Carolina vyrovnala finále NHL, Hertl poprvé v sérii nebodoval

Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále NHL na ledě Vegas 5:3 a vyrovnali sérii na 2:2. Hrdinou se stal Jordan Staal, který v první třetině zvýšil na 3:1 a ve 47. minutě zápas za stavu 3:3 rozhodl. Domácí útočník Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
Carolina prohrávala 1:2 na zápasy, ale ve všech byla v úvodní třetině aktivnější. Z trendu nevybočila ani čtvrtý duel.
Už po 66 vteřinách udeřil bekhendem zblízka Stankoven. Vzápětí na něj navázal Blake, který jen pár sekund po vypršení přesilové hry zakončil do odkryté branky povedenou kombinaci.
Z úniku sice snížil Stone, ale rychle kontroval Staal. Kapitán Caroliny využil z dorážky přesilovou hru už po dvaceti sekundách. S domácími mohlo být ještě hůře, jenže Hall nevyzrál v úniku na Harta.
Vegas se radovali na chvíli z druhého gólu už v závěru úvodní třetiny, ovšem střela McNabba prošla do branky po siréně.
Po přestávce však domácí opět potvrdili, že v této sérii dvoubrankový náskok ještě nic neznamená. Střelami z levého kruhu se prosadili Karlsson a Howden.
Třetí třetinu začali Vegas aktivněji, vytvořili si šance i závary. Udeřilo ovšem na druhé straně. Osamoceny Jarvis ještě nepřelstil kličkou Harta, ale v dohrávané akci trefil Staal v pádu odkrytou branku.
V předchozích dvou zápasech si oba týmy v závěrečných minutách vynutili gólem prodloužení. Nejblíže byl při risku bez brankáře k vyrovnání Jack Eichel, jenže z dobré pozice minul.
Carolinu poté uklidnil Ehlers, který z vlastního pásma vyhazoval puk podél mantinelu a po šťastném odrazu doputoval kotouč až do branky.
Hertl odehrál téměř čtrnáct minut a důvěru dostával i v závěrečné hře bez brankáře. V utkání dvakrát vypálil, ale svou finálovou bilanci 2+2 nerozšířil.
Finále Stanleyova poháru - 4. zápas:
Vegas - Carolina 3:5 (1:3, 2:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 8. Stone (Theodore, McNabb), 25. W. Karlsson (Andersson, Marner), 38. Howden (Sissons, W. Karlsson) - 2. Stankoven (Chatfield, Blake), 4. Blake (Hall, Ehlers), 13. J. Staal (Gostisbehere, Aho), 47. J. Staal (Ehlers), 60. Ehlers. Rozhodčí: Hebert, Rank - Cherrey, Knorr. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Střely na branku: 21:28. Diváci: 18.339. Hvězdy zápasu: 1. J. Staal, 2. Ehlers (oba Carolina), 3. W. Karlsson (Vegas). Stav série: 2:2.
Vegas Golden Knights: Hart - Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon - Stone, Eichel, Barbašov - Marner, W. Karlsson, Howden - Dorofejev, Sissons, Hertl - Kolesar, Dowd, C. Smith. Trenér: John Tortorella.
Carolina Hurricanes: Bussi - Chatfield, Slavin, S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere - Martinook, Aho, A. Svečnikov - Blake, Stankoven, Hall - Jarvis, J. Staal, Ehlers - Robinson, Jankowski, W. Carrier. Trenér: Rod Brind'Amour.