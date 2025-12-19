Čechy má táhnout na OH, v klubu NHL je na odpis. Prudký pokles už nejde přehlížet

Šéf české reprezentační střídačky Radim Rulík věří Ondřeji Palátovi natolik, že ho v létě spolu s Davidem Pastrňákem nebo Lukášem Dostálem zařadil mezi prvních šest hokejistů nominovaných na únorovou olympiádu v Miláně. Útočníkovy současné výkony v zámořské NHL tomu ale neodpovídají.
Fanoušky New Jersey Devils Palát příliš netěší. Jestli se v létě psalo, že jeho výkony neodpovídají šestimilionovému ročnímu platu, tak teď to platí tuplem.
Čtyřiatřicetiletý Čech nasbíral ve 34 zápasech probíhající základní části pouhých 7 bodů (2+5), asi třikrát méně, než by si šéfové přáli, a v týmové produktivitě trčí na 14. místě.
A to není jediný důvod, proč u příznivců New Jersey momentálně postrádá popularitu.
Rozšířila se totiž spekulace, podle níž mohli Devils přivést z Vancouveru jednoho z nejlepších obránců planety Quinna Hughese, jenže Palát jim škatulata zatrhl smluvní klauzulí. Ta mu umožňuje odmítnout výměnu do 22 z 32 ligových klubů.
Hughes se v New Jersey mohl shledat s mladšími bratry Jackem a Lukem, nakonec však skončil v Minnesotě.
Podle novináře s vhledem do zákulisí Elliottea Friedmana prohráli Devils boj o třetího Hughese do party už na základě toho, že nedokázali najít místo pod platovým stropem. Pokusy o vytrejdování předražených hráčů, a to ne nutně do Vancouveru, ale kamkoliv, prý ztroskotaly na smluvních klauzulích, jako je ta Palátova.
Friedman nikoho nejmenoval, ovšem Kevin Weekes ze stanice ESPN přišel s tím, že generální manažer New Jersey Tom Fitzgerald Paláta v této souvislosti řešil.
Z toho vznikly řeči, že český křídelník překazil příchod monstrózní posily.
„Já o tom nic nevím, na sociálních sítích nejsem,“ řekl ale sám Palát webu NJ.com. „Fitz se mnou nemluvil ani nic takového, takže vážně nevím,“ popřel, že by v posledních týdnech využil klauzuli o částečné nevyměnitelnosti nebo ji s manažerem probíral.
Do budoucna se ovšem nepříjemné diskuzi o odvolání této klauzule dost možná nevyhne. Nebo zkrátka půjde do jedné z deseti předem schválených destinací.
Devils totiž – i když zdaleka nepatří k nejtěžším vahám soutěže – mají vysoké ambice. A neproduktivního útočníka, který má ještě v příští sezoně zabírat pod platovým stropem šest milionů dolarů, mohou akceptovat jen těžko.
V seznamu nejžhavějších kandidátů na výměnu od online deníku The Athletic teď Palát ční na šestém místě, nejvýš z hokejistů New Jersey.
„Devils zoufale potřebují uvolnit místo pod platovým stropem, aby mohli vylepšit kádr, a Palátova smlouva je tou první na odstřel,“ napsal autor žebříčku Chris Johnston.
„Palát zůstává poměrně zodpovědným křídlem na doplnění kádru, jenže jeho produktivita prudce poklesla,“ připojil.
Český útočník si nemyslí, že je to až tak zlé. „Nemám moc bodů, ale přijde mi, že toho vytvářím dost. Tvrdě pracuju a na ledě dělám první poslední,“ prohlásil s tím, že by v New Jersey, kde působí čtvrtým rokem, rád zůstal. Jakkoliv se to teď jeví nepravděpodobně.
