Bývalý šéf světového hokeje Fasel získal v Rusku občanství. Chce tam pěstovat jablka

Policie obvinila dva muže z březnové vraždy v bytě na pražském Střížkově. Třetího muže podle kriminalistů udusili polštářem, když se jim nepodařilo ho donutit k převodu jeho auta