Čajánek se oženil. Padesátiletý šampion si vzal o více než dvacet let mladší miss

Bývalý hokejový reprezentant Petr Čajánek se podruhé oženil. Během utajené svatby pojal za manželku třicetiletou Michaelu Habáňovou, která v roce 2017 ovládla soutěž Česká Miss. Slavný pár spolu žije už delší dobu, v září 2023 se jim narodila dcera.
Čajánek se tak před třemi lety stal počtvrté otcem. Předchozí potomky má s bývalou manželkou, se kterou strávil ve vztahu devatenáct let. Podle bulváru to byla právě Habáňová, jež u Čajánků nejdříve působila jako chůva, následně se trojnásobný světový šampion rozvedl a začal žít právě s modelkou. Nyní svůj šťastný vztah stvrdili oficiálně.
„Posledních 5 let po tvém boku byli ty doposud nejkrásnější. Děláš ze mě lepšího člověka každý den. Říká se, že člověk pozná v životě jen jednu opravdovou lásku, někdy ani to ne. Já měla životě to obrovské štěstí a našla ji. Našla jsem tebe,“ svěřila Habáňová se slovy plnými lásky na instagramu.
Hradcem otřásá fotbalová euforie. Votroci nadělili trojku Slavii a po 30 letech jsou v Evropě
Fotbalisté Hradce Králové porazili ve 4. kole skupiny o titul jistého ligového mistra Slavii 3:1, zajistili si konečné čtvrté místo a poprvé od sezony 1995/96 i evropské poháry. Smůlu má naopak Jablonec, jenž si z Plzně odvezl pětigólový příděl a do Evropy se nepodívá. Ve třetím utkání elitní skupiny vyhrála Sparta v Liberci 2:0.
Slováci přehráli Itálii a zůstali stoprocentní. Curyšskou skupinu vede Rakousko
Hokejisté Slovenska porazili na MS v utkání skupiny B ve Fribourgu Itálii 4:1. Slováci navázali na výhru nad Nory a jsou po dvou zápasech stoprocentní. Švédové si připsali první body, když v pohodovém tempu přehráli Dány 6:2. V curyšské skupině A hráči USA zvítězili nad Velkou Británií 5:1. Pořadí ovšem vedou Rakušané, kteří udolali Maďary 4:2.
„Korejci nejsou stěhovaví ptáci.“ Automobilka brzdí, třesk Nošovice čeká na podzim
Po dvaceti letech od okamžiku, kdy se místo pěstování zelí na polích v podhůří Beskyd rozjela stavba továrny Hyundai, přicházejí mnohoznačné zprávy. Nošovický závod korejské automobilky dlouhodobě snižuje počty vyrobených vozidel a v uplynulých měsících museli jeho zaměstnanci častokrát zůstat doma. Velké změny v podniku, který zaměstnává necelé tři tisícovky lidí, by prý mohly přijít na podzim.
Američany prý znepokojují kubánské drony. Ředitel CIA varoval Havanu
Kuba si pořídila více než 300 vojenských dronů a nedávno začala projednávat plány jejich případného využití k útokům na americkou základnu Guantánamo na Kubě, americké vojenské lodě, případně na floridský ostrov Key West, který leží jen 160 kilometrů severně od Havany. S odvoláním na vysoce postaveného amerického představitele to v neděli napsal server Axios.
Lebku sv. Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu, je zachovalá. Co s ní bude dál?
Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu, vzácná relikvie je zachovalá, nyní ji čekají restaurátorské práce. Policie to v neděli dopoledne oznámila na síti X.