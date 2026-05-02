Česko - Lotyšsko. Velký úspěch pořád na dosah, Češi chtějí první medaili po 12 letech
Sledujte online přenos z utkání o třetí místo na mistrovství světa hokejistů do 18 let na Slovensku mezi Českem a Lotyšskem.
Pylová sezona propukla naplno. Kalendář ukazuje, kdy čekají alergiky nejhorší dny
V Česku trpí asi čtvrtina lidí alergií a nemocných mírně přibývá. Příchod jara, kdy stoupají teploty a rozkvétají stromy, je pro alergiky nejkritičtějším obdobím. Kvůli pylu kýchají, mají ucpaný nos, slzí, štípe je v očích, ale také mohou pociťovat podrážděnost kůže, bolesti břicha nebo dušnost.
To už nikdo nedokáže, hecoval ho cestovatel Zikmund. Pět let proto putoval Afrikou, těšil se na pivo
Tomáš Vaňourek stál před několika dny před pražským magistrátem a z výrazu jeho tváře bylo zřejmé, že je opravdu velmi šťastný. Po pěti letech se vrátil domů z cesty, která nebyla nijak lehká, a už vůbec ne obyčejná. Ve stopách legendárních cestovatelů Hanzelky a Zikmunda absolvoval cestu po východním pobřeží Afriky a následně při cestě zpět do Evropy po západním pobřeží. Nebyl přitom sám.
USA sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc. Tusk varuje před rozpadem NATO
Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o 5000 během příštích šesti až 12 měsíců. Napsala to dnes agentura Reuters, podle níž to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth.
ŽIVĚ Zelenskyj pozval Fica do Kyjeva, ten mu slíbil podporu Ukrajiny
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenskyj o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti.
Timmy plave. Záchranný tým velrybu vypustil na volné moře. "Pozdravila" a odplula
Velrybu vyproštěnou z mělčiny na severu Německa dnes dopoledne záchranný tým vypustil z nákladního člunu do Severního moře, informuje agentura DPA.