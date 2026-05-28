Česko - Finsko. Do bitvy o všechno půjdou Češi s Kořenářem v brance
Čeští hokejisté nastoupí do čtvrtfinálového utkání MS v Curychu proti Finsku s brankářem Kořenářem. Mimo sestavu zůstali útočníci Kovařčík a Mandát. Sledujte online přenos z utkání.
"Budeme je muset vyhodit do povětří." Trump jde tvrdě i po vlastním spojenci
Seznam států, kterým americký prezident Donald Trump pohrozil vojenským úderem, se opět rozšířil o další jméno. Během úterního zasedání vlády adresoval Trump mimořádně ostrou výhrůžku na účet Ománu, který patří mezi dlouhodobé spojence Spojených států na Blízkém východě. Pokud země nebude postupovat podle představ Washingtonu, hrozí jí podle prezidenta „vyhození do povětří“.
Žádné poloviční členství, ale celá unie. Zelenskyj poslal dopis do Bruselu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá myšlenku, aby Ukrajina získala v Evropské unii částečné členství, a argumentuje tím, že země bránící se ruské invazi si zasluhuje plnohodnotný status, neboť brání celou Evropu před ruskou agresí.
Státní zástupkyně zrušila moje stíhání, řekl hejtman Půta. Kauzu opět pořeší policie
Trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) z neoznámení trestného činu ve středu státní zástupkyně zrušila. Hejtman to ve čtvrtek oznámil na síti X a následně to potvrdila i okresní státní zástupkyně Martina Dědková.
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.
ŽIVĚ USA znovu zaútočily na Írán, Teherán v odvetě udeřil na americkou vojenskou základnu
Spojené státy oznámily, že provedly nové „obranné“ údery v jižním Íránu. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila čtyři íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. Íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na úder poblíž letiště Bandar Abbásu udeřily na americkou leteckou základnu. Vzdušné útoky hlásil Kuvajt.