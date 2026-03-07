Přeskočit na obsah
Benative
7. 3. Tomáš
Sport

Češi v Bostonu řídili cestu za výhrou, Zacha pálil, Pastrňák dvakrát asistoval

ČTK

Pavel Zacha 16. gólem v sezoně a David Pastrňák dvěma asistencemi pomohli v NHL hokejistům Bostonu k výhře 3:1 nad Washingtonem. V sestavě Capitals ještě chyběl David Kämpf, jenž byl do týmu z hlavního města USA vyměněn v pátek z Vancouveru.

David Pastrňák slaví gól
David Pastrňák slaví gólFoto: Reuters
Po bezbrankové první třetině otevřel Zacha skóre zápasu ve 25. minutě dorážkou ze vzduchu své vlastní střely. Druhou asistenci si u jeho první branky od ledna připsal Pastrňák. Tři minuty nato vyrovnal Aljaksej Protas, ale Bruins si výhru vzít nenechali.

Ve 45. minutě vstřelil rozhodující gól Viktor Arvidsson a vítězství pečetil do prázdné branky při power play Washingtonu Elias Lindholm po další Pastrňákově přihrávce. Havířovský rodák vylepšil svou bilanci v sezoně na 74 bodů za 22 branek a 52 přihrávek z 57 zápasů a posunul se do elitní desítky produktivity NHL.

Boston si výhrou upevnil pozici mezi osmičkou týmů pro play off, Washington po třetí porážce za sebou ztrácí na postup šest bodů.

NHL:

Boston - Washington 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 25. Zacha (Pastrňák), 45. Arvidsson, 60. E. Lindholm (Pastrňák) - 28. Protas. Střely na branku: 30:23. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Arvidsson, 3. McAvoy (všichni Boston).

People attend an anti-Israeli and U.S rally in Tehran
People attend an anti-Israeli and U.S rally in Tehran
People attend an anti-Israeli and U.S rally in Tehran

ŽIVĚ Jaký bude osud íránského režimu po náletech? Utajená zpráva asi Trumpa nepotěší

Utajená analýza americké Národní zpravodajské rady (NIC), dokončená zhruba týden před zahájením izraelsko-amerických úderů v Íránu, dospěla k závěru, že i rozsáhlá ofenziva by patrně nesvrhla íránský teokratický režim a armádu. Scénář, při němž by vládu převzala íránská opozice, přitom analýza vyhodnotila jako nepravděpodobný. Informuje o tom Washington post.

neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Olomouc v závěru sebrala Jablonci všechny body, v Ďolíčku se červenalo

Fotbalisté Olomouce v 25. kole první ligy zvítězili v Jablonci 2:1 a posunuli se na pátou příčku neúplné tabulky. V prvním poločase skóroval hostující stoper Louis Lurvink, po přestávce vyrovnal Jan Chramosta z penalty, ale v závěru rozhodl Jáchym Šíp. Hanáci vyhráli v lize na hřišti třetího Jablonce poprvé od srpna 2005 a po 18 zápasech bez vítězství na Střelnici.

Nikola Zdráhalová
Nikola Zdráhalová
Nikola Zdráhalová

Zdráhalová je po prvním dnu víceboje 10., Jílek si vylepšil osobní maximum

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vstoupila do mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtým časem na trati 500 metrů. Mezi muži byl Metoděj Jílek v osobním rekordu osmý. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která v Nizozemsku ukončí aktivní kariéru, zajela osmnáctý čas. Po první ze čtyř disciplín vedou Japonka Miho Takagiová a Jordan Stolz z USA.

