Česko - Finsko. Češi hrají zápas, který může být pro další průběh turnaje klíčový
Sledujte online přenos z utkání hokejového MS juniorů v Americe mezi Českem a Finskem.
Skandál v německé armádě. Po obviněních z extremismu propustila několik výsadkářů
Německá armáda uvedla, že propustila několik výsadkářů a desítky dalších vyšetřuje v souvislosti s násilím, sexistickým chováním, užíváním drog či sympatiemi ke krajní pravici. V pondělí o tom informoval deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Zasadili jsme velmi tvrdý úder." Trump se rozpovídal o americkém útoku ve Venezuele
Americký prezident Donald Trump v pondělí před novináři potvrdil, že Spojené státy ve Venezuele zasáhly přístavní oblast, kde jsou podle Washingtonu na lodě nakládány drogy. Na místě podle něj došlo k velké explozi, která tuto oblast zničila.
ŽIVĚRusko přehodnotí svůj postoj v mírových jednáních, oznámil Putin zaskočenému Trumpovi
Ukrajina v noci zaútočila 91 bezpilotními letouny na rezidenci prezidenta Vladimira Putina, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajinský lídr Volodymyr Zelenskyj podle agentury Reuters označil tvrzení Moskvy za lež. Putin dnes v reakci na údajný noční útok řekl americkému protějšku Donaldu Trumpovi, že Rusko přehodnotí svůj postoj v mírových jednáních.
Bratrovi se vyhýbal, i tak spolu vládli světu. Oba pak potkal smutný osud
Právě jemu vděčí tenis za první raketový nárůst popularity. Reginald „Reggie“ Doherty ho přivedl v prvním čtvrtstoletí jeho vývoje k vrcholu stylové dokonalosti a ladnosti, čímž se stal přitažlivým pro diváky. Od narození muže, jenž čtyřikrát v řadě vyhrál Wimbledon a s bratrem Laurencem neměli ve světě dlouho konkurenci, uplynulo právě dnes 115 let.