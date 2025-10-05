Lední hokej

Češi z Bruins znovu ukázali svoji údernou sílu. Zacha pálil, Pastrňák nahrával

ČTK Sport ČTK, Sport
před 4 hodinami
Pavel Zacha rozhodl vítězným gólem o výhře Bostonu v přípravě na NHL nad Rangers 4:1 a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Bodoval i David Pastrňák, který měl jednu asistenci.
Pavel Zacha (18) slaví gól se spoluhráči Bostonu.
Pavel Zacha (18) slaví gól se spoluhráči Bostonu. | Foto: Reuters

Vítězství slavili i čeští brankáři: Daniel Vladař dovedl Philadelphii k úspěchu 4:3 po samostatných nájezdech nad New Jersey a Utah s Karlem Vejmelkou porazil San Jose 6:4.

Osmadvacetiletý Zacha zaznamenal klíčový gól a první bod v přípravě zaznamenal v čase 14:39. Nehlídaného na pravém kruhu ho našel zpoza branky Casey Mittelstadt a český útočník střelou na vzdálenější tyč poslal Bruins do vedení 2:0. Pastrňák přihrál na třetí gól v 37. minutě při přesilové hře.

Reprezentační gólman Vladař slavil další výhru v přípravě v barvách Flyers. Z 25 střel inkasoval od hráčů Devils třikrát, v nájezdech ho však nepřekonali. Ten rozhodující si připsala letní posila z Anaheimu Trevor Zegras.

Vejmelka sice obdržel čtyři góly z pouhých 13 střel, ale jeho spoluhráči byli dostatečně produktivní a sami se prosadili šestkrát. Český brankář se tak poprvé v přípravě radoval z vítězství.

Anaheim s Lukášem Dostálem mezi třemi tyčemi a kapitánem Radko Gudasem v obraně prohrával ještě na začátku 51. minuty s Los Angeles 0:4. Ducks ale po povedené třetí třetině poslali zápas do prodloužení. V něm už obrat nedokonali.

Přípravné zápasy před NHL:

Philadelphia - New Jersey 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 28. a 59. Konecny, 19. Sanheim, rozhodující sam. nájezd. Zegras - 17. Rooney, 21. Hämeenaho, 52. Cotter. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 64:33 minut, z 25 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 88 procent.

Boston - NY Rangers 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky: 6. a 59. Zadorov, 15. Zacha, 37. Lindholm (Pastrňák) - 57. Laba.

Los Angeles Kings - Anaheim 5:4 v prodl. (3:0, 0:0, 1:4 - 1:0)

Branky: 13. a 47. Danault, 5. Byfield, 18. Foegele, 65. Fiala - 53. a 59. Carlsson, 51. Granlund, 60. Kreider. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 63:11 minut, z 31 střel inkasoval pětkrát a úspěšnost zákroků měl 83,9 procent.

Nashville - Carolina 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 14. Marchessault, 25. Jost, 65. Kemell - 10. Martinook, 55. Jarvis.

Dallas - Colorado 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 7. Hyry, 24. Robertson, 56. Blackwell - 32. Nielsen, 55. Olofsson.

Detroit - Toronto 6:5 v prodl. (1:2, 1:2, 3:1 - 1:0)

Branky: 12. a 53. Brandsegg-Nygard, 58. a 64. Larkin, 26. Kane, 60. Johansson - 16. Shaw, 18. Robertson, 37. Pezzetta, 37. Nylander, 53. Paré.

Florida - Tampa Bay 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)

Branky: 12., 34. a 46. Rodrigues, 6. a 36. Samoskevich, 16. Studnicka, 33. Petry.

Chicago - St. Louis 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Branky: 25. Kaskimäki, 34. Lucic, 39. R. Thomas, 45. Stenberg.

Montreal - Ottawa 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 56. Caufield - 10. Pinto, 29. Perron, 60. Eller.

Washington - Columbus 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky: 23. Chisholm, 31. Dubois - 59. Olivier.

Utah - San Jose 6:4 (4:1, 0:3, 2:0)

Branky: 8. Sergačov, 9. Guenther, 12. Agozzino, 14. Yamamoto, 45. Keller, 52. Tanev - 3. Gaudette, 22. Toffoli, 25. Goodrow, 34. Smith. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, z 13 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 69,2 procent.

 
Mohlo by vás zajímat

Ani dva góly Kulicha nestačily, Sabres podlehli Pittsburghu v prodloužení

Ani dva góly Kulicha nestačily, Sabres podlehli Pittsburghu v prodloužení

Vznikl "průlomový" hokejový turnaj. Slováci si ho zahrají, Češi ne

Vznikl "průlomový" hokejový turnaj. Slováci si ho zahrají, Češi ne

Obrovský propad Sparty. Všechny nás to se..., neakceptovatelné, soptil kapitán

Obrovský propad Sparty. Všechny nás to se..., neakceptovatelné, soptil kapitán

Mizérie Sparty nebere konce. 177 minut bez gólu, doma prohrála už počtvrté v řadě

Mizérie Sparty nebere konce. 177 minut bez gólu, doma prohrála už počtvrté v řadě
hokej sport NHL Obsah

Právě se děje

před 1 minutou
Co bude s Fialou? Lídr Spolu naznačil své další kroky, mluví o práci v opozici
Domácí

Co bude s Fialou? Lídr Spolu naznačil své další kroky, mluví o práci v opozici

Strany dosluhující vlády se musí podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy připravit na intenzivní opoziční práci.
před 2 minutami
„Nebál se mluvit pravdu.“ Lidé vzpomínají na zesnulého spisovatele Ivana Klímu
Literatura

„Nebál se mluvit pravdu.“ Lidé vzpomínají na zesnulého spisovatele Ivana Klímu

Na svých životních zkušenostech dokázal brilantně ukázat celému světu komplikovaný úděl naší země, uvedl na síti X ministr zahraničí Jan Lipavský.
před 3 minutami
Sáhla po něm smrt. Bývalý fotbalista přežil děsivou nehodu, Lamborghini je na šrot
Fotbal

Sáhla po něm smrt. Bývalý fotbalista přežil děsivou nehodu, Lamborghini je na šrot

Někdejší nizozemský fotbalový reprezentant jen zázrakem přežil těžkou dopravní nehodu, luxusní Lamborghini skončilo zcela zničené.
před 8 minutami
Situace je kritická, Rusko zavádí drsná opatření. Problémy hlásí i Ukrajina
Zahraničí

Situace je kritická, Rusko zavádí drsná opatření. Problémy hlásí i Ukrajina

Série ukrajinských útoků drony na ropné rafinerie výrazně narušila produkci benzinu a donutila Moskvu přistoupit k mimořádným opatřením.
Aktualizováno před 14 minutami
Nová konzervativní síla ve sněmovně. Projděte si tváře Motoristů
Domácí

Nová konzervativní síla ve sněmovně. Projděte si tváře Motoristů

Ve sněmovně se objevila nová politická síla. Konzervativní Motoristé sobě usednou do dolní komory se 13 mandáty. Kdo jsou noví zákonodárci?
před 25 minutami
Dostane Trump Nobelovu cenu? V pondělí začne udělování prestižních ocenění
Kultura

Dostane Trump Nobelovu cenu? V pondělí začne udělování prestižních ocenění

Prezident USA řekl, že pokud by ocenění nezískal, bylo by to podle něj velkou urážkou jeho země.
před 31 minutami
Mladičká skokanka, Babišovy periferie i pád matadorů. Nejzajímavější čísla voleb
Datavize

Mladičká skokanka, Babišovy periferie i pád matadorů. Nejzajímavější čísla voleb

Letošní parlamentní volby přinesly hned několik prvenství a poutavých paralel. Redakce Aktuálně.cz připravila přehled těch nejzajímavějších čísel.
Další zprávy