Česká spolupráce uchvátila Boston, vysokou porážkou to odnesl Pittsburgh

České duo řídilo v NHL výhru hokejistů Bostonu nad Pittsburghem 6:2. Pavel Zacha vstřelil dva góly a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Na obě branky mu přihrál David Pastrňák. Tomáš Hertl se asistencí podílel na výhře Vegas nad Detroitem 2:1.
Adam Jiříček si rovněž připsal přihrávku, St. Louis však podlehlo New Jersey 4:5 v prodloužení. Také Martin Nečas jednou asistoval, Colorado ale prohrálo s Nashvillem 2:3 v prodloužení. Naopak brankář Jakub Dobeš slavil s Montrealem výhru 5:4 v prodloužení nad Utahem.
Poprvé se hráči Bostonu prosadili v Pittsburghu v čase 12:07, kdy Pastrňák našel před brankou nikým nehlídaného Zachu a ten vyrovnal na 1:1. Po gólech Marka Kastelice a Eliase Lindholma pak Bruins ještě v úvodní třetině odskočili do vedení 3:1.
Pittsburgh vrátil před polovinou utkání na dostřel jedné branky Nick Robertson, ale to bylo nakonec od domácího týmu všechno.
Ve 35. minutě nejproduktivnější český hráč v lize Pastrňák rozjel akci z vlastního obranného pásma, po které se do přečíslení dvou na jednoho dostali J. J. Peterka se Zachou. Český útočník po přihrávce německého hokejisty dal svůj pátý gól v sezoně.
„Máme v týmu spoustu šikovných hráčů, a když zvládneme i osobní souboje, najdeme cestu k vítězství. Právě díky těm úspěšným u mantinelu jsme dnes dali několik gólů. Navíc jsme byli rychlí v přechodu přes střední pásmo. Každý hráč přispívá něčím jiným a skórovat může kterákoliv formace, což je skvělé,“ řekl Zacha.
Boston vyhrál třetí utkání v řadě a ve Východní konferenci mu patří druhá příčka. Penguins neuspěli počtvrté za sebou a na Východě je v tabulce horší pouze Philadelphia.
Hertl v čase 44:20 poslal kotouč na Bradena Bowmana, jenž střelou ze stahovačky v pravém kruhu vyrovnal na 1:1. Pro českého útočníka to byla pátá přihrávka v sezoně.
„Victor Olofsson skvěle našel Hertla a ten pak posunul puk na mě. Nevěděl jsem, jestli brankář vidí. Tak jsem to zkusil dát na bližší tyč a vyšlo to,“ prohlásil Bowman. O vítězství Vegas rozhodl minutu a 42 sekund před vypršením základní hrací doby Trevor Connelly.
Dvacetiletý obránce Adam Jiříček dostává v St. Louis příležitost zabydlet se v sestavě a na ledě New Jersey si připsal druhou asistenci v sezoně. Rozjel rychlý protiútok, ze kterého v čase 54:36 snížil Philip Broberg na 3:4. Vyrovnat se hostům podařilo hned o 18 sekund později, když čtvrtým gólem v ročníku potrestal chybu brankáře Connora Hellebuycka Slovák Dalibor Dvorský. Bod navíc pro New Jersey v prodloužení zařídil Švéd Jesper Bratt.
Nečas vybídl v úvodu 10. minuty ke střele Jadena Schwartze, který vyrovnal na 1:1. Druhý nejproduktivnější Čech v lize si připsal dvanáctou asistenci v sezoně. V 15. minutě vrátil Nashvillu jednobrankový náskok Bělorus Vitalij Pinčuk, který dal svůj první gól v NHL.
Podruhé Avalanche vyrovnali ve 26. minutě. V prodloužení rozhodl o vítězství hostů během v převaze dělovkou bez přípravy Steven Stamkos. Bývalý kapitán Tampy Bay dal svůj 247. přesilovkový gól a na pátém místě historických tabulek NHL vyrovnal Luca Robitaillea.
Souboj českých gólmanů v Montrealu se nekonal, jelikož v brankovišti Utahu dostal před Karlem Vejmelkou přednost Sebastian Cossa. Dobeš si připsal 16 úspěšných zákroků a recept na něj měl především Logan Cooley, americký mistr světa z loňska zaznamenal hattrick a jednu asistenci. V nastavení rozhodl o výhře Montrealu svou jedenáctou trefou v ročníku Cole Caufield.
Už čtvrtý zápas Anaheimu v řadě sledoval gólman Lukáš Dostál jen ze střídačky. Ducks s Laurentem Brossoitem v brance zvítězili v Edmontonu 5:4. Domácí Connor McDavid díky gólu a třem asistencím protáhl svou sérii s alespoň jedním bodem už na 17 zápasů. Celkově má 44 bodů a je jasným lídrem produktivity NHL. Za Anaheim dvakrát skórovali Pavel Minťukov a Beckett Sennecke.
Vancouver prohrál ve Winnipegu 2:6. Obránce Filip Hronek měl čtyři záporné body za účast na ledě při vstřelených a obdržených gólech.
New York Rangers i s Jaroslavem Chmelařem v sestavě přehráli Philadelphii 3:2. Její brankář Daniel Vladař sledoval zápas ze střídačky. New York Islanders podlehli vítězi posledního ročníku Stanley Cupu z Caroliny 3:5, Ondřej Palát byl u dvou obdržených branek.
