Lední hokej

"Je to špatné a bude hůř." Počet Čechů v NHL zaráží, jsou na vymření

Sport Sport
před 5 hodinami
Sparta nemohla čekat. Litvínov musí. A český hokej? Ten čekají roky těžší a těžší, alespoň co se budoucnosti v NHL týče. Nejen o tom je nová epizoda podcastu Bago s Václavem Nedorostem, Patrikem Štefanem a Terezou Kubíčkovou. Poslechněte si ho na Aktuálně.cz v plném znění.
Nový díl podcastu Bago | Video: Youtube.com

Ofenzivní hokej plný gólů a také hala plná diváků. To byla Sparta v minulých dvou sezonách. Sparta pod Pavlem Grossem. A také je to minulost. Dva ročníky dostal zkušený kouč na splnění své mise - vrátit do Prahy titul. Víc nic.

"Teď už čekat nešlo," poví bývalý útočník Patrik Štefan v narážce na bídný sparťanský start. "Nemyslím si, že by Jaroslav Nedvěd stihl něco změnit, ale hned byla na hráčích vidět úleva. Je to impulz, čerstvý start," dodává s odkazem na nového vládce střídačky.

Názor sdělí i Václav Nedorost, který si manažerskou roli úspěšně vyzkoušel v Mladé Boleslavi a podobné krize také musel řešit. "Hlavně doufám, že Jaroslav Nedvěd a jeho tým dostanou férovou šanci," zdůrazní.

Proč by nedostali? Protože vytoužené jméno mohlo být jiné. Patrik Augusta, trenér českého výběru do dvaceti let. "Jenže do ledna byla tahle situace neúnosná a výběr byl dost úzký. Radim Rulík má reprezentaci, a když kouknu po nových jménech, tak Pavel Rosa šel do Švýcarska," hodnotí Nedorost s tím, že by Spartu z honu na titul neodepisoval.

V roli moderátorky se Tereza Kubíčková ptá i na další extraligové kluby. Karlovarskou střeleckou bídu, litvínovské tonutí na dnu tabulky. "Všichni je budou chtít zadupat, udržet je tam a mít klid. Musí umlátit dva zápasy 1:0 a doufat, že se po zranění rozehraje Ondra Kaše," je přesvědčený Nedorost.

Řeč přijde i na vítkovické nasazení šestnáctiletého útočníka Marka Hrabiny. "Přijde mi, že v extralize se všichni začali předhánět, kdo pošle na led mladšího kluka," je z nového trendu rozpačitý dvojnásobný juniorský mistr světa.

"Pojďme se o tom bavit, až dostanou férovou šanci a ne tři minuty v zápase," souhlasí i Štefan a přejde k tématu NHL. K soutěži, ve které jako jednička draftu odehrál v sedmi sezonách 455 zápasů a stále ji podrobně sleduje. "Od začátku ročníku nastoupilo třináct českých hráčů (a šest brankářů, pozn. red.). To je strašně málo," řekne mrzutě. "Tolik za nás bylo Čechů v Pittsburghu. Je to špatné a bude hůř," nepochybuje Nedorost.

Co za současnou situaci může? Jaký je výhled do budoucna? Kolik peněz může podepsat Martin Nečas? I o tom je více než hodina povídání v Bagu.

Související

Česko má problém, všímá si zámoří dalšího propadu. Vzývaný supertalent stále tápe

NHL: Preseason-Minnesota Wild at Dallas Stars
 
Mohlo by vás zajímat

Boj o NHL zbrzdila podivná lapálie. Teď Čech bez žebra září ve Finsku: Nic nebalím

Boj o NHL zbrzdila podivná lapálie. Teď Čech bez žebra září ve Finsku: Nic nebalím

Litvínov na dně. Mizérii prohloubil ostudným debaklem ve Vítkovicích

Litvínov na dně. Mizérii prohloubil ostudným debaklem ve Vítkovicích

Křičeli na něj, aby šel sbírat bavlnu. První černoch v NHL odpověděl hokejem

Křičeli na něj, aby šel sbírat bavlnu. První černoch v NHL odpověděl hokejem

Prázdná brána Čechům svědčí. První góly v sezoně takhle dali Hertl i Faksa

Prázdná brána Čechům svědčí. První góly v sezoně takhle dali Hertl i Faksa
0:57
hokej sport Obsah NHL Hokejová Tipsport extraliga

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbit Trumpovi
Zahraničí

ŽIVĚ
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbit Trumpovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 10 minutami

Pátrání v Praze. Policie hledá nebezpečného muže, který v bytě pobodal ženu

Policisté pátrají po muži, který dnes v bytě v centru Prahy pobodal ženu. Může být ozbrojený a nebezpečný. Policie to uvedla na síti X, připojila i snímky hledaného muže. Pokud ho lidé uvidí, mají…
Přečíst zprávu
před 18 minutami
Z Love Islandu ke smlouvě v Belgii. Buď ukážu, že na to mám, nebo čau, říká Vitásek
Fotbal

Z Love Islandu ke smlouvě v Belgii. Buď ukážu, že na to mám, nebo čau, říká Vitásek

Dvoumetrový brankář se proslavil v televizní reality show, na jaře chytal za Velvary a teď už má profesionální kontrakt v Charleroi.
před 20 minutami
Senát kývl prezidentovi. Novými ústavnímu soudci budou Bartoň a Smolek
Domácí

Senát kývl prezidentovi. Novými ústavnímu soudci budou Bartoň a Smolek

Prezident Petr Pavel očekává loajalitu soudců k ústavnímu pořádku a demokratickým hodnotám a jejich obranu proti zneužívání moci politickou většinou.
Aktualizováno před 22 minutami
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala
Domácí

ŽIVĚ
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
Aktualizováno před 29 minutami
Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz
0:11
Praha

Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz

Část metra A nejezdila více než pět hodin. Podle policejního mluvčího Jana Daňka se pes zaběhl v kolejišti ve stanici Nemocnice Motol.
před 30 minutami
Dva mrtví po střelbě poblíž školy na Jablonecku, podezřelého policie zadržela
Domácí

Dva mrtví po střelbě poblíž školy na Jablonecku, podezřelého policie zadržela

 Ve Smržovce na Jablonecku se ve čtvrtek odpoledne střílelo, na místě jsou dva mrtví a jeden těžce zraněný. Na sociální síti X to oznámila policie.
Další zprávy