Česko - Dánsko. Turnaj začíná i pro Čechy, na úvod bude chytat Kořenář
Sledujte online přenos z utkání hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku mezi Českem a Dánskem.
ŽIVĚ Rusko chystá velký útok na Ukrajinu. Podle Zelenského má mířit na prezidentskou kancelář
Rusko plánuje útok drony a raketami na prezidentskou kancelář, rezidenci hlavy státu a podzemní bunkry v Kyjevě a další místa na Ukrajině označená za centra rozhodování, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Odvolal se na dokumenty, které získala vojenská rozvědka HUR.
Dramatická přestřelka hokejových gigantů na MS. Kanada srazila Švédy v poslední třetině
Hokejisté Kanady porazili na úvod mistrovství světa ve Fribourgu Švédsko 5:3 a vyšli tak vítězně ze souboje dvou medailových aspirantů turnaje. Švédové dokázali v zápase skupiny B smazat ztrátu 0:2 i 2:3, ve třetí třetině ale zajistili Kanadě výhru útočníci Connor Brown a Dylan Cozens.
Lhůta na záchranu života. Teď lidé s rakovinou čekají měsíce, šéf VZP slibuje vyšetření do tří dnů
Mají podezření na rakovinu a potřebují vyšetřit. Termín na magnetickou rezonanci ale dostanou až za několik měsíců. Jejich šance na přežití tím radikálně klesá. Řeč je o pacientech s nádory na slinivce či mozku. To by se mělo změnit. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov totiž plánuje, že čekací lhůty výrazně zkrátí. „Lidé s podezřením na rakovinu nebudou čekat déle než 72 hodin,“ řekl.
Finové proti Němcům kralovali v přesilovkách a do MS vstoupili vítězně
Hokejisté Finska vstoupili do mistrovství světa v Curychu ve skupině A výhrou nad Německem 3:1. Tým kouče Anttiho Pennenana se dostal do dvoubrankového vedení díky dvěma využitým přesilovým hrám. Gólem a asistencí přispěl k vítězství Anton Lundell. Dvě asistence si připsal Teuvo Teräväinen.
Zalil lebku svaté ženy do betonu a měl s ní šílený plán. Zloději vůbec nešlo o peníze
Muž podezřelý z krádeže lebky sv. Zdislavy ji zalil do betonu. Odborníci ji zkusí vyjmout. Pachatel podle policie nesouhlasil s vystavením lebky, chtěl ji pohřbít v řece. Nyní mu hrozí až osm let vězení.