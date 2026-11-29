Tomáš Hertl překonal v NHL krajana Jakuba Dobeše a svým jedenáctým gólem v sezoně pomohl hokejistům Vegas k výhře 6:2 nad Montrealem. Český brankář inkasoval pětkrát z devatenácti střel. Lukáš Dostál pustil pět branek z 31 střel při prohře Anaheimu 4:5 na ledě Los Angeles. Radek Faksa přihrál na jeden gól Dallasu, který porazil doma Utah 7:4.
Hertl zakončil v přesilové hře rychlou souhru střelou z prostoru před brankou nad lapačku Dobeše a zvýšil ve 48. minutě na 4:2.
S jedenácti góly se dělí o pozici nejlepšího českého střelce sezony NHL se zraněnými Davidem Pastrňákem z Bostonu a Martinem Nečasem z Colorada.
Zbývající dvě branky Vegas vstřelil William Karlsson, který tak zkompletoval hattrick. K vítězství pomohly domácím i přesilové hry, ve kterých se prosadili třikrát.
„Obě formace na početní výhodu jsme opět poskládali z pěti kvalitních hráčů,“ vysvětlil trenér Vegas Ryan Craig efektivní přesilové hry.
Hertl ještě u jedné využité na 2:1 odvedl dobrou práci na brankovišti, v další potvrdil střeleckou formu. „Takové šance moc často nepromarní,“ podotkl kouč. Montreal prohrál počtvrté v řadě, z toho podruhé s Dobešem v brance.
Dostála překonal dvakrát z rychlých protiútoků Artěmij Panarin, který upravil skóre na 1:1 a ve 46. minutě na 4:2. Český brankář poté chytil únik Adriana Kempeho a Anaheim slepenými trefami vyrovnal.
Kings se ale rychle oklepali a vedení jim vrátil Erik Haula v čase 54:12. Dostál si nepřipsal výhru už déle než měsíc.
Jeden gól Anaheimu dal Cutter Gauthier, který skóroval v listopadu dvacetkrát v patnácti zápasech. Vyrovnal tím rekord NHL v počtu vstřelených branek během jednoho měsíce.
Stejný kousek dokázal Teemu Selänne v březnu 1993 v dresu Winnipegu a před více než sto lety Joe Malone, který nasázel za Hamilton Tigers dvacet gólů během pouhých devíti utkání.
„O té statistice jsem se dozvěděl asi před týdnem a chtěl jsem se o to pokusit,“ řekl Gauthier. „Je úžasné, když jste spojován s nejlepšími hokejisty, kteří v soutěži hráli. Je to velký úspěch, ale ještě je potřeba odvést v dalších šedesáti zápasech spoustu práce,“ doplnil.
V zápase v Los Angeles jej zastínil domácí hráč Alex Laferriere, který řídil výhru čtyřmi body (1+3).
Faksa zaznamenal třetí bod sezony. Český útočník vyslal bekhendovou přihrávkou z prostoru od střídaček do úniku Jamieho Benna, který v desáté minutě otevřel skóre.
Na výhře Dallasu se podílel obránce Miro Heiskanen pěti body (1+4). Po dvou gólech vstřelili jeho spoluhráči Mikko Rantanen a Jason Robertson, který navíc přihrál na dvě branky. Na straně poraženého Utahu plnil Karel Vejmelka roli náhradního gólmana.
Nečas chyběl kvůli zranění v horní části druhý zápas po sobě. I bez českého útočníka vyhrálo Colorado nad San Jose 6:3.
Rozhodla třetí třetina, kterou Avalanche ovládli 4:1. Hattrickem a asistencí zazářil útočník Brock Nelson, který při dlouhodobé absenci Nathana MacKinnona vede elitní útok týmu.
V prvním zápase proti svému bývalému klubu zastavil Connor Hellebuyck třicet střel Winnipegu, dovedl New Jersey k výhře 2:1 a byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Vyzrál na něj pouze ve 29. minutě Cole Perfetti. Devils vstřelili oba góly v úvodní třetině.
„Už jsem toho zažil ve své kariéře hodně. Vím, že kolem toho bylo hodně vzruchu, ale pro mě šlo jen o další zápas v NHL a tak jsem se na to i připravoval,“ řekl Hellebuyck, který je v historii Jets rekordmanem v počtu odchytaných zápasů (625), výher (345) i nul (45).
Během jedenácti sezon v klubu se stal i třikrát vítězem ceny pro nejlepšího gólmana v lize. Před sezonou ale požádal Winnipeg o výměnu a byl suspendován za to, že nedorazil na přípravný kemp.
Tampa Bay zvítězila na ledě Floridy 2:1 a soupeři dovolila jen 17 střel. V zápase ale přišla o svého nejproduktivnějšího hráče Nikitu Kučerova, který ve druhé třetině z utkání odstoupil.
„Bylo to nešťastné,“ komentoval trenér Tampy Bay Jon Cooper ztrátu lídra týmu, o jehož zdravotním stavu neměl aktuální informace. „Naše vítězství je o to cennější, že nám ve třetí třetině chyběl. Ostatní kluci ale zabrali,“ podotkl.
Tampa Bay postrádala i obránce Victora Hedmana s Erikem Černákem a útočníka Brandona Hagela. V zadních řadách Floridy nenastoupil Radko Gudas.
Carolina udolala Ottawu 3:2. Obhájce Stanleyova poháru ztratil v posledních devíti zápasech jen bod a vyhoupl se do čela celé NHL před Minnesotu.
Dva týmy si vynutily v sobotním programu NHL gólem z poslední minuty prodloužení, ve kterém rozhodly o výhře. Pittsburgh vyrovnal v čase 59:09 a bonusový bod za vítězství 3:2 nad Torontem mu zařídil Hendrix Lapierre.
Edmonton vyrovnal v Seattlu pouhých deset sekund před koncem třetí třetiny a obrat z 0:2 na 3:2 završil Leon Draisaitl.
Výsledky NHL:
Vegas - Montreal 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)
Branky: 29., 49. a 56. W. Karlsson, 7. Connelly, 17. Olofsson, 48. Hertl - 14. Slafkovský, 39. Suzuki. Střely na branku: 20:24. Dobeš odchytal za Montreal 59:53 minuty, inkasoval pět branek z 19 střel a úspěšnost zásahů měl 73,7 procenta. Diváci: 17.657. Hvězdy zápasu: 1. W. Karlsson, 2. Connelly, 3. Hill (všichni Vegas).
Florida - Tampa Bay 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Branky: 28. Verhaeghe - 17. Goncalves, 34. S. O'Reilly. Střely na branku: 17:21. Diváci: 19.241. Hvězdy zápasu: 1. S. O'Reilly (Tampa Bay), 2. Verhaeghe (Florida), 3. Goncalves (Tampa Bay).
Detroit - Nashville 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Branky: 21. Raymond, 56. Copp - 3. Höglander, 4. Stamkos, 39. F. Forsberg. Střely na branku: 34:21. Diváci: 18.494. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg (Nashville), 2. Raymond (Detroit), 3. Stamkos (Nashville).
New Jersey - Winnipeg 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Branky: 12. Gricjuk, 13. J. Hughes - 29. Perfetti. Střely na branku: 30:31. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. J. Hughes (oba New Jersey), 3. Daws (Winnipeg).
NY Rangers - Calgary 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Branka: 44. Laba. Střely na branku: 29:30. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Laba, 2. Korpisalo, 3. Schneider (všichni NY Rangers).
Pittsburgh - Toronto 3:2 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)
Branky: 19. Letang, 60. Novak, 64. Lapierre - 23. Tavares, 47. Raddysh. Střely na branku: 41:17. Diváci: 17.566. Hvězdy zápasu: 1. Lapierre, 2. Novak (oba Pittsburgh), 3. Raddysh (Toronto).
Carolina - Ottawa 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Branky: 1. Aho, 10. Deslauriers, 29. Slavin - 25. Pinto, 50. Halliday. Střely na branku: 37:25. Diváci: 18.859. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Slavin, 3. Deslauriers (všichni Carolina).
St. Louis - Washington 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
Branky: 3. Bučněvič - 1. Protas, 25. Dubois, 32. Beauvillier, 40. Jenner. Střely na branku: 15:33. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Leonard, 2. Jenner, 3. Beauvillier (všichni Washington).
Dallas - Utah 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)
Branky: 26. a 33. Rantanen, 31. a 55. J. Robertson, 10. Benn (Faksa), 19. Heiskanen, 60. Seguin - 11. a 30. Cooley, 16. McBain, 59. Borikov. Střely na branku: 28:39. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson, 2. Heiskanen, 3. Rantanen (všichni Dallas).
Philadelphia - NY Islanders 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Branky: 57. York - 23. Maccelli, 34. B. Schenn. Střely na branku: 22:26. Diváci: 19.154. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin (NY Islanders), 2. Woll (Philadelphia), 3. Maccelli (NY Islanders).
Colorado - San Jose 6:3 (2:0, 0:2, 4:1)
Branky: 9., 12. a 48. Nelson, 44. Kelly, 55. Schwartz, 59. Lehkonen - 28. Stenberg, 37. Celebrini, 50. W. Smith. Střely na branku: 28:30. Diváci: 18.120. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. T. Hughes, 3. Kelly (všichni Colorado).
Los Angeles - Anaheim 5:4 (1:1, 2:0, 2:3)
Branky: 15. a 46. Panarin, 22. Fiala, 28. Laferriere, 55. Haula - 7. Gauthier, 46. Nestěrenko, 52. Luneau, 54. Sennecke. Střely na branku: 31:34. Dostál odchytal 57:29 minuty, inkasoval pět branek z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 87,1 procenta. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Laferriere, 2. Panarin, 3. Haula (všichni Los Angeles).
Seattle - Edmonton 2:3 v prodl. (2:0, 0:0, 0:2 - 0:1)
Branky: 16. Evans, 19. Wood - 51. McDavid, 60. Bouchard, 61. Draisaitl. Střely na branku: 21:28. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Daccord, 3. Wood (oba Seattle).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Ottawa
28
17
3
8
92:81
37
2.
Tampa Bay
26
16
2
8
89:78
34
3.
Florida
27
15
3
9
85:78
33
4.
Montreal
27
14
4
9
80:85
32
5.
Boston
25
15
1
9
86:68
31
6.
Buffalo
26
11
4
11
81:90
26
7.
Toronto
28
10
4
14
87:96
24
8.
Detroit
26
10
3
13
69:75
23
Metropolitní divize:
1.
Carolina
26
20
3
3
106:58
43
2.
New Jersey
27
19
0
8
101:81
38
3.
NY Islanders
26
13
5
8
79:73
31
4.
NY Rangers
26
14
1
11
72:70
29
5.
Philadelphia
29
10
6
13
76:99
26
6.
Washington
24
12
0
12
85:90
24
7.
Pittsburgh
26
9
2
15
79:92
20
8.
Columbus
24
9
1
14
58:76
19
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Minnesota
28
18
6
4
101:66
42
2.
Colorado
26
16
3
7
106:74
35
3.
Dallas
26
16
2
8
76:68
34
4.
Nashville
26
14
6
6
82:78
34
5.
Winnipeg
28
14
4
10
87:89
32
6.
St. Louis
27
14
3
10
90:87
31
7.
Utah
28
14
3
11
96:100
31
8.
Chicago
26
10
2
14
69:98
22
Pacifická divize:
1.
Edmonton
29
18
4
7
109:88
40
2.
Vegas
28
16
5
7
97:84
37
3.
Seattle
24
12
2
10
77:81
26
4.
San Jose
29
12
2
15
78:108
26
5.
Anaheim
28
12
1
15
103:105
25
6.
Calgary
28
11
2
15
70:95
24
7.
Los Angeles
24
10
2
12
70:78
22
8.
Vancouver
28
6
1
21
77:124
13