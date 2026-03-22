Červenka září. A s ním i Pardubice. Obhájce titulu je krok od vyřazení

Hokejisté Pardubic vyhráli třetí zápas čtvrtfinále play off extraligy v Brně 4:2. Vítěz základní části je tak jedno vítězství od postupu mezi čtyři nejlepší celky, které budou bojovat o titul. Výrazný podíl na tom měl Roman Červenka, k jednomu gólu přidal dvě asistence.
Obhájce titulu z Brna prohrál i sedmý vzájemný duel s Východočechy v této sezoně a v pondělí od 17:00 bude ve čtvrtém zápase série odvracet konec sezony.
Brněnská sestava dnes doznala dalších vynucených změn. Na soupisce se oproti duelům v Pardubicím neobjevili zranění obránce Marek Ďaloga a útočník Kristian Pospíšil, přidali se k už dříve chybějícím zkušeným Hynku Zohornovi a Rhettu Hollandovi.
Hosté nastoupili mezi tyčemi s Romanem Willem, který se v této sérii představil poprvé a na lavičku posadil Malcolma Subbana. V útoku chyběl zraněný Jakub Lauko a do čtvrté řady trenéři zařadili klasického obránce Mikliše.
Pardubice začaly opatrně s jasným důrazem na pečlivou defenzivu. V první třetině toho Kometě moc nedovolily, Zbořilův nájezd z pravého křídla Will zlikvidoval a Dynamo si bez problémů poradilo i s brněnskou přesilovkou.
Svoji první početní výhodu Pardubice sice nevyužily, ale důležitý první gól daly krátce po návratu Cingela z trestné lavice. Košťálkovu střelu před Stezkou tečoval obránce Bartejs a puk skončil v síti.
Ve druhé minutě druhé třetiny pláchl brněnské obraně Sedlák, s jeho sólem si ale poradila Stezkova lapačka. Kometa pak přidala směrem dopředu, častěji se objevovala před Willem, avšak střelecké pokusy Tomáše Zohorny ani Fleka gólové parametry neměly.
Dynamo oplatilo stejnou mincí, krátký tlak vyústil v šance Červenky a Kauta. Na druhé straně se zase rval o svoji porci střelecké slávy Flek, nicméně společným jmenovatelem této vzrušující fáze duelu byly spolehlivé zákroky obou gólmanů.
Ve 33. minutě se Brno dočkalo vyrovnání z podobné situace, z jaké skórovaly Pardubice. Zbořilovu střelu z mezikruží lehce tečoval Košťálek a Will byl bez šance. Euforii Komety ale po 44 vteřinách utišil Mandát, který po individuální akci nedal Stezkovi šanci a vrátil vedení Východočechům. Druhou asistenci na gól si připsal brankář Will.
Kometa musela k dobrému výkonu ze druhé třetiny přidat ještě více tlaku do brankoviště, na což byly Pardubice připravené a prostor před Willem uzavřely. Kosovu střelu chytil brankář, blízko vyrovnání byl Flek, který s pomocí teče Stránského trefil tyčku.
Naděje Brna na obrat zmrazila 50. minuta. Ludvigovu střelu Stezka vyrazil a Roman Červenka puk uklidil do odkryté branky. Kometa se nevzdala, Flek našel před Willem Stránského a ten vykřesal naději na zvrat. Ne na dlouho. U pravého mantinelu nestačil Ščotka na Kauta a jeho perfektně provedený blafák opět navýšil pardubické vedení na dvě branky.
Východočeši v závěru ubránili více než dvouminutovou power play a v pondělí mohou slavit čtvrtou semifinálovou účast v řadě.
HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 33. A. Zbořil (David Moravec, J. Kos), 51. Š. Stránský (Flek, Ščotka) - 17. Košťálek (M. Kaut, Červenka), 34. Mandát (Červenka, Will), 50. Červenka (Sedlák, Ludvig), 53. M. Kaut (Sobotka). Rozhodčí: Šír, Obadal - Svoboda, Hynek. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 0:3.
Brno: Stezka - Zábranský, Ščotka, J. Zdráhal, F. Král, Bartejs, Gulaši - Ilomäki, T. Zohorna, Cingel - Flek, Kollár, Š. Stránský - David Moravec, A. Zbořil, J. Kos - Ferda, Michálek, Chludil. Trenér: Horáček.
Pardubice: Will - Tourigny, Ludvig, Čerešňák, Hájek, Košťálek, T. Dvořák, Gazda - Mandát, Sedlák, Červenka - Kelemen, Rákos, Smejkal - M. Kaut, Sobotka, R. Kousal - Vondráček, J. Stránský, Mikliš - Fejes. Trenér: Pešán.
