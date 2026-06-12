Carolina jde ve finále do vedení. Nepomohla ani Hertlova asistence

Hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4:2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3:2. Útočník hostů Tomáš Hertl měl jednu asistenci.
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ŽIVĚ USA by podle Trumpa mohly podepsat dohodu s Íránem o víkendu v Evropě
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v noci oznámil, že se viceprezident J.D. Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí posléze prohlásil, že Teherán ještě nepřijal konečné rozhodnutí o dohodě s USA a informace o brzkém podpisu jsou spekulace.
Příběh o ukradeném hitu. Film Srdcovka sympatizuje s outsidery, ale chybí mu jiskra
Režisér John Carney se ve své novince Srdcovka vrací k osvědčenému schématu filmu o transformativní síle hudby a tvůrčím procesu. Příběh o stárnoucím svatebním muzikantovi (Paul Rudd) a popové hvězdě (Nick Jonas), která mu ukradne nejlepší skladbu, sice nabízí řadu milých momentů a melodií, ale jako celek doplácí na žánrovou rozbředlost a unavené moralizování.
Obrovská škoda. Češi sahali po výhře, jenže nemají ani bod, po obratu slaví Korejci
Čeští fotbalisté prohráli ve svém prvním zápase světového šampionátu s Koreou 1:2, i když je v 59. minutě dostal do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Zápas v mexické Guadalajaře otočili Hwang In-pom a O Hjon-kjo. Za stavu 1:1 neplatil kvůli těsnému ofsajdu gól Tomáše Součka. Velké šance na vyrovnání neproměnili Adam Hložek a Michal Sadílek, blýskl se při nich skvělými zákroky brankář soupeře.
Řidiči dali jasnou odpověď: tato auta jsou nejlepší. Vítěz překvapil úplně všechny
Takový výběr jako dnes na trhu s novými auty nikdy nebyl. Se stále přibývajícím počtem modelů je ale těžší se vyznat v tom, co vlastně koupit. Proto na popularitě získávají průzkumy spokojenosti řidičů, kteří krok do neznáma a investici do nového modelu udělali. Jeden z nejrespektovanějších žebříčků vydávají už 25 let ve Velké Británii. A letošní vítěz překvapí snad každého.
Průzkum průzkumů: Historické střídání stráží je tu, provokatéři zvedají hlavu
O tom, jaká politická strana je nejsilnější v Česku, není už řadu let pochyb. Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše i přes mírný pokles nadále dominuje všem volebním modelům. Na druhém místě ovšem došlo k revoluci, ukazuje nejnovější průzkum průzkumů.