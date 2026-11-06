Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
6. 11. Liběna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Česká spolupráce uchvátila Boston, vysokou porážkou to odnesl Pittsburgh

Góly Pavla Zachy v utkání proti Pittsburghu

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

České duo řídilo v NHL výhru hokejistů Bostonu nad Pittsburghem 6:2. Pavel Zacha vstřelil dva góly a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Na obě branky mu přihrál David Pastrňák. Tomáš Hertl se asistencí podílel na výhře Vegas nad Detroitem 2:1.

Reklama

Adam Jiříček si rovněž připsal přihrávku, St. Louis však podlehlo New Jersey 4:5 v prodloužení. Také Martin Nečas jednou asistoval, Colorado ale prohrálo s Nashvillem 2:3 v prodloužení. Naopak brankář Jakub Dobeš slavil s Montrealem výhru 5:4 v prodloužení nad Utahem.

Poprvé se hráči Bostonu prosadili v Pittsburghu v čase 12:07, kdy Pastrňák našel před brankou nikým nehlídaného Zachu a ten vyrovnal na 1:1. Po gólech Marka Kastelice a Eliase Lindholma pak Bruins ještě v úvodní třetině odskočili do vedení 3:1.

Pittsburgh vrátil před polovinou utkání na dostřel jedné branky Nick Robertson, ale to bylo nakonec od domácího týmu všechno.

Ve 35. minutě nejproduktivnější český hráč v lize Pastrňák rozjel akci z vlastního obranného pásma, po které se do přečíslení dvou na jednoho dostali J. J. Peterka se Zachou. Český útočník po přihrávce německého hokejisty dal svůj pátý gól v sezoně.

Reklama
Reklama

„Máme v týmu spoustu šikovných hráčů, a když zvládneme i osobní souboje, najdeme cestu k vítězství. Právě díky těm úspěšným u mantinelu jsme dnes dali několik gólů. Navíc jsme byli rychlí v přechodu přes střední pásmo. Každý hráč přispívá něčím jiným a skórovat může kterákoliv formace, což je skvělé,“ řekl Zacha.

Boston vyhrál třetí utkání v řadě a ve Východní konferenci mu patří druhá příčka. Penguins neuspěli počtvrté za sebou a na Východě je v tabulce horší pouze Philadelphia.

Hertl v čase 44:20 poslal kotouč na Bradena Bowmana, jenž střelou ze stahovačky v pravém kruhu vyrovnal na 1:1. Pro českého útočníka to byla pátá přihrávka v sezoně.

„Victor Olofsson skvěle našel Hertla a ten pak posunul puk na mě. Nevěděl jsem, jestli brankář vidí. Tak jsem to zkusil dát na bližší tyč a vyšlo to,“ prohlásil Bowman. O vítězství Vegas rozhodl minutu a 42 sekund před vypršením základní hrací doby Trevor Connelly.

Reklama
Reklama

Dvacetiletý obránce Adam Jiříček dostává v St. Louis příležitost zabydlet se v sestavě a na ledě New Jersey si připsal druhou asistenci v sezoně. Rozjel rychlý protiútok, ze kterého v čase 54:36 snížil Philip Broberg na 3:4. Vyrovnat se hostům podařilo hned o 18 sekund později, když čtvrtým gólem v ročníku potrestal chybu brankáře Connora Hellebuycka Slovák Dalibor Dvorský. Bod navíc pro New Jersey v prodloužení zařídil Švéd Jesper Bratt.

Nečas vybídl v úvodu 10. minuty ke střele Jadena Schwartze, který vyrovnal na 1:1. Druhý nejproduktivnější Čech v lize si připsal dvanáctou asistenci v sezoně. V 15. minutě vrátil Nashvillu jednobrankový náskok Bělorus Vitalij Pinčuk, který dal svůj první gól v NHL.

Podruhé Avalanche vyrovnali ve 26. minutě. V prodloužení rozhodl o vítězství hostů během v převaze dělovkou bez přípravy Steven Stamkos. Bývalý kapitán Tampy Bay dal svůj 247. přesilovkový gól a na pátém místě historických tabulek NHL vyrovnal Luca Robitaillea.

Souboj českých gólmanů v Montrealu se nekonal, jelikož v brankovišti Utahu dostal před Karlem Vejmelkou přednost Sebastian Cossa. Dobeš si připsal 16 úspěšných zákroků a recept na něj měl především Logan Cooley, americký mistr světa z loňska zaznamenal hattrick a jednu asistenci. V nastavení rozhodl o výhře Montrealu svou jedenáctou trefou v ročníku Cole Caufield.

Reklama
Reklama

Už čtvrtý zápas Anaheimu v řadě sledoval gólman Lukáš Dostál jen ze střídačky. Ducks s Laurentem Brossoitem v brance zvítězili v Edmontonu 5:4. Domácí Connor McDavid díky gólu a třem asistencím protáhl svou sérii s alespoň jedním bodem už na 17 zápasů. Celkově má 44 bodů a je jasným lídrem produktivity NHL. Za Anaheim dvakrát skórovali Pavel Minťukov a Beckett Sennecke.

Vancouver prohrál ve Winnipegu 2:6. Obránce Filip Hronek měl čtyři záporné body za účast na ledě při vstřelených a obdržených gólech.

New York Rangers i s Jaroslavem Chmelařem v sestavě přehráli Philadelphii 3:2. Její brankář Daniel Vladař sledoval zápas ze střídačky. New York Islanders podlehli vítězi posledního ročníku Stanley Cupu z Caroliny 3:5, Ondřej Palát byl u dvou obdržených branek.

NHL:

Reklama
Reklama

Montreal - Utah 5:4 v prodl. (2:2, 0:1, 2:1 - 1:0)

Branky: 16. Suzuki, 18. A. Xhekaj, 42. K. Dach, 55. Engström, 61. Caufield - 2., 10. a 32. L. Cooley, 48. Schmaltz. Střely na branku: 35:20. Dobeš odchytal za Montreal 60:30 minut, inkasoval čtyřikrát z 20 střel a úspěšnost zákroků měl 80 procent. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki, 2. Caufield (oba Montreal), 3. L. Cooley (Utah).

Detroit - Vegas 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Branky: 43. Anton Johansson - 45. Bowman (Hertl), 59. Connelly. Střely na branku: 26:34. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Connelly, 2. Bowman (oba Vegas), 3. Anton Johansson (Detroit).

Reklama
Reklama

Tampa Bay - Chicago 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Branky: 19. a 46. Michejev, 5. Hedman, 43. McDonagh - 60. Kancerov. Střely na branku: 35:26. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Michejev, 2. Černák, 3. McDonagh (všichni Tampa Bay).

New Jersey - St. Louis 5:4 v prodl. (1:0, 3:1, 0:3 - 1:0)

Branky: 33. a 39. Mantha, 8. L. Hughes, 38. Boqvist, 62. Bratt - 37. Thomas, 52. McTavish, 55. Broberg (A. Jiříček), 55. Dvorský. Střely na branku: 36:32. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Mantha, 2. L. Hughes, 3. Bratt (všichni New Jersey).

Reklama
Reklama

NY Islanders - Carolina 3:5 (0:2, 3:1, 0:2)

Branky: 24. Chaffee, 26. B. Schenn, 38. V. Eklund - 1. Stankoven, 4. Kotkaniemi, 27. Svečnikov, 55. W. Carrier, 60. Chatfield. Střely na branku: 27:39. Diváci: 14.234. Hvězdy zápasu: 1. W. Carrier, 2. Svečnikov (oba Carolina), 3. B. Schenn (NY Islanders).

NY Rangers - Philadelphia 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Branky: 5. Perreault, 54. Dorofejev, 56. Kartye - 31. Benoit, 33. Acciari. Střely na branku: 28:25. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Kartye, 2. Dorofejev, 3. Fox (všichni NY Rangers).

