Česko - Lotyšsko. Češi uzavřou skupinu MS v silvestrovém zápase proti Lotyšům
Sledujte online přenos z utkání hokejového MS juniorů v Americe mezi Českem a Lotyšskem.
Král heavy metalu, papež i ikony filmu. Světové osobnosti, které odešly v roce 2025
Král heavy metalu Ozzy Osbourne, papež František či ikona světové kinematografie David Lynch. Připomeňte si s Aktuálně.cz, které světové osobnosti v uplynulém roce odešly.
ŽIVĚ„Věřím v naše vítězství,“ prohlásil Putin v jednom z nejkratších novoročních projevů
Ruský prezident Vladimir Putin v novoročním projevu uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině. Informovala o tom dnes ruská státní agentura TASS, podle níž projev šéfa Kremlu trval tři minuty a 20 sekund, což z něj činí jednu z nejkratších Putinových novoročních zdravic. Projev vzhledem k časovým pásmům Ruska odvysílaly nejprve televize na Dálném východě.
Kanaďané v Miláně vsadí i na novou hvězdu NHL. V nominaci nechybí 19letý forvard
V nominaci kanadských hokejistů na olympijské hry je i devatenáctiletý útočník San Jose Macklin Celebrini, kterému momentálně patří třetí místo v kanadském bodování NHL
Podivuhodný případ české „anomálie“. Ustála světovou křivdu, její výstřel k elitě bere dech
Jedna z největších nadějí českého tenisu Nikola Bartůňková nemohla sedm měsíců hrát kvůli pozitivnímu dopingovému testu. V pouhých osmnácti letech zažila brutální nápor na psychiku, přišla o žebříčkové postavení, o léta tvrdé dřiny. Její reakce v minulé sezoně ale brala dech.
Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo nehody i zpoždění autobusů
Sněžení ve středu odpoledne a večer na mnoha místech zkomplikovalo dopravu. Na kluzkých a zasněžených cestách se stala řada nehod. V Jihlavě se zranili tři chodci, do kterých vjelo osobní auto, které dostalo smyk. Ve Středočeském kraji měly problémy autobusy. Spoje nabíraly zpoždění. Silničáři uzavřeli pro nákladní auta hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska.