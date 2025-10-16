"Je to špatné a bude hůř." Počet Čechů v NHL zaráží, jsou na vymření

Ofenzivní hokej plný gólů a také hala plná diváků. To byla Sparta v minulých dvou sezonách. Sparta pod Pavlem Grossem. A také je to minulost. Dva ročníky dostal zkušený kouč na splnění své mise - vrátit do Prahy titul. Víc nic.
"Teď už čekat nešlo," poví bývalý útočník Patrik Štefan v narážce na bídný sparťanský start. "Nemyslím si, že by Jaroslav Nedvěd stihl něco změnit, ale hned byla na hráčích vidět úleva. Je to impulz, čerstvý start," dodává s odkazem na nového vládce střídačky.
Názor sdělí i Václav Nedorost, který si manažerskou roli úspěšně vyzkoušel v Mladé Boleslavi a podobné krize také musel řešit. "Hlavně doufám, že Jaroslav Nedvěd a jeho tým dostanou férovou šanci," zdůrazní.
Proč by nedostali? Protože vytoužené jméno mohlo být jiné. Patrik Augusta, trenér českého výběru do dvaceti let. "Jenže do ledna byla tahle situace neúnosná a výběr byl dost úzký. Radim Rulík má reprezentaci, a když kouknu po nových jménech, tak Pavel Rosa šel do Švýcarska," hodnotí Nedorost s tím, že by Spartu z honu na titul neodepisoval.
V roli moderátorky se Tereza Kubíčková ptá i na další extraligové kluby. Karlovarskou střeleckou bídu, litvínovské tonutí na dnu tabulky. "Všichni je budou chtít zadupat, udržet je tam a mít klid. Musí umlátit dva zápasy 1:0 a doufat, že se po zranění rozehraje Ondra Kaše," je přesvědčený Nedorost.
Řeč přijde i na vítkovické nasazení šestnáctiletého útočníka Marka Hrabiny. "Přijde mi, že v extralize se všichni začali předhánět, kdo pošle na led mladšího kluka," je z nového trendu rozpačitý dvojnásobný juniorský mistr světa.
"Pojďme se o tom bavit, až dostanou férovou šanci a ne tři minuty v zápase," souhlasí i Štefan a přejde k tématu NHL. K soutěži, ve které jako jednička draftu odehrál v sedmi sezonách 455 zápasů a stále ji podrobně sleduje. "Od začátku ročníku nastoupilo třináct českých hráčů (a šest brankářů, pozn. red.). To je strašně málo," řekne mrzutě. "Tolik za nás bylo Čechů v Pittsburghu. Je to špatné a bude hůř," nepochybuje Nedorost.
Co za současnou situaci může? Jaký je výhled do budoucna? Kolik peněz může podepsat Martin Nečas? I o tom je více než hodina povídání v Bagu.