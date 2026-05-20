Česko - Itálie 0:0. Češi od prvních minut ostřelují soupeřovu branku
Sledujte online přenos z utkání hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku mezi Českem a Itálií.
ŽIVĚ Senát chce Trumpovi bez souhlasu Kongresu zabránit ve vedení války s Íránem
Americký Senát v úterý večer postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích, která by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Donald Trump neměl souhlas Kongresu. Jde o ojedinělou výtku směrovanou republikánskému šéfovi Bílého domu s tím, jak čím dál víc jeho spolustraníků v Kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu, který se vleče už téměř tři měsíce.
Europarlament stupňuje tlak na Slovensko. Kvůli právnímu státu a rozkrádání fondů
Slovensko má řadu problémů s evropskými fondy, stavem prokuratury nebo médií. A situace se zhoršuje, varují ve své rezoluci europoslanci. Apelují na Evropskou komisi, aby zvážila, jestli zemi „nepotrestat“ podobně jako Maďarsko, které má už roky zmrazené unijní peníze.
Američan s podezřením na ebolu přiletí do Prahy. Kritiku vyvolalo, že nemíří do USA
Americký lékař s podezřením na nákazu smrtícím virem eboly ve středu večer přiletí z Ugandy do Prahy. Ve Fakultní nemocnici Bulovka stráví tři týdny v izolaci. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nepředstavuje muž pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Převoz Američana do Česka místo do Spojených států ale vyvolává kritiku.
ŽIVĚ Rusko chystá ofenzívu na Kyjev. Mají připravených pět scénářů, upozornil Zelenskyj
Rusko podle ukrajinské rozvědky plánuje nové ofenzívy na Kyjev přes Černihivskou oblast, která na severu Ukrajiny hraničí s Ruskem a Běloruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to uvedl po středeční poradě s veliteli ozbrojených sil. „Připravujeme reakce na každou možnou variantu nepřátelských akcí, pokud se Rusové skutečně odváží rozšířit svou agresi," řekl Zelenskyj.
Rubio se pustil do vedení Kuby. Obyvatele ostrova vyzval, aby si sami vybrali vládu
Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve videoposelství určeném obyvatelům Kuby obvinil komunistické vedení této karibské země ze zpronevěry a represí a nabídl jim novou cestu. Ve středu to napsala agentura AFP. Podle ní vzkaz vyznívá jako výzva k povstání.