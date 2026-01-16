Přeskočit na obsah
16. 1.
Sport

Češi řádí v NHL. Pastrňák pečetil výhru Bostonu, Hertl v závěru zachránil Vegas

Sport,ČTK

Český útočník David Pastrňák pečetil v NHL výhru hokejistů Bostonu 4:2 nad Seattlem. Tomáš Hertl gólem sedm vteřin před třetí sirénou pomohl Vegas k výhře 6:5 v prodloužení s Torontem.

Kraken Bruins Hockey
Český útočník David Pastrňák při utkání proti SeattluFoto: AP
Pastrňák vstřelil do prázdné branky 20. gól v sezoně a s 57 body je devátým nejproduktivnějším hráčem soutěže.

Zacha díky asistenci vylepšil svou bilanci na 33 bodů (14+19), bodoval v pátém z posledních šesti zápasů a v produktivitě českých hokejistů drží čtvrté místo.

Mezi Zachou a Pastrňákem je v produktivitě Čechů Hertl, jenž si díky dvěma bodům ze zápasu s Torontem polepšil na 19 branek a 22 nahrávek.

Vegas i díky jeho trefě ze závěru třetí třetiny otočilo duel s Torontem a vyhrálo pošesté za sebou.

Vydařený duel má za sebou má také brankář Karel Vejmelka, který 26 zákroky dovedl Utah k výhře 2:1 nad Dallasem a vládne NHL v počtu výher: vítězství nad Dallasem bylo už jeho dvaadvacáté v sezoně.

V duelu proti Stars se český gólman navíc blýskl úspěšností zákroků 96 procent a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Premiérový start v NHL za sebou má obránce David Špaček. Český reprezentant, který nechybí v olympijské nominaci na blížící se hry v Miláně, odehrál v dresu Minnesoty téměř 12 minut, prohru 2:6 s Winnipegem ale neodvrátil.

Výsledky NHL:

Boston - Seattle 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky: 1. Chusnutdinov, 4. Arvidsson (Zacha), 25. Kastelic, 60. Pastrňák - 8. Stephenson, 33. Tolvanen. Střely na branku: 24:28. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. McAvoy, 3. Kastelic (všichni Boston).

Pittsburgh - Philadelphia 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Branky: 3. Brazeau, 13. Rust, 22. Činachov, 39. Lizotte, 44. Crosby, 45. Dewar - 23. Abols, 51. Seeler, 58. Mičkov. Střely na branku: 30:33. Diváci: 17.963. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Lizotte, 3. Malkin (všichni Pittsburgh).

Washington - San Jose 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Branky: 31. D. Strome, 50. R. Leonard - 34. Ostapchuk, 35. Graf, 37. Regenda. Střely na branku: 23:26. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Graf, 2. Regenda (oba San Jose), 3. R. Leonard (Washington).

Buffalo - Montreal 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

Branky: 5., 46. a 59. T. Thompson, 11. Doan, 29. Tuch - 4. Caufield, 15. Děmidov, 24. Suzuki. Střely na branku: 27:23. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Doan, 3. Tuch (všichni Buffalo).

Columbus - Vancouver 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky: 18. Coyle, 26. Marčenko, 31. Werenski, 51. K. Johnson - 35. Boeser. Střely na branku: 36:31. Diváci: 14.198. Hvězdy zápasu: 1. Merzlikins, 2. Johnson, 3. Marčenko (všichni Columbus).

Minnesota - Winnipeg 2:6 (0:3, 1:3, 1:0)

Branky: 25. Jurov, 58. M. Johansson - 15. J. Toews, 20. Pearson, 20. Morrissey, 30. Stanley, 33. Vilardi, 38. Scheifele. Střely na branku: 34:28. Diváci: 18.275. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Hellebuyck, 3. Morrissey (všichni Winnipeg).

Chicago - Calgary 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Branky: 3. N. Foligno - 4. Šarangovič, 7. Backlund, 59. Coronato. Střely na branku: 23:23. Diváci: 16.652. Hvězdy zápasu: 1. Backlund, 2. Šarangovič, 3. Foligno (všichni Calgary).

Utah - Dallas 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky: 40. Schmaltz, 45. Marino - 43. Rantanen. Střely na branku: 27:27. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval jednu branku z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 96 procent. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Schmaltz, 3. Marino (všichni Utah).

Edmonton - NY Islanders 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka: 54. Duclair. Střely na branku: 35:18. Diváci: 18.144. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin (New York Islanders), 2. Ingram (Edmonton), 3. Duclair (New York Islanders).

Vegas - Toronto 6:5 v prodl. (1:3, 1:1, 3:1 - 1:0)

Branky: 9. a 46. Dorofejev (na druhou Hertl), 26. Kolesar, 51. Stone, 60. Hertl, 63. Eichel - 3. Rielly, 6. Nylander, 10. Matthews, 33. Tavares, 49. Laughton. Střely na branku: 33:28. Diváci: 17.975. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Hertl, 3. Marner (všichni Vegas).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

45

29

3

13

160:116

61

2.

Detroit

48

28

4

16

149:148

60

3.

Montreal

48

26

7

15

162:159

59

4.

Buffalo

46

26

4

16

153:143

56

5.

Boston

48

27

2

19

159:148

56

6.

Toronto

47

23

8

16

158:155

54

7.

Florida

45

24

3

18

139:145

51

8.

Ottawa

46

22

5

19

151:153

49

Metropolitní divize:

1.

Carolina

47

28

4

15

158:142

60

2.

NY Islanders

47

26

5

16

139:130

57

3.

Pittsburgh

46

22

10

14

147:140

54

4.

Washington

48

24

6

18

155:138

54

5.

Philadelphia

46

22

8

16

138:143

52

6.

New Jersey

47

24

2

21

126:145

50

7.

Columbus

47

21

7

19

144:157

49

8.

NY Rangers

48

20

6

22

126:147

46

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

45

33

8

4

182:103

74

2.

Dallas

48

27

9

12

162:135

63

3.

Minnesota

48

26

9

13

150:136

61

4.

Utah

48

24

4

20

147:132

52

5.

Nashville

46

22

4

20

129:151

48

6.

Chicago

47

19

7

21

131:149

45

7.

St. Louis

47

18

8

21

117:161

44

8.

Winnipeg

46

19

5

22

141:144

43

Pacifická divize:

1.

Vegas

46

23

12

11

153:143

58

2.

Edmonton

48

23

8

17

159:158

54

3.

Seattle

46

21

9

16

127:135

51

4.

San Jose

46

24

3

19

146:164

51

5.

Los Angeles

46

19

11

16

122:131

49

6.

Anaheim

46

22

3

21

153:169

47

7.

Calgary

47

20

4

23

122:141

44

8.

Vancouver

47

16

5

26

126:170

37

