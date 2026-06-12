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Sport

Carolina jde ve finále do vedení. Nepomohla ani Hertlova asistence

ČTK

Hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4:2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3:2. Útočník hostů Tomáš Hertl měl jednu asistenci.

Stanley Cup Golden Knights Hurricanes Hockey
Alexander Nikišin z Caroliny v souboji s Coltonem SissonsemFoto: CTK
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