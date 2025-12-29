Přeskočit na obsah
Hokej
ŽIVĚ

Česko - Finsko. Češi hrají zápas, který může být pro další průběh turnaje klíčový

Sport

Sledujte online přenos z utkání hokejového MS juniorů v Americe mezi Českem a Finskem.

Reginald doherty
Bratrovi se vyhýbal, i tak spolu vládli světu. Oba pak potkal smutný osud

Právě jemu vděčí tenis za první raketový nárůst popularity. Reginald „Reggie“ Doherty ho přivedl v prvním čtvrtstoletí jeho vývoje k vrcholu stylové dokonalosti a ladnosti, čímž se stal přitažlivým pro diváky. Od narození muže, jenž čtyřikrát v řadě vyhrál Wimbledon a s bratrem Laurencem neměli ve světě dlouho konkurenci, uplynulo právě dnes 115 let.

