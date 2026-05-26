Česko - Kanada. V odvetě za epický Milán se do branky postaví Pavlát
Sledujte online přenos z utkání hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku mezi Českem a Kanadou.
Evropa řeší nečekaný bezpečnostní problém. Rusko ale v dronové krizi prohrává
Rychlý vývoj dronů především kvůli ruské válce na Ukrajině způsobil, že se bezpilotní prostředky dostávají i tam, kde by je dřív nikdo nečekal. Na začátku března ohrožovaly země kolem Perského zálivu, v poslední době několikrát týdně hlásí problémy pobaltské země či Finsko. Poslední takový případ se podařilo zdokumentovat v sobotu v Lotyšsku.
Slováky připravili o postup Švédové, do play off se prodrali i Američané
Švédové zvítězili v přímém souboji o play off nad Slovenskem 4:2 a postoupili ze 4. místa do čtvrtfinále. Obhájci zlata z USA uspěli v přímém souboji o postup do čtvrtfinále s Rakušany (4:1) , ve skupině skončí čtvrtí.
Šok v Budějovicích. Zemřel útočník Dynama, bylo mu pouhých 21 let
Smutná zpráva otřásla fotbalovými Budějovicemi. Jednadvacetiletý ofenzivní hráč Dynama Victor Udoh zemřel za podivných okolností v rodné Abudži, hlavním městě Nigérie.
ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev
Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.
Kopřiva v Paříži postoupil, Nosková a Fruhvirtová na Roland Garros skončily
Vít Kopřiva postoupil podruhé za sebou do 2. kola Roland Garros. Po více než čtyřech hodinách zdolal Corentina Mouteta 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3. Linda Nosková a Linda Fruhvirtová vypadly už v 1. kole. Nasazená dvanáctka Nosková prohrála s Marií Sakkariovou z Řecka 5:7, 6:7. Fruhvirtová, která do hlavní soutěže prošla z kvalifikace, podlehla domácí Else Jacquemotové 4:6, 3:6.