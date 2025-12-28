Přeskočit na obsah
Hokej

Čechům nepodali ruce a svaz se omlouval. Pak Kanaďané po roce ztratili s outsiderem

ČTK,Sport

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se za opominutí veřejně omluvil.

Rudolfs Berzkalns z Lotyšska v zápase proti Kanadě
Rudolfs Berzkalns z Lotyšska v zápase proti KanaděFoto: Profimedia
Trenér Dale Hunter i hráči se bránili tvrzením, že o zavedeném zvyku nevěděli a rozhodně prý z jejich strany nešlo o neúctu k soupeři.

"Po včerejším zápase odešel kanadský juniorský tým z ledu předtím, než si s Čechy potřásl rukama. Hockey Canada za toto opominutí přebírá plnou odpovědnost a za naši chybu jsme se omluvili týmu, českému hokejovému svazu a IIHF," uvedl kanadský svaz v prohlášení.

Čeští junioři v předchozích dvou ročnících vyřadili Kanadu ve čtvrtfinále a jejich úvodní duel na letošním šampionátu provázela řada drobných slovních provokací mezi hráči. K menším potyčkám došlo na ledě i po závěrečném hvizdu.

Kanadský útočník Tij Iginla ale odmítl, že by tradiční potřesení rukou vynechali úmyslně. "Ve skutečnosti jsme nevěděli, že bychom si měli potřást rukama, ale teď už to víme a budeme to dělat po každém zápase, bez ohledu na výsledek," řekl.

Stejně hovořil i trenér Hunter. "Nevěděl jsem to. Ale teď už to vím, takže (po zápase s Lotyšskem) bude potřesení rukou a Čechům se omluvím," dodal.

V dnešním nočním utkání proti Lotyšům pak Kanaďané překvapivě jeden bod ztratili. Dlouho drželi vedení 1:0, ale pobaltský soupeř gólem Rudolfse Berzkalnse v 59. minutě vyrovnal.

V prodloužení favorit přeci jen rychle rozhodl o vítězství 2:1 za dva body. Po 44 sekundách se v přesilovce trefil Michael Hage.

Nečekanou ztrátou dali Kanaďané vzpomenout na loňskou blamáž, kdy na domácím MS ve skupině Lotyšsku dokonce podlehli 2:3 na nájezdy.

Chrenko zařídil hattrickem výhru Slováků

Slováci vyhráli v St. Paulu nad Německem 4:1 a připsali si po úvodní porážce se Švédskem 2:3 ve skupině A první body.

Třemi góly to zařídil útočník Tomáš Chrenko, který se postaral o premiérový hattrick turnaje.

Chrenko otevřel skóre v polovině úvodní části, kdy se dostal k puku mezi kruhy a z otočky překonal Linuse Vieillarda. Podruhé se prosadil 48 sekund před koncem první třetiny v přesilové hře, kdy po druhé asistenci Adama Nemce v zápase zamířil do odkryté branky.

Hattrick dovršil v čase 33:23, kdy v další početní výhodě jeho přihrávku na Nemce srazil za Vieillarda Moritz Kretzschmar.

Michalu Prádelovi sebral čisté konto v 52. minutě Dustin Willhöft, který se dostal za Vieillarda a bekhendovým blafákem překonal slovenského gólmana mezi betony. Výsledek zpečetil 53 sekund před koncem v oslabení při hře Němců bez brankáře Adam Beluško.

Výsledky mistrovství světa hokejistů do 20 let v USA:

Skupina A (St. Paul):

Slovensko - Německo 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. Chrenko (A. Nemec, Murín), 20. Chrenko (A. Nemec, Straka), 34. Chrenko (Svrček, Radivojevič), 60. Beluško - 52. Willhöft (Lewandowski). Rozhodčí: Huber (Rak.), Verbeek - Pye (oba Kan.), Stalder (Švýc.). Vyloučení: 2:7. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 3702.

USA - Švýcarsko 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 22. Ziemer (Hagens, Horcoff), 35. Zellers (McKinney) – 33. Sansonnens (Grossniklaus, Steiner). Rozhodčí: Mejzlík (ČR), Murray - Albinati (oba Kan.), Mäkinen (Fin.). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 13.984.

Tabulka:

1.

USA

2

2

0

0

0

8:4

6

2.

Slovensko

2

1

0

0

1

6:4

3

3.

Švédsko

1

1

0

0

0

3:2

3

4.

Švýcarsko

1

0

0

0

1

1:2

0

5.

Německo

2

0

0

0

2

4:10

0

Skupina B (Minneapolis):

Lotyšsko - Kanada 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 59. Berzkalns (Sarts, Dilevka) - 23. Reschny (McKenna, Brunicke), 61. Hage (McKenna, Parekh). Rozhodčí: Jobbágy (SR), Magnusson - Stromberg (oba Švéd.), Ankerstjerne (Dán.). Vyloučení: 2:3, navíc Klaucans (Lot.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 4146.

Tabulka:

1.

Kanada

2

1

1

0

0

9:6

5

2.

Finsko

1

1

0

0

0

6:2

3

3.

Česko

2

1

0

0

1

12:9

3

4.

Lotyšsko

1

0

0

1

0

1:2

1

5.

Dánsko

2

0

0

0

2

4:13

0



