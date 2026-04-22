22. 4. Evženie
Česká osmnáctka šokovala Američany. Na úvod MS je porazila v prodloužení

ČTK

Čeští hokejisté do 18 let porazili na úvod mistrovství světa v Bratislavě tým USA 3:2 v prodloužení. V čase 64:48 dokonal obrat z 1:2 Dominik Řípa.

Češi se radují z gólu v zápase s USA na MS do 18 letFoto: Profimedia
Svěřenci kouče Jana Tomajka vedli díky trefě Michala Hartla ze 24. minuty, po obratu obhájců bronzu během 65 sekund vyrovnal v úvodu třetí třetiny Vojtěch Hora.

Český tým nastoupil s útočníkem Tomkem v roli kapitána a hned první dvacetiminutovka naznačila, že konfrontace se zámořským celkem nabídne velkou bitvu.

Skončila vyrovnaně na střely na branku a bezgólovým skóre, ačkoliv se do ní vtěsnalo všech šest trestů celého zápasu.

V polovině třetiny měl první velkou šanci Plante, brankář Sklenička vyrážečkou jeho pokus vytěsnil.

Při přesilovce českého týmu ve 13. minutě ujeli dva Američané do přečíslení dvou na jednoho, bránící Michálek ale situaci skvěle odbránil a Stuartovo zakončení zblokoval.

Bogas jen o chvilku později poslal puk do hlediště a národní tým hrál minutu pět na tři, jenže bez efektu, gólmana Knowlinga vážněji neohrozil.

Ve 24. minutě nevyužil možnost otevřít skóre Rogowski, vzápětí na druhé straně slavili gól Češi.

Ačkoliv nesehráli přečíslení ideálně, důrazný Hartl dotlačil odražený puk za brankovou čáru. Další šanci neproměnil Tomek.

Ve 28. minutě vyrovnal Zajic, když dokázal zasáhnout těsně před Skleničkou poskakující kotouč. Jen o 65 sekund později Cullen sám zakončil situaci dva na jednoho - obránce Vaněček kotouč zblokoval, ale jen částečně, a Sklenička na změnu směru jeho letu nestihl zareagovat.

Další šance Američanů přestál Tomajkův výběr právě díky Skleničkovi bez úhony.

Ve třetí části český tým favorita přestřílel (14:10) a jeho snaha o vyrovnání přinesla brzy ovoce. Hukova rána ve 44. minutě byla sice zablokovaná, ale dorážející Hora z brankoviště nezaváhal.

Další možnosti měli Hartl, Řípa, Ruml, Trefný či Byrtus a Knowling měl plné ruce práce. V 59. minutě také porci štěstí, když Tomek povedenou ranou zazvonil na jeho levou tyčku.

I proto se zápas prodlužoval. První velkou šanci měli Američané, když se Stuart tváří v tvář Skleničkovi snažil překvapit českého gólmana zakončením mezi betony, ale neuspěl.

Když už se zdálo, že budou muset rozhodnout nájezdy, vydal se na zteč Řípa, parádně si prohodil puk přes Stuarta a poté bekhendovou střelou mezi betony překonal Knowlinga.

Dalším soupeřem českých mladíků budou hned ve čtvrtek Švédové, kteří obhajují z loňského šampionátu v USA stříbro. Utkání začne v 16 hodin.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let na Slovensku:

Skupina B (Bratislava):

Česko - USA 3:2 v prodloužení (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Hartl (Klaus, Kamas), 44. Hora (Huk, Tománek), 65. Řípa - 28. Zajic (Rogowski, Meyer), 29. Cullen (Berchild). Rozhodčí: Sternat (Rak.), Ingalls - Knox (oba Kan.), Englisch (Něm.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 2200.

Sestava Česka: Sklenička - Kamas, Vaněček, Nedorost, Ruml, Michálek, Byrtus, Hora - Tomek, Huk, Tománek - Hartl, Šichtař, Katolický - Řípa, Řehák, Klaus - Sedláček, Trefný, Šebesta. Trenér: Tomajko.

Kopřiva i Plíšková na madridské antuce postupují, Valentová skončila

Tenista Vít Kopřiva deklasoval na úvod antukového turnaje Masters v Madridu Číňana Čang Č'-čena 6:2, 6:0. Dál jde také bývalá světová jednička Karolína Plíšková po obratu s Rakušankou Sinjou Krausovou a výhře 2:6, 6:1, 6:4. Devatenáctiletá Tereza Valentová vypadla po porážce 4:6, 6:4, 3:6 s Julií Putincevovou z Kazachstánu.

Ukrajinští piloti si troufli na riskantní akci. A poodhalili ruskou slabinu

Samotný úder ukrajinského letectva z minulého týdne na sklad ruských dronů by sám o sobě nijak nepřekvapil. Pozornost však vzbudil způsob, jakým Ukrajinci zaútočili. Podle deníku Euromaidan Press totiž poodhalil možné slabiny ruské protivzdušné obrany a zároveň naznačil, že dlouhodobá ukrajinská strategie začíná nést ovoce.

