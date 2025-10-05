Češi z Bruins znovu ukázali svoji údernou sílu. Zacha pálil, Pastrňák nahrával

Vítězství slavili i čeští brankáři: Daniel Vladař dovedl Philadelphii k úspěchu 4:3 po samostatných nájezdech nad New Jersey a Utah s Karlem Vejmelkou porazil San Jose 6:4.
Osmadvacetiletý Zacha zaznamenal klíčový gól a první bod v přípravě zaznamenal v čase 14:39. Nehlídaného na pravém kruhu ho našel zpoza branky Casey Mittelstadt a český útočník střelou na vzdálenější tyč poslal Bruins do vedení 2:0. Pastrňák přihrál na třetí gól v 37. minutě při přesilové hře.
Reprezentační gólman Vladař slavil další výhru v přípravě v barvách Flyers. Z 25 střel inkasoval od hráčů Devils třikrát, v nájezdech ho však nepřekonali. Ten rozhodující si připsala letní posila z Anaheimu Trevor Zegras.
Vejmelka sice obdržel čtyři góly z pouhých 13 střel, ale jeho spoluhráči byli dostatečně produktivní a sami se prosadili šestkrát. Český brankář se tak poprvé v přípravě radoval z vítězství.
Anaheim s Lukášem Dostálem mezi třemi tyčemi a kapitánem Radko Gudasem v obraně prohrával ještě na začátku 51. minuty s Los Angeles 0:4. Ducks ale po povedené třetí třetině poslali zápas do prodloužení. V něm už obrat nedokonali.
Přípravné zápasy před NHL:
Philadelphia - New Jersey 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)
Branky: 28. a 59. Konecny, 19. Sanheim, rozhodující sam. nájezd. Zegras - 17. Rooney, 21. Hämeenaho, 52. Cotter. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 64:33 minut, z 25 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 88 procent.
Boston - NY Rangers 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Branky: 6. a 59. Zadorov, 15. Zacha, 37. Lindholm (Pastrňák) - 57. Laba.
Los Angeles Kings - Anaheim 5:4 v prodl. (3:0, 0:0, 1:4 - 1:0)
Branky: 13. a 47. Danault, 5. Byfield, 18. Foegele, 65. Fiala - 53. a 59. Carlsson, 51. Granlund, 60. Kreider. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 63:11 minut, z 31 střel inkasoval pětkrát a úspěšnost zákroků měl 83,9 procent.
Nashville - Carolina 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Branky: 14. Marchessault, 25. Jost, 65. Kemell - 10. Martinook, 55. Jarvis.
Dallas - Colorado 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Branky: 7. Hyry, 24. Robertson, 56. Blackwell - 32. Nielsen, 55. Olofsson.
Detroit - Toronto 6:5 v prodl. (1:2, 1:2, 3:1 - 1:0)
Branky: 12. a 53. Brandsegg-Nygard, 58. a 64. Larkin, 26. Kane, 60. Johansson - 16. Shaw, 18. Robertson, 37. Pezzetta, 37. Nylander, 53. Paré.
Florida - Tampa Bay 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)
Branky: 12., 34. a 46. Rodrigues, 6. a 36. Samoskevich, 16. Studnicka, 33. Petry.
Chicago - St. Louis 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Branky: 25. Kaskimäki, 34. Lucic, 39. R. Thomas, 45. Stenberg.
Montreal - Ottawa 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Branky: 56. Caufield - 10. Pinto, 29. Perron, 60. Eller.
Washington - Columbus 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Branky: 23. Chisholm, 31. Dubois - 59. Olivier.
Utah - San Jose 6:4 (4:1, 0:3, 2:0)
Branky: 8. Sergačov, 9. Guenther, 12. Agozzino, 14. Yamamoto, 45. Keller, 52. Tanev - 3. Gaudette, 22. Toffoli, 25. Goodrow, 34. Smith. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, z 13 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 69,2 procent.