31. 12. Silvestr
Hokej
Česko - Lotyšsko. Češi uzavřou skupinu MS v silvestrovém zápase proti Lotyšům

Sledujte online přenos z utkání hokejového MS juniorů v Americe mezi Českem a Lotyšskem.

Ruský prezident Vladimir Putin, 30. prosince 2025.
ŽIVĚ„Věřím v naše vítězství,“ prohlásil Putin v jednom z nejkratších novoročních projevů

Ruský prezident Vladimir Putin v novoročním projevu uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině. Informovala o tom dnes ruská státní agentura TASS, podle níž projev šéfa Kremlu trval tři minuty a 20 sekund, což z něj činí jednu z nejkratších Putinových novoročních zdravic. Projev vzhledem k časovým pásmům Ruska odvysílaly nejprve televize na Dálném východě.

Během silvestrovského večera a noci a první den nového roku bude v Česku dál sněžit; snímek je byl pořízen u Popovic na Brněnsku, 31. prosince 2025.
Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo nehody i zpoždění autobusů

Sněžení ve středu odpoledne a večer na mnoha místech zkomplikovalo dopravu. Na kluzkých a zasněžených cestách se stala řada nehod. V Jihlavě se zranili tři chodci, do kterých vjelo osobní auto, které dostalo smyk. Ve Středočeském kraji měly problémy autobusy. Spoje nabíraly zpoždění. Silničáři uzavřeli pro nákladní auta hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska.

