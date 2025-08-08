Čech po boku hvězd NHL zářil, soupeři zatrhl pokus o Michigan. Fiala byl unešený

Třiačtyřicetiletý rekordman v počtu startů za českou fotbalovou reprezentaci inkasoval pouze jednou, než ho v polovině zápasu vystřídal gólman Vegas Akira Schmid. Utkání sledovalo přes deset tisíc diváků.
Charitativní zápas pořádal útočník Los Angeles Kevin Fiala, který prostřednictvím brankáře Curychu Šimona Hrubce pozval i Čecha.
Vítěz Ligy mistrů s Chelsea z roku 2012 se začal věnovat hokeji po konci fotbalové kariéry a předloni si krátce zachytal i v britské lize.
V dnešní exhibici stanul na ledě s hráči působícími v NHL, jako jsou Nico Hischier, Timo Meier, Lucas Raymond, Moritz Seider či Tim Stützle, a z ledu odcházel za stavu 6:1.
"Byl docela dobrý," prohodil Fiala v češtině na adresu brankáře. "Ne, byl fantastický, opravdu dobrý! Viděli jsme, že oni měli opravdu problém dát mu gól," komentoval nadšeně švýcarský útočník, který má české předky.
Na Čecha si třeba pokusem o Michigan, ekvilibristickou trefu zpoza branky, nepřišel ani curyšský forvard Derek Grant, majitel více než 400 startů v NHL.
Current ZSC Lions & Former Buffalo Sabres & Rochester Americans, Derek Grant, attempts the Michigan on Kevin Fiala’s NHL All-Stars goalie, Petr Čech pic.twitter.com/NLARaoygT4— Micheline 📸 (@MiMiV4682) August 8, 2025
"Všichni byli podle mě překvapení, jak dobře jsem to zvládl. Potěšilo mě, že mě i pochválili. Byl to ode mě trošku risk, ale věřil jsem, že bych to zvládnout mohl. Byla to čest a radost," hodnotil Čech.
"Zahrát si s hráči NHL byl skvělý zážitek, splnilo to moje očekávání. Je na nich vidět kvalita, přesnost, herní inteligence. Jsem rád, že jsem mohl být součástí toho zápasu a že si to všichni užili," dodal.
Výtěžek zápasu se Fiala rozhodl věnovat dětské nemocnici v St. Gallenu a mládežnickým hokejistům ve svých někdejších klubech.