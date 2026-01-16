Češi řádí v NHL. Pastrňák pečetil výhru Bostonu, Hertl v závěru zachránil Vegas

Český útočník David Pastrňák pečetil v NHL výhru hokejistů Bostonu 4:2 nad Seattlem. Tomáš Hertl gólem sedm vteřin před třetí sirénou pomohl Vegas k výhře 6:5 v prodloužení s Torontem.
Pastrňák vstřelil do prázdné branky 20. gól v sezoně a s 57 body je devátým nejproduktivnějším hráčem soutěže.
Zacha díky asistenci vylepšil svou bilanci na 33 bodů (14+19), bodoval v pátém z posledních šesti zápasů a v produktivitě českých hokejistů drží čtvrté místo.
Mezi Zachou a Pastrňákem je v produktivitě Čechů Hertl, jenž si díky dvěma bodům ze zápasu s Torontem polepšil na 19 branek a 22 nahrávek.
Vegas i díky jeho trefě ze závěru třetí třetiny otočilo duel s Torontem a vyhrálo pošesté za sebou.
Vydařený duel má za sebou má také brankář Karel Vejmelka, který 26 zákroky dovedl Utah k výhře 2:1 nad Dallasem a vládne NHL v počtu výher: vítězství nad Dallasem bylo už jeho dvaadvacáté v sezoně.
V duelu proti Stars se český gólman navíc blýskl úspěšností zákroků 96 procent a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
Premiérový start v NHL za sebou má obránce David Špaček. Český reprezentant, který nechybí v olympijské nominaci na blížící se hry v Miláně, odehrál v dresu Minnesoty téměř 12 minut, prohru 2:6 s Winnipegem ale neodvrátil.
Výsledky NHL:
Boston - Seattle 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Branky: 1. Chusnutdinov, 4. Arvidsson (Zacha), 25. Kastelic, 60. Pastrňák - 8. Stephenson, 33. Tolvanen. Střely na branku: 24:28. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. McAvoy, 3. Kastelic (všichni Boston).
Pittsburgh - Philadelphia 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
Branky: 3. Brazeau, 13. Rust, 22. Činachov, 39. Lizotte, 44. Crosby, 45. Dewar - 23. Abols, 51. Seeler, 58. Mičkov. Střely na branku: 30:33. Diváci: 17.963. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Lizotte, 3. Malkin (všichni Pittsburgh).
Washington - San Jose 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Branky: 31. D. Strome, 50. R. Leonard - 34. Ostapchuk, 35. Graf, 37. Regenda. Střely na branku: 23:26. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Graf, 2. Regenda (oba San Jose), 3. R. Leonard (Washington).
Buffalo - Montreal 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
Branky: 5., 46. a 59. T. Thompson, 11. Doan, 29. Tuch - 4. Caufield, 15. Děmidov, 24. Suzuki. Střely na branku: 27:23. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Doan, 3. Tuch (všichni Buffalo).
Columbus - Vancouver 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Branky: 18. Coyle, 26. Marčenko, 31. Werenski, 51. K. Johnson - 35. Boeser. Střely na branku: 36:31. Diváci: 14.198. Hvězdy zápasu: 1. Merzlikins, 2. Johnson, 3. Marčenko (všichni Columbus).
Minnesota - Winnipeg 2:6 (0:3, 1:3, 1:0)
Branky: 25. Jurov, 58. M. Johansson - 15. J. Toews, 20. Pearson, 20. Morrissey, 30. Stanley, 33. Vilardi, 38. Scheifele. Střely na branku: 34:28. Diváci: 18.275. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Hellebuyck, 3. Morrissey (všichni Winnipeg).
Chicago - Calgary 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Branky: 3. N. Foligno - 4. Šarangovič, 7. Backlund, 59. Coronato. Střely na branku: 23:23. Diváci: 16.652. Hvězdy zápasu: 1. Backlund, 2. Šarangovič, 3. Foligno (všichni Calgary).
Utah - Dallas 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky: 40. Schmaltz, 45. Marino - 43. Rantanen. Střely na branku: 27:27. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval jednu branku z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 96 procent. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Schmaltz, 3. Marino (všichni Utah).
Edmonton - NY Islanders 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Branka: 54. Duclair. Střely na branku: 35:18. Diváci: 18.144. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin (New York Islanders), 2. Ingram (Edmonton), 3. Duclair (New York Islanders).
Vegas - Toronto 6:5 v prodl. (1:3, 1:1, 3:1 - 1:0)
Branky: 9. a 46. Dorofejev (na druhou Hertl), 26. Kolesar, 51. Stone, 60. Hertl, 63. Eichel - 3. Rielly, 6. Nylander, 10. Matthews, 33. Tavares, 49. Laughton. Střely na branku: 33:28. Diváci: 17.975. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Hertl, 3. Marner (všichni Vegas).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
45
29
3
13
160:116
61
2.
Detroit
48
28
4
16
149:148
60
3.
Montreal
48
26
7
15
162:159
59
4.
Buffalo
46
26
4
16
153:143
56
5.
Boston
48
27
2
19
159:148
56
6.
Toronto
47
23
8
16
158:155
54
7.
Florida
45
24
3
18
139:145
51
8.
Ottawa
46
22
5
19
151:153
49
Metropolitní divize:
1.
Carolina
47
28
4
15
158:142
60
2.
NY Islanders
47
26
5
16
139:130
57
3.
Pittsburgh
46
22
10
14
147:140
54
4.
Washington
48
24
6
18
155:138
54
5.
Philadelphia
46
22
8
16
138:143
52
6.
New Jersey
47
24
2
21
126:145
50
7.
Columbus
47
21
7
19
144:157
49
8.
NY Rangers
48
20
6
22
126:147
46
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
45
33
8
4
182:103
74
2.
Dallas
48
27
9
12
162:135
63
3.
Minnesota
48
26
9
13
150:136
61
4.
Utah
48
24
4
20
147:132
52
5.
Nashville
46
22
4
20
129:151
48
6.
Chicago
47
19
7
21
131:149
45
7.
St. Louis
47
18
8
21
117:161
44
8.
Winnipeg
46
19
5
22
141:144
43
Pacifická divize:
1.
Vegas
46
23
12
11
153:143
58
2.
Edmonton
48
23
8
17
159:158
54
3.
Seattle
46
21
9
16
127:135
51
4.
San Jose
46
24
3
19
146:164
51
5.
Los Angeles
46
19
11
16
122:131
49
6.
Anaheim
46
22
3
21
153:169
47
7.
Calgary
47
20
4
23
122:141
44
8.
Vancouver
47
16
5
26
126:170
37
