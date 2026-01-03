Češi si opět zahrají o medaile. Po zpackané první třetině Švýcary doslova zničili

Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů v Minneapolis Švýcarsko 6:2. Jméno semifinálového soupeře určí až výsledky dalších dvou čtvrtfinálových zápasů. Svěřenci trenéra Patrika Augusty rozhodli zápas čtyřmi góly ve druhé třetině, brankou a dvěma asistencemi se pod jejich výhru podepsal útočník Jiří Klíma.
Český tým postoupil na vrcholné akci hráčů do 20 let do bojů o medaile popáté v řadě. Loni v Ottawě skončili Češi třetí, když v zápase o bronz porazili Švédsko.
Češi vstoupili do utkání aktivně, hned v úvodu prověřil brankáře Kirsche dvakrát útočník Benák, skóre ale neotevřel. Ve 2. minutě byl poté vyloučený Chludil a přesto, že se jeho spoluhráči v oslabení ubránili, osm sekund po návratu českého útočníka překonal brankáře Oršuláka střelou od modré čáry obránce Muggli.
Hru v početní výhodě si poté vyzkoušeli i Češi, výraznější šanci si ale nevypracovali. Švýcaři pozorně bránili a nedovolovali soupeři výrazněji ohrozit Kirsche. Vyrovnat nedokázali Poletín, Čihař a po samostatné akci se neprosadil ani Jiříček.
Hned na začátku druhé třetiny Jiříček zaváhal v rozehrávce a do velké šance se dostal Wey. Oršulák ale jeho střelu ramenem vyrazil. O pár sekund později navíc Galvas potvrdil pozici nejproduktivějšího českého obránce a třetím gólem na turnaji vyrovnal.
Ve 25. minutě mohl po přečíslení tři na dva vrátit Švýcarsku vedení Maier, Oršulák ale opět výborně zasáhl. O minutu později byl ale vyloučení Mrtka a šestnáctiletý švýcarský talent Neuenschwander připravil ideální přihrávkou branku pro Rebera.
Češi ale v rozmezí 44 sekund vývoj zápasu utočili. Ve 31. minutě se při svém druhém startu na turnaji zapsal poprvé mezi střelce Drančák, poté se pohotovou dorážkou prosadil Jiříček a posunul favorita do vedení. Výborný český výkon ve druhé třetině podtrhl ve 36. minutě kapitán Sikora, jenž prostřelil Kirsche a stylově oslavil 20. narozeniny.
Švýcaři se v úvodu třetí části snažili duel zdramatizovat, výraznější příležitosti si ale nevypracovali. Naopak blízko pátému gólu byli Curran nebo Kubiesa. Český tým poté nevyužil druhou početní výhodu, tři sekundy po návratu Waidachera na led se ale prosadil Klíma a přiblížil Augustův výběr postupu do bojů o medaile. Poslední slovo měl v 58. minutě obránce Fibigr, který se prosadil v přesilové hře a upravil na konečných 6:2.
Mistrovství světa hokejistů do 20 let v USA:
Čtvrtfinále:
Česko - Švýcarsko 6:2 (0:1, 4:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 21. T. Galvas (Sikora), 31. Drančák (Kubiesa, J. Klíma), 32. A. Jiříček (Benák, T. Poletín), 36. Sikora (Čihař, J. Klíma), 51. J. Klíma (Kubiesa, Fibigr), 58. Fibigr (Čihař, Sikora) - 4. Muggli (Ustinkov, Aeschlimann), 27. Reber (J. Neuenschwander, Steiner). Rozhodčí: Huber (Rak.), Stachowiak (USA) - LaPointe (Kan.), Makinen (Fin.). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 3102.
Česko: Oršulák - A. Jiříček, Fibigr, Mrtka, T. Galvas, M. Pšenička, Man - V. Nestrašil, Sikora, Čihař - Benák, Curran, T. Poletín - Chludil, Hoch, A. Novotný - J. Klíma, Drančák, Kubiesa - Titlbach. Trenér: Augusta.
Švýcarsko: Kirsch - Muggli, Ustinkov, Sansonnens, Johnson, Meier, Blessing - Wey, J. Neuenschwander, Reber - Steiner, Grossniklaus, Antenen - Körbler, Mottard, Aeschlimann - Cattin, Waidacher, Borradori - Henry. Trenér: Cadieux.