NHL:
Montreal - Utah 5:4 v prodl. (2:2, 0:1, 2:1 - 1:0)
Branky: 16. Suzuki, 18. A. Xhekaj, 42. K. Dach, 55. Engström, 61. Caufield - 2., 10. a 32. L. Cooley, 48. Schmaltz. Střely na branku: 35:20. Dobeš odchytal za Montreal 60:30 minut, inkasoval čtyřikrát z 20 střel a úspěšnost zákroků měl 80 procent. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki, 2. Caufield (oba Montreal), 3. L. Cooley (Utah).
Detroit - Vegas 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Branky: 43. Anton Johansson - 45. Bowman (Hertl), 59. Connelly. Střely na branku: 26:34. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Connelly, 2. Bowman (oba Vegas), 3. Anton Johansson (Detroit).
Tampa Bay - Chicago 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Branky: 19. a 46. Michejev, 5. Hedman, 43. McDonagh - 60. Kancerov. Střely na branku: 35:26. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Michejev, 2. Černák, 3. McDonagh (všichni Tampa Bay).
New Jersey - St. Louis 5:4 v prodl. (1:0, 3:1, 0:3 - 1:0)
Branky: 33. a 39. Mantha, 8. L. Hughes, 38. Boqvist, 62. Bratt - 37. Thomas, 52. McTavish, 55. Broberg (A. Jiříček), 55. Dvorský. Střely na branku: 36:32. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Mantha, 2. L. Hughes, 3. Bratt (všichni New Jersey).
NY Islanders - Carolina 3:5 (0:2, 3:1, 0:2)
Branky: 24. Chaffee, 26. B. Schenn, 38. V. Eklund - 1. Stankoven, 4. Kotkaniemi, 27. Svečnikov, 55. W. Carrier, 60. Chatfield. Střely na branku: 27:39. Diváci: 14.234. Hvězdy zápasu: 1. W. Carrier, 2. Svečnikov (oba Carolina), 3. B. Schenn (NY Islanders).
NY Rangers - Philadelphia 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Branky: 5. Perreault, 54. Dorofejev, 56. Kartye - 31. Benoit, 33. Acciari. Střely na branku: 28:25. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Kartye, 2. Dorofejev, 3. Fox (všichni NY Rangers).
Pittsburgh - Boston 2:6 (1:3, 1:2, 0:1)
Branky: 10. Brazeau, 28. N. Robertson - 13. a 35. Zacha (na oba Pastrňák), 16. Kastelic, 19. E. Lindholm, 37. M. Geekie, 49. Minten. Střely na branku: 18:24. Diváci: 17.316. Hvězdy zápasu: 1. Zacha, 2. M. Geekie, 3. Pastrňák (všichni Boston).
Columbus - Dallas 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)
Branky: 57. Werenski, rozh. náj. Ničuškin - 47. Rantanen. Střely na branku: 30:28. Diváci: 15.020. Hvězdy zápasu: 1. Talbot (Columbus), 2. DeSmith (Dallas), 3. Werenski (Columbus).
Winnipeg - Vancouver 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Branky: 4. Iafallo, 5. Koepke, 15. Mercer, 27. Pionk, 32. Scheifele, 52. Ferraro - 7. Öhgren, 56. Boeser. Střely na branku: 29:26. Diváci: 13.312. Hvězdy zápasu: 1. Mercer, 2. Scheifele, 3. Björck (všichni Winnipeg).
Edmonton - Anaheim 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)
Branky: 20. Bouchard, 23. McDavid, 57. K. Kapanen, 60. Draisaitl - 24. a 27. Minťukov, 40. a 42. Sennecke, 10. Gauthier. Střely na branku: 27:21. Diváci: 16.587. Hvězdy zápasu: 1. Minťukov (Anaheim), 2. McDavid (Edmonton), 3. Sennecke (Anaheim).
Colorado - Nashville 2:3 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Branky: 10. Schwartz (Nečas), 26. Kelly - 5. Colton, 15. Pinčuk, 63. Stamkos. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18.085. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Annuen (oba Nashville), 3. Kelly (Colorado).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Boston
17
12
1
4
64:40
25
2.
Montreal
16
10
3
3
57:51
23
3.
Tampa Bay
15
10
2
3
56:46
22
4.
Ottawa
17
10
1
6
54:52
21
5.
Florida
16
9
2
5
52:47
20
6.
Toronto
17
8
2
7
62:56
18
7.
Buffalo
15
7
3
5
44:51
17
8.
Detroit
17
7
3
7
49:52
17
Metropolitní divize:
1.
Carolina
18
13
2
3
69:43
28
2.
New Jersey
16
11
0
5
57:47
22
3.
NY Rangers
17
9
1
7
51:49
19
4.
Washington
14
8
0
6
49:48
16
5.
NY Islanders
15
7
2
6
43:44
16
6.
Columbus
14
7
0
7
38:42
14
7.
Pittsburgh
16
5
2
9
51:58
12
8.
Philadelphia
18
4
4
10
39:61
12
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Minnesota
17
11
3
3
56:38
25
2.
Utah
17
10
1
6
61:59
21
3.
Dallas
16
9
2
5
45:38
20
4.
Colorado
17
9
2
6
68:56
20
5.
Nashville
16
7
5
4
49:50
19
6.
St. Louis
16
7
2
7
49:50
16
7.
Winnipeg
17
6
3
8
45:60
15
8.
Chicago
17
4
1
12
37:67
9
Pacifická divize:
1.
Edmonton
17
11
3
3
71:53
25
2.
Vegas
18
11
2
5
60:50
24
3.
Seattle
15
9
1
5
54:53
19
4.
Anaheim
16
8
1
7
59:61
17
5.
Calgary
16
7
1
8
39:55
15
6.
San Jose
17
7
1
9
44:61
15
7.
Los Angeles
14
5
2
7
43:47
12
8.
Vancouver
18
3
1
14
53:83
7