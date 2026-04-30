Češi válí, před MS jsou i nadále stoprocentní. Klapka rozbil s Finem mantinel

Čeští hokejisté vstoupili do Českých her (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích vítězstvím nad Finskem 3:2 a vyhráli i pátý zápas v přípravě na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku.
Rozhodl o tom v čase 53:06 svým premiérovým gólem v národním týmu útočník Matyáš Filip. Další branky vítězů dali debutant Matyáš Melovský a Dominik Kubalík.
Češi si v tabulce Euro Hockey Tour na úvod třetího ze čtyř turnajů polepšili na 12 bodů za sedmi utkání a na vedoucí Švédsko ztrácejí stále osm bodů.
V dalším utkání je v Budvar Aréně čeká v sobotu souboj právě se Švédy, kteří v Jönköpingu rozdrtili Švýcarsko 8:1.
Kouč Radim Rulík nasadil poprvé posily ze zámoří - beka Filipa Hronka z Vancouveru a útočníky Jaroslava Chmelaře z New York Rangers, Adama Klapku z Calgary, Michala Kunce z Tucsonu a Melovského z celku Utica Comets.
Chmelař s Melovským v reprezentaci debutovali. Gólman Jiří Patera z Abbotsfordu, který také čeká na první start v národním týmu, kryl na střídačce záda Josefu Kořenářovi.
V 5. minutě přišel český tým o Špačka, který po zákroku Akua Rätyho zůstal dlouho ležet na ledě a zamířil do šatny se zraněnou pravou nohou. Rulík tak mohl ve zbytku utkání nasazovat jen 11 útočníků.
V čase 14:48 se radovali z úvodního gólu Finové. Puhakka našel před odkrytou brankou Mäenalanena, který poslal puk za Kořenáře.
Češi odpověděli 2,8 sekundy před koncem úvodní části. V přesilové hře za příliš mnoho hráčů Finska na ledě využil clony před Säterim Melovský a střelou z hranice pravého kruhu pod hodní tyč ozdobil svou premiéru gólem.
V čase 23:44 zápas na téměř dvacet minut přerušila oprava mantinelu poté, co na něj Klapka narazil Puhakku.
Po návratu týmů ze šaten si v 25. minutě Säteri poradil s Filipovou střelou i Kubalíkovou dorážkou. Kořenář se nenechal překvapit poté, co Saarijärbi objel branku a snažil se puk zasunout u pravé tyče.
V 35. minutě se po Kantnerově přihrávce trefil z pravého kruhu Kubalík k protější tyči a otočil skóre. Finové se dočkali vyrovnání v čase 45:54. K odraženému puku se mezi kruhy dostal Lammikko a zamířil do pravého horního rohu Kořenářovy branky.
V 48. minutě se dostal do úniku Flek, ale Säteri jeho forhendový blafák kryl pravým betonem.
V 54. minutě domácí výběr rozhodl o tom, že po dvou výhrách nad Německem a dvou nad Rakouskem zvládne úspěšně i pátý test před šampionátem. Po Cibulkově střele přikopl puk Voženílek před odkrytou branku Filipovi, který se dočkal první branky ve svém desátém utkání v reprezentaci.
V přesilovce při trestu Mikaely Seppäläho ze Sparty mohl pojistit náskok Flek. V závěrečné power play už se skóre nezměnilo.
Fortuna Hockey Games, součást Euro Hockey Tour:
Česko - Finsko 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 20. Melovský (T. Galvas, Klapka), 35. D. Kubalík (Kantner), 54. Filip (D. Voženílek, Cibulka) - 15. Mäenalanen (Puhakka, Björninen), 46. Lammikko (Erholtz, Saarijärvi). Rozhodčí: Piechaczek (Něm.), Štolc (SR) - Thuma, Peluha (oba ČR). Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 5033.
Česko: Kořenář - Hronek, Ticháček, Cibulka, Kempný, M. Jandus, Pyrochta, Ščotka, T. Galvas - Flek, Tomášek, D. Voženílek - Kantner, M. Špaček, D. Kubalík - R. Pavlík, Filip, Kunc - Klapka, Melovský, Chmelař. Trenér: Rulík.
Finsko: Säteri - Saarijärvi, Heinola, M. Seppälä, Vilén, Kukkonen, Riikola, A. Honka, Hatakka - Aku Räty, Kuokkanen, Manninen - Merelä, Aatu Räty, Puistola - Puhakka, Björninen, Mäenalanen - Erholtz, Lammikko, Hirvonen - Päivärinta. Trenér: Pennanen.
Švýcarsko - Švédsko 8:1 (1:0, 4:0, 3:1)
Branky a nahrávky: 14. Öhgren (Silfverberg, Brännström), 27. Boumedienne (J. Persson, Henriksson), 31. J. Berglund (Petersson, Boumedienne), 36. Björck (Stenberg), 39. Frondell (J. Berglund, Heed), 43. Boumedienne (Henriksson, Öhgren), 53. Andersson (Stenberg, L. Karlsson), 57. Stenberg (Heed, Öhgren) - 53. Geisser (Rochette, Thürkauf). Rozhodčí: Brander, Wuorenheimo (oba Fin.) - Lundgren, Strömberg (oba Švéd.). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 6401.
Švédsko: Hellberg - J. Persson, Brännström, Heed, J. Larsson, Andersson, Hägg, Boumedienne - L. Karlsson, Björck, Stenberg - Sylvegard, Henriksson, Hedqvist - Petersson, Frondell, Höglander - Silfverberg, Niederbach, Öhgren - J. Berglund. Trenér: Hallam.
Švýcarsko: Genoni (53. Pasche) - Kukan, Marti, Egli, Berni, Le Coultre, Aebischer, Loeffel, Geisser - Suter, Malgin, Rochette - Rohrbach, Thürkauf, Hofmann - Riat, Jäger, Baechler - Herzog, Haas, Scherwey. Trenér: Cadieux.
Tabulka turnaje:
1.
Švédsko
1
1
0
0
0
8:1
3
2.
Česko
1
1
0
0
0
3:2
3
3.
Finsko
1
0
0
0
1
2:3
0
4.
Švýcarsko
1
0
0
0
1
1:8
0
Tabulka EHT:
1.
Švédsko
7
6
1
0
0
35:11
20
2.
Česko
7
4
0
0
3
18:18
12
3.
Finsko
7
1
1
0
5
16:22
5
4.
Švýcarsko
7
1
0
2
4
15:33
5
