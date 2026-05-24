24. 5. Jana
„Češi už byli na kolenou.“ Slováci supí kvůli Červenkově gólu. Nejde jen o brusli

Daniel Poláček
Zklamání, frustrace, bezmoc. Přestože slovenští hokejisté přestříleli Čechy 30:18, a to bez jediné přesilovky, prohráli utkání mistrovství světa 2:3. Gólem, který by před lety dost možná neplatil a kterému předcházela jiná kontroverzní situace.

Česko - Slovensko na MS v hokeji 2026Foto: REUTERS
Fribourg (od našeho zpravodaje) – Řeč je pochopitelně o brance Romana Červenky z 53. minuty. Český kapitán šikovně usměrnil do brány nahození Martina Kauta. Svou levou bruslí.

Kanadští rozhodčí Taylor Burzminski a Josse Gour si nejdřív šli prohlédnout opakované záběry, pak branku uznali. A Slováci byli na nohou.

Trefa, která se ukázala jako rozhodující, je pálila ještě v pozápasových rozhovorech s novináři. „Já bych to neuznal, protože tam bylo jasné kopnutí. Už ale nevím, jaká jsou pravidla. Mění se každý rok,“ prohlásil obránce Samuel Kňažko

„Třetí český gól neměl platit,“ souhlasil útočník Sebastián Čederle. „S tím už ale nic neuděláme…“

Trenér Slovenska Vladimír Országh jen podotkl, že „na hřišti mají hlavní slovo rozhodčí“. I na něm ale byla znát frustrace.

Slováky situace štvala, protože dokázali dvakrát vyrovnat a postupem zápasu přebírali iniciativu, jak dokládá i počet střel. „Myslím si, že Češi už byli na kolenou,“ nechal se slyšet slovenský forvard Martin Pospíšil. „Škoda, že jsme nepřidali další gól. Štěstí se nakonec přiklonilo na jejich stranu.“

V minulosti se trefy bruslí posuzovaly přísněji. Teď jsou v souladu s pravidly, pokud se neprokáže úmyslné kopnutí.

„A já si nemyslím, že tam bylo kopnutí, na ledě jsem to tak necítil,“ bránil se Červenka. „Na videu byl vidět pohyb, ale až po odrazu puku. Za mě správně posouzené.“

Daly mu za pravdu i odborné kruhy na Slovensku. „Červenka nastavil nohu vědomě, úmyslně, ale to je dovolené,“ uvedl pro slovenský Sportnet Peter Jonák z rozhodcovské komise slovenského svazu. „Nebylo vidět jasné kopnutí. A je důležité, že když ho trefil puk do brusle, měl obě nohy na ledě.“

„Ta fotbalová patička přišla až potom, co se puk odrazil od brusle ve vodorovné poloze. Právě toto je klíčové, dodatečný pohyb už nehraje roli,“ doplnil Jonák.

Obecně se k pískání mužů v pruhovaném nechtěl vyjadřovat, naznačil ale, že větším problémem byl moment těsně před Červenkovou tečí.

Čtyřicetiletý veterán svedl na pravém kruhu souboj s náctiletým talentem Lukou Radivojevičem, který následně upadl. Díky tomu mohl český útočník stát sám před slovenským brankářem.

„Hokejka byla mezi Lukovýma nohama, takže šlo o jasné podražení. Rozhodčí bohužel sledovali hru a ne to, co se stalo na pravé straně,“ shodli se na stanici JOJ Šport bývalí hokejisté Michal Hudec a Ján Lašák.

Stěžoval si i samotný Radivojevič. „Hra se otáčela a jeho hokejka vjela pod moje brusle, podrazila mě. Sudí to ale neodpískali. Co se s tím dá dělat? O to víc mě mrzí, že z toho padl vítězný gól,“ bědoval po zápase podobně jako jeho spoluhráči.

Jakub Landovský - lídr ČSSD pro Prahu

Nejdřív vrchní ředitel, teď je na odstřel sám ministr Zůna? Vliv Landovského roste

Tahle schůzka se Jaromíru Zůnovi nepovedla. Středeční jednání trvající přes 150 minut bylo podle informací deníku Aktuálně.cz dalším z řady těch, kdy Andrej Babiš dával najevo svou nespokojenost s prací ministra obrany. Komfortu Zůnovi nepřidalo ani to, že premiér si s sebou na debatu o koncepci české armády přivedl i zmocněnce Jakuba Landovského, jenž je pro Babiše stále důležitějším spojencem.

Velitel estonského námořnictva komodor Ivo Värk na námořní základně v hlavním městě Tallinnu, 15. května 2026.

„Baltské moře je zaminované.“ Velitel flotily se chystá na ruské „zombie“ lodě

Co do počtu obyvatel je Estonsko několikrát menší než Česko, rozlohou asi o 40 procent. Ovšem na rozdíl od tuzemska má nejsevernější pobaltská země na 2000 ostrovů a dlouhé pobřeží Baltského moře. Na dohled estonských břehů v současnosti proplouvají tankery takzvané ruské stínové flotily, pomocí kterých Rusové obcházejí sankce. A zároveň ohrožují klíčové podmořské kabely a potrubí.

