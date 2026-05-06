Česká hvězda si zavařila reakcí. To by mělo ukončit debaty o céčku, píší v NHL

Zatímco národní tým doufá, že Filip Hronek, pošramocený ze zápasu s Finskem, bude do hokejového mistrovství světa fit, ve Vancouveru řeší u českého obránce hlavně to, jestli se stane příštím kapitánem klubu. Závěr sezony však tomuto scénáři nenahrál.
Canucks v sezoně „ždímali“ Hronka, jak se dalo. Zvyšoval totiž šanci, že na ledě budou působit konkurenceschopně. Hra na něm stála zvlášť po prosincovém odchodu kapitána Quinna Hughese.
Osmadvacetiletý Čech byl nakonec s icetimem 25 minut pátým nejvytěžovanějším hokejistou NHL a nasbíral 49 kanadských bodů (8+41). Od fanoušků získal Cyclone Taylor Trophy pro nejužitečnějšího hráče Vancouveru.
Zraněními zbídačené a částečně rozprodané mužstvo sice nedokázal vytlačit výš než k beznadějně poslednímu místu v lize, ale i tak se o něm začalo mluvit jako o lídrovi.
Ještě před únorovou olympiádou vyvstala otázka, jestli by právě on neměl zdědit céčko po Hughesovi. Mnozí ho považovali za hlavního favorita.
Hlavní protiargument spočíval v tom, že Hronek nerad mluví s médii.
Projevilo se to i na samém konci základní části, když byl na možnost kapitánství přímo tázán.
„Jeho reakce mluvila za vše,“ píše Thomas Drance z online deníku The Athletic.
Hronek při odmlce lehce zakroutil hlavou, načež spustil: „No, byla by to čest, ale vůbec o tom nepřemýšlím.“
Na doplňující otázku, jak by se v roli kapitána popasoval s mediálními povinnostmi, reagoval ironicky. „To by na tom bylo to nejlepší, o tom nepochybuju,“ prohlásil.
Na Drance tím dojem neudělal. „Hronkovi je třeba přiznat, že se v posledních měsících snaží plnit roli mluvčího týmu víc než kdykoliv předtím ve Vancouveru (nebo i v Detroitu). Je však zřejmé, že je z toho stále hodně nesvůj, celé to působí dost polovičatě,“ všímá si novinář.
„Možná časem, pokud se rozhodne brát veřejnou stránku své práce vážněji, bude tato debata dávat smysl. Ale prozatím tomu tak není. Ne teď, ne na tomto trhu, ne u hráče, který má takovou averzi k promlouvání k fanouškům za tým,“ pokračuje Drance.
„Způsob, jakým Hronek naložil s otázkou kapitánství, by měl v krátkodobém horizontu ukončit jakékoliv úvahy, že by mu na dres měli přišít céčko,“ dodává.
Část vůdcovství už ale český zadák po formální stránce převzal. Po Hughesově výměně je ve Vancouveru jedním ze tří kapitánských asistentů. Tuto roli už plnil i v české reprezentaci.
U Canucks má smlouvu ještě na šest let, z toho příští dva roky mu platí plná klauzule o nevyměnitelnosti. A navzdory výkonnostnímu sešupu týmu se nezdá, že by toužil odejít.
Vize kapitánství, kterou veřejně nakouslo i klubové vedení, má však trhliny.
Momentálně jediným českým kapitánem v NHL je veterán Radko Gudas v Anaheimu. Po sezoně mu ovšem končí smlouva.
Vedle Hronka má pak na céčko šanci, možná i větší, David Pastrňák, který v Bostonu, dalším týmu bez kapitána, už pět let nosí áčko. A médií se rozhodně nestraní.
KVÍZ: Žalud a kaštan pozná každý, ale co dřínku či moruši? Otestujte se, jak dobře znáte plody stromů
Plody stromů a keřů kolem nás potkáváme na každém kroku - v parku, v lese i na vlastní zahradě. Některé bezpečně poznáme, jiné nám ale možná zamotají hlavu. Vyzkoušejte si, jak dobře se orientujete ve světě přírody, a zkuste určit dřeviny jen podle jejich plodů. Získáte plný počet, nebo vás některé překvapí?
„Nikdy ho takhle nefotili.“ Prezident láká z reklamy v Polsku, Hrad tuší podvod
Prezident láká na autentický český odpočinek se značkou Alpine Pro. Podivná fotografie Petra Pavla se objevila ve výloze v polském Těšíně. Působí jako oficiální komerční kampaň s hlavou státu coby hlavní tváří. Hrad ale tvrdí, že o ničem takovém nevěděl, a zpochybňuje i pravost snímku.
Fico se najednou kamarádí se Zelenským? Expert vysvětluje, co se děje
Ještě loni slovenský premiér Robert Fico řekl, že Volodymyr Zelenskyj má zájem pokračovat v konfliktu, aby si udržel moc, že se s ním nesetká, protože ho Zelenskyj nenávidí, a dokonce označil ukrajinského prezidenta za nepřítele Slovenska. Nyní, po setkání obou státníků na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu, je všechno jinak.
Konec „mlýnku na maso“. Rusko zkouší Ukrajince přelstít novou mazanou strategií
Ruská armáda opouští nechvalně proslulou strategii „mlýnku na maso“, která se v moderní válce ukazuje jako stále méně účinná. Místo masových útoků začali ruští generálové sázet na menší, hůře odhalitelné jednotky, které se nepozorovaně infiltrují za ukrajinské pozice a postupně vytvářejí prostor pro útok z týlu.