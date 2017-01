Carolina zařadila útočníka Nestrašila na listinu volných hráčů

před 1 hodinou

Vedení celku NHL Carolina Hurricanes zařadilo českého útočníka Andreje Nestrašila na listinu volných hráčů. Pokud si pětadvacetiletého odchovance pražské Slavie nevybere do úterka do 18:00 SEČ jiný zájemce v soutěži, pravděpodobně se přesune na farmu do Charlotte do nižší AHL. Nestrašil v posledních třech zápasech Huricanes zůstal jen na tribuně. V 18 zápasech v této sezoně zaznamenal pět bodů za gól a čtyři asistence. Od 10. prosince hrál pouze dvakrát a celkem v této sezoně zůstal na tribuně při 22 duelech. V minulé sezoně na konci února si v utkání na ledě Toronta zlomil dva obratle, ale přes léto se dal zdravotně dohromady.

autor: ČTK | před 1 hodinou