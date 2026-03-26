Česká lahůdka. Pastrňák zářil, po jeho skvostné akci rozhodl Zacha o výhře nad lídrem

Tohle byla česká superjízda. David Pastrňák a Pavel Zacha zářili při výhře hokejistů Bostonu 4:3 v prodloužení na ledě Buffala, nejlepšího celku Východní konference NHL.
Pastrňák dal gól a přidal dvě asistence a stal se největší hvězdou atraktivního utkání.
Zacha k vítězné trefě přidal přihrávku a byl třetím nejlepším hráčem duelu.
Pastrňák otevřel skóre v čase 11:07, když se prosadil rychlou střelou k tyči a připsal si už devětadvacátý zásah v sezoně.
Po srovnání Jasona Zuckera v 16. minutě šli Bruins znovu do vedení patnáct vteřin před polovinou zápasu: Pastrňák sice neuspěl, ovšem Viktor Arvidsson vzápětí dopravil puk do sítě. Český forvard tak získal 60. asistenci v tomto ročníku.
Ve třetím dějství Buffalo bleskově otočilo skóre, když góly Zacha Bensona ve 46. minutě a Zuckera dělilo pouhých třiatřicet vteřin.
Prodloužení si po přihrávce Zachy vynutil sedmadvacetiletý Casey Mittelstadt, který tak brankou ozdobil svůj 500. start v NHL.
V prodloužení přišla hned po osmatřiceti vteřinách česká lahůdka. Pastrňák kličkou oklamal na modré čáře jednoho soupeře, dva další na sebe natáhl, pak předložil puk volnému krajanovi a Zacha trefil přesně mezi betony gólmana.
Pastrňák tak zaokrouhlil počet svých kanadských bodů v sezoně na devadesát a je momentálně nejproduktivnějším Čechem v soutěži o dva body před Martinem Nečasem z Colorada.
Bruins bodovali v šestém z posledních sedmi utkání a jsou ve Východní konferenci NHL s 88 body pátí.