Reklama
Reklama

Pittsburgh - Boston 2:6 (1:3, 1:2, 0:1)

Branky: 10. Brazeau, 28. N. Robertson - 13. a 35. Zacha (na oba Pastrňák), 16. Kastelic, 19. E. Lindholm, 37. M. Geekie, 49. Minten. Střely na branku: 18:24. Diváci: 17.316. Hvězdy zápasu: 1. Zacha, 2. M. Geekie, 3. Pastrňák (všichni Boston).

Columbus - Dallas 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 57. Werenski, rozh. náj. Ničuškin - 47. Rantanen. Střely na branku: 30:28. Diváci: 15.020. Hvězdy zápasu: 1. Talbot (Columbus), 2. DeSmith (Dallas), 3. Werenski (Columbus).

Reklama
Reklama

Winnipeg - Vancouver 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Branky: 4. Iafallo, 5. Koepke, 15. Mercer, 27. Pionk, 32. Scheifele, 52. Ferraro - 7. Öhgren, 56. Boeser. Střely na branku: 29:26. Diváci: 13.312. Hvězdy zápasu: 1. Mercer, 2. Scheifele, 3. Björck (všichni Winnipeg).

Edmonton - Anaheim 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)

Branky: 20. Bouchard, 23. McDavid, 57. K. Kapanen, 60. Draisaitl - 24. a 27. Minťukov, 40. a 42. Sennecke, 10. Gauthier. Střely na branku: 27:21. Diváci: 16.587. Hvězdy zápasu: 1. Minťukov (Anaheim), 2. McDavid (Edmonton), 3. Sennecke (Anaheim).

Reklama
Reklama

Colorado - Nashville 2:3 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 10. Schwartz (Nečas), 26. Kelly - 5. Colton, 15. Pinčuk, 63. Stamkos. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18.085. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Annuen (oba Nashville), 3. Kelly (Colorado).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Reklama
Reklama

Atlantická divize:

1.

Boston

17

12

1

4

64:40

25

2.

Montreal

16

10

3

3

57:51

23

3.

Tampa Bay

15

10

2

3

56:46

22

4.

Ottawa

17

10

1

6

54:52

21

5.

Florida

16

9

2

5

52:47

20

6.

Toronto

17

8

2

7

62:56

18

7.

Buffalo

15

7

3

5

44:51

17

8.

Detroit

17

7

3

7

49:52

17

Metropolitní divize:

1.

Carolina

18

13

2

3

69:43

28

2.

New Jersey

16

11

0

5

57:47

22

3.

NY Rangers

17

9

1

7

51:49

19

4.

Washington

14

8

0

6

49:48

16

5.

NY Islanders

15

7

2

6

43:44

16

6.

Columbus

14

7

0

7

38:42

14

7.

Pittsburgh

16

5

2

9

51:58

12

8.

Philadelphia

18

4

4

10

39:61

12

Západní konference:

Centrální divize:

Reklama
Reklama

1.

Minnesota

17

11

3

3

56:38

25

2.

Utah

17

10

1

6

61:59

21

3.

Dallas

16

9

2

5

45:38

20

4.

Colorado

17

9

2

6

68:56

20

5.

Nashville

16

7

5

4

49:50

19

6.

St. Louis

16

7

2

7

49:50

16

7.

Winnipeg

17

6

3

8

45:60

15

8.

Chicago

17

4

1

12

37:67

9

Pacifická divize:

1.

Edmonton

17

11

3

3

71:53

25

2.

Vegas

18

11

2

5

60:50

24

3.

Seattle

15

9

1

5

54:53

19

4.

Anaheim

16

8

1

7

59:61

17

5.

Calgary

16

7

1

8

39:55

15

6.

San Jose

17

7

1

9

44:61

15

7.

Los Angeles

14

5

2

7

43:47

12

8.

Vancouver

18

3

1

14

53:83

7

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama