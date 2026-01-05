Česká fantazie! Junioři v závěru rozhodli drama proti Kanadě a zahrají si o zlato

Čeští hokejisté porazili v semifinále mistrovství světa dvacítek v St. Paulu Kanadu 6:4 a budou hrát v noci na úterý ve 2:30 SEČ o zlato se Švédskem.
Vítěznou branku vstřelil čase 58:46 Tomáš Poletín a 26 sekund před koncem pečetil výsledek při power play do prázdné branky Vojtěch Čihař, který skóroval podruhé v utkání.
Čeští junioři se dostali do finále po třech letech a budou usilovat o první zlato od triumfů v letech 2000 a 2001.
Po stříbru a svou bronzech z minulých šampionátů mají jistou čtvrtou medaili za sebou, což se povedlo národnímu týmu pouze v dobách Československa v letech 1982 až 1985.
Kanaďané, které Češi vyřadili na minulých dvou mistrovství světa shodně ve čtvrtfinále, se utkají dnes od 22:30 SEČ o bronz s Finskem.
Hudební televize MTV skončila. Od hvězdných momentů k pokleslým reality show
Řečeno jazykem marketingových klišé: byla to víc než jen hudební televize. V dobách své největší slávy ovlivňovala hudební a módní vkus celých generací. K poslednímu prosinci 2025 ukončila po celém světě vysílání několika svých kanálů. Přinášíme v deseti bodech příběh popkulturního fenoménu, který se loučí.
Lustry od Libenského a večírky pro vyvolené. Hotel Praha byl unikát, který musel pryč
Byl to jiný svět. Zatímco běžní lidé se v 80. letech pachtili za barevným televizorem, v luxusním Hotelu Praha svítily lustry od Libenského a na nazdobených chodbách se potkávali diktátoři z celého světa s komunistickou elitou. Hotel na pražské Hanspaulce byl za minulého režimu vrcholem tehdejší architektury. Jeho zlaté časy jsou ale pryč. Postupně upadl v zapomnění a nakonec ho potkala zkáza.
Ruskou válku platí motoristé. Cla na auta znovu vzrostla, už se počítají v milionech
Ceny dovážených aut jsou od Nového roku tak astronomické, že si je většina Rusů nemůže dovolit. Přirážka k ceně v podobě „recyklačního poplatku“ překonává i hodnotu samotného auta.
Bojový dron budoucnosti? Něco jako domácí vysavač: naprogramujete, co má „vyčistit“
Obě strany vedou na Ukrajině závody ve zbrojení, ze kterých má zisk ten třetí – Čína. „Všichni nakupujeme ve stejném obchodě,“ říká s nadsázkou Radim z organizace Aerorozvědka ČR, která vyvíjí, testuje, montuje a dodává na Ukrajinu každý rok tisíce dronů.
Víme, proč Okamura začal rok tak zostra. V boji s Rajchlem se z něj stává „schizofrenik“
„Budu nestranným předsedou Poslanecké sněmovny, chci, abychom našli společnou řeč,“ sliboval Tomio Okamura při volbě nového šéfa poslanců a poslankyň. Jeho konkrétní kroky ale naopak situaci na politické scéně ještě vyostřily, což zatím vyvrcholilo jeho proslovem v první den roku 2026. Aktuálně.cz přináší bližší informace o tom, co za jeho chováním stojí a co lze od něj v novém roce čekat.