za Rangers nastoupil 16. prosince.

Šanci dostal znovu až nyní a využil ji parádně. Premiérovou trefu v NHL zaznamenal Chmelař v čase 50:27, kdy navyšoval vedení Rangers v newyorské Madison Square Garden na 4:2.

Ze středního pásma nabral rychlost, natlačil se před gólmana Maple Leafs Josepha Wolla, a pokořil ho zblízka svižnou střelou do levého horního rohu.

Za Rangers, kteří bodovali ve čtvrtém zápase po sobě, si po třech bodech připsali Alexis Lafrenière a Mika Zibanejad.

Toronto prohrálo pošesté v řadě a jeho hokejistům se vzdalují postupové pozice ve Východní konferenci NHL.

Český brankář Vítek Vaněček si připsal první čisté konto v sezoně a zároveň 100. výhru v kariéře. Měl šestnáct úspěšných zákroků a Mammoth porazili Philadelphii 3:0. Třicetiletý gólman byl vyhlášen druhou hvězdou čtvrtečního utkání.

Vaněček se v sezoně stal třetím českým brankářem, který udržel v zámořské soutěži nulu. Přidal se k Davidu Rittichovi z New York Islanders a svému kolegovi z Utahu Karlu Vejmelkovi.

Rodák z Havlíčkova Brodu Vaněček, který v NHL chytal poprvé od 27. ledna, neinkasoval pojedenácté v kariéře. V tomto ročníku nastoupil do svého patnáctého utkání a zaznamenal čtvrtou výhru.

Do brankoviště Flyers se postavila reprezentační dvojka nedávného olympijského turnaje, Daniel Vladař. Inkasoval dvakrát a připsal si dvacet zákroků.

Ve Philadelphii se blýskl také dvaadvacetiletý forvard klubu ze Salt Lake City, Dylan Guenther, jenž měl dvě asistence.

Českú útočník Pavel Zacha dvěma asistencemi neodvrátil porážku Bostonu s Nashvillem 3:6.

Výsledky NHL:

NY Rangers - Toronto 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)

Branky: 7. Cuylle, 28. Gavrikov, 46. Lafrenière, 51. Chmelař, 52. Zibanejad, 58. Cuylle - 1. Maccelli, 26. Cowan. Střely na branku: 24:31. Diváci: 17.262. Hvězdy zápasu: 1. Lafrenière, 2. Cuylle, 3. Chmelař (všichni NY Rangers).

Philadelphia - Utah 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky: 22. Schmaltz, 29. Keller, 59. Carcone. Střely na branku: 16:23. Vladař odchytal za Philadelphii 57:48 minut, z 22 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Vaněček odchytal za Utah celé utkání, ze 16 střel neinkasoval. Diváci: 19.386. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Vaněček, 3. Keller (všichni Utah).

Pittsburgh - Buffalo 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Branky: 15. Rust - 12. McLeod, 25. Norris, 27. Tuch, 31. Power, 57. Samuelsson. Střely na branku: 28:26. Diváci: 17.572. Hvězdy zápasu: 1. Power, 2. Luukkonen (oba Buffalo), 3. Rust (Pittsburgh).

Columbus - Florida 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Branky: 31. a 59. Olivier, 6. Provorov, 42. Jenner - 50. Mikkola, 55. Bennett. Střely na branku: 28:28. Diváci: 16.669. Hvězdy zápasu: 1. Provorov, 2. Olivier, 3. Greaves (všichni Columbus).

Nashville - Boston 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)

Branky: 22. a 35. Matthew Wood, 14. Hague, 31. Haula, 33. F. Forsberg, 58. Evangelista - 24. M. Geekie, 47. McAvoy (Zacha), 56. Arvidsson (Zacha). Střely na branku: 29:23. Diváci: 17.330. Hvězdy zápasu: 1. Matthew Wood, 2. F. Forsberg, 3. Stamkos (všichni Nashville).

Winnipeg - Tampa Bay 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Branky: 36. M. Barron, 40. Scheifele, 46. Nyquist, 58. Connor - 42. Point. Střely na branku: 30:27. Diváci: 13.473. Hvězdy zápasu: 1. Nyquist, 2. Scheifele, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).

Calgary - Ottawa 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky: 18. Pospíšil - 30. Eller, 47. Cozens, 58. Stützle, 60. Pinto. Střely na branku: 20:37. Diváci: 17.195. Hvězdy zápasu: 1. D. Cooley (Calgary), 2. Stützle, 3. Cozens (oba Ottawa).

Los Angeles - NY Islanders 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Branky: 4. Panarin, 35. S. Helenius, 36. M. Anderson, 43. Laferriere, 49. Kempe - 40. Horvat, 45. Pelech, 59. Heineman. Střely na branku: 35:34. Diváci: 17.078. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar, 2. Panarin, 3. M. Anderson (všichni Los Angeles).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

60

38

4

18

211:162

80

2.

Buffalo

62

37

6

19

214:184

80

3.

Detroit

62

35

7

20

185:187

77

4.

Montreal

60

33

9

18

213:200

75

5.

Boston

61

34

5

22

205:194

73

6.

Ottawa

61

30

9

22

205:194

69

7.

Toronto

63

27

11

25

200:221

65

8.

Florida

62

30

3

29

188:209

63

Metropolitní divize:

1.

Carolina

61

39

6

16

214:175

84

2.

Pittsburgh

61

31

13

17

205:180

75

3.

NY Islanders

63

35

5

23

186:182

75

4.

Columbus

61

32

8

21

196:193

72

5.

Washington

63

31

7

25

199:189

69

6.

Philadelphia

61

28

11

22

177:191

67

7.

New Jersey

62

31

2

29

160:186

64

8.

NY Rangers

61

24

8

29

166:192

56

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

60

41

9

10

230:149

91

2.

Dallas

61

38

9

14

212:165

85

3.

Minnesota

62

36

10

16

209:180

82

4.

Utah

62

33

4

25

196:169

70

5.

Nashville

62

28

8

26

185:213

64

6.

Winnipeg

61

25

10

26

175:187

60

7.

Chicago

61

23

10

28

163:195

56

8.

St. Louis

61

23

9

29

159:210

55

Pacifická divize:

1.

Vegas

62

29

14

19

205:197

72

2.

Anaheim

61

34

3

24

205:212

71

3.

Edmonton

62

30

8

24

220:210

68

4.

Seattle

61

29

9

23

173:179

67

5.

San Jose

59

30

4

25

186:207

64

6.

Los Angeles

61

25

14

22

160:182

64

7.

Calgary

61

24

7

30

150:185

55

8.

Vancouver

61

18

7

36

157:230

43

