Česko má v NHL novou hvězdu. V sedmém zápase kariéry dala první gól

Dvaadvacetiletý český hokejista Jaroslav Chmelař vstřelil za NY Rangers svůj první gól v NHL. Podařilo se mu to v sedmém zápase kariéry v soutěži, přispěl k výhře 6:2 nad Torontem a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.
Rodák z Nového Města nad Metují debutoval v nejlepší lize světa 7. listopadu, druhý start zapsal hned o den později.
Dalších pět přidal v prosince, naposledy ovšem za Rangers nastoupil 16. prosince.
Šanci dostal znovu až nyní a využil ji parádně. Premiérovou trefu v NHL zaznamenal Chmelař v čase 50:27, kdy navyšoval vedení Rangers v newyorské Madison Square Garden na 4:2.
Ze středního pásma nabral rychlost, natlačil se před gólmana Maple Leafs Josepha Wolla, a pokořil ho zblízka svižnou střelou do levého horního rohu.
Za Rangers, kteří bodovali ve čtvrtém zápase po sobě, si po třech bodech připsali Alexis Lafrenière a Mika Zibanejad.
Toronto prohrálo pošesté v řadě a jeho hokejistům se vzdalují postupové pozice ve Východní konferenci NHL.
Český brankář Vítek Vaněček si připsal první čisté konto v sezoně a zároveň 100. výhru v kariéře. Měl šestnáct úspěšných zákroků a Mammoth porazili Philadelphii 3:0. Třicetiletý gólman byl vyhlášen druhou hvězdou čtvrtečního utkání.
Vaněček se v sezoně stal třetím českým brankářem, který udržel v zámořské soutěži nulu. Přidal se k Davidu Rittichovi z New York Islanders a svému kolegovi z Utahu Karlu Vejmelkovi.
Rodák z Havlíčkova Brodu Vaněček, který v NHL chytal poprvé od 27. ledna, neinkasoval pojedenácté v kariéře. V tomto ročníku nastoupil do svého patnáctého utkání a zaznamenal čtvrtou výhru.
Do brankoviště Flyers se postavila reprezentační dvojka nedávného olympijského turnaje, Daniel Vladař. Inkasoval dvakrát a připsal si dvacet zákroků.
Ve Philadelphii se blýskl také dvaadvacetiletý forvard klubu ze Salt Lake City, Dylan Guenther, jenž měl dvě asistence.
Českú útočník Pavel Zacha dvěma asistencemi neodvrátil porážku Bostonu s Nashvillem 3:6.
Výsledky NHL:
NY Rangers - Toronto 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)
Branky: 7. Cuylle, 28. Gavrikov, 46. Lafrenière, 51. Chmelař, 52. Zibanejad, 58. Cuylle - 1. Maccelli, 26. Cowan. Střely na branku: 24:31. Diváci: 17.262. Hvězdy zápasu: 1. Lafrenière, 2. Cuylle, 3. Chmelař (všichni NY Rangers).
Philadelphia - Utah 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Branky: 22. Schmaltz, 29. Keller, 59. Carcone. Střely na branku: 16:23. Vladař odchytal za Philadelphii 57:48 minut, z 22 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Vaněček odchytal za Utah celé utkání, ze 16 střel neinkasoval. Diváci: 19.386. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Vaněček, 3. Keller (všichni Utah).
Pittsburgh - Buffalo 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Branky: 15. Rust - 12. McLeod, 25. Norris, 27. Tuch, 31. Power, 57. Samuelsson. Střely na branku: 28:26. Diváci: 17.572. Hvězdy zápasu: 1. Power, 2. Luukkonen (oba Buffalo), 3. Rust (Pittsburgh).
Columbus - Florida 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Branky: 31. a 59. Olivier, 6. Provorov, 42. Jenner - 50. Mikkola, 55. Bennett. Střely na branku: 28:28. Diváci: 16.669. Hvězdy zápasu: 1. Provorov, 2. Olivier, 3. Greaves (všichni Columbus).
Nashville - Boston 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)
Branky: 22. a 35. Matthew Wood, 14. Hague, 31. Haula, 33. F. Forsberg, 58. Evangelista - 24. M. Geekie, 47. McAvoy (Zacha), 56. Arvidsson (Zacha). Střely na branku: 29:23. Diváci: 17.330. Hvězdy zápasu: 1. Matthew Wood, 2. F. Forsberg, 3. Stamkos (všichni Nashville).
Winnipeg - Tampa Bay 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Branky: 36. M. Barron, 40. Scheifele, 46. Nyquist, 58. Connor - 42. Point. Střely na branku: 30:27. Diváci: 13.473. Hvězdy zápasu: 1. Nyquist, 2. Scheifele, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).
Calgary - Ottawa 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Branky: 18. Pospíšil - 30. Eller, 47. Cozens, 58. Stützle, 60. Pinto. Střely na branku: 20:37. Diváci: 17.195. Hvězdy zápasu: 1. D. Cooley (Calgary), 2. Stützle, 3. Cozens (oba Ottawa).
Los Angeles - NY Islanders 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Branky: 4. Panarin, 35. S. Helenius, 36. M. Anderson, 43. Laferriere, 49. Kempe - 40. Horvat, 45. Pelech, 59. Heineman. Střely na branku: 35:34. Diváci: 17.078. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar, 2. Panarin, 3. M. Anderson (všichni Los Angeles).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
60
38
4
18
211:162
80
2.
Buffalo
62
37
6
19
214:184
80
3.
Detroit
62
35
7
20
185:187
77
4.
Montreal
60
33
9
18
213:200
75
5.
Boston
61
34
5
22
205:194
73
6.
Ottawa
61
30
9
22
205:194
69
7.
Toronto
63
27
11
25
200:221
65
8.
Florida
62
30
3
29
188:209
63
Metropolitní divize:
1.
Carolina
61
39
6
16
214:175
84
2.
Pittsburgh
61
31
13
17
205:180
75
3.
NY Islanders
63
35
5
23
186:182
75
4.
Columbus
61
32
8
21
196:193
72
5.
Washington
63
31
7
25
199:189
69
6.
Philadelphia
61
28
11
22
177:191
67
7.
New Jersey
62
31
2
29
160:186
64
8.
NY Rangers
61
24
8
29
166:192
56
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
60
41
9
10
230:149
91
2.
Dallas
61
38
9
14
212:165
85
3.
Minnesota
62
36
10
16
209:180
82
4.
Utah
62
33
4
25
196:169
70
5.
Nashville
62
28
8
26
185:213
64
6.
Winnipeg
61
25
10
26
175:187
60
7.
Chicago
61
23
10
28
163:195
56
8.
St. Louis
61
23
9
29
159:210
55
Pacifická divize:
1.
Vegas
62
29
14
19
205:197
72
2.
Anaheim
61
34
3
24
205:212
71
3.
Edmonton
62
30
8
24
220:210
68
4.
Seattle
61
29
9
23
173:179
67
5.
San Jose
59
30
4
25
186:207
64
6.
Los Angeles
61
25
14
22
160:182
64
7.
Calgary
61
24
7
30
150:185
55
8.
Vancouver
61
18
7
36
157:230
43
ŽIVĚ Trump uvedl, že chce být zapojen do výběru příštího lídra Íránu
Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely. Zároveň označil syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího za nepřijatelnou volbu. Řekl to v osmiminutovém telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.
ŽIVĚ Babiše s Okamurou sněmovna nevydala, jejich kauzy ale nespadnou pod stůl
Soudní řízení s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem v dotačním případu Čapí hnízdo nyní pokračovat nebude. Sněmovna Babiše k trestnímu stíhání nevydala. Dolní komora nevyhověla ani soudní žádosti o vydání předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury v kauze předloňských volebních plakátů jeho hnutí.
Labyrint bez východu. Film Dva prokurátoři je suverénní studií totalitní mašinerie
Ukrajinský režisér Sergej Loznica se po sérii dokumentárních rekonstrukcí vrací k hrané tvorbě. Ve filmu Dva prokurátoři, který vloni soutěžil na festivalu v Cannes, nás zavádí do 30. let minulého století, aby na příběhu jednoho idealistického bolševika ukázal, jak se právo v rukou totality mění v zástěrku pro masové vraždění.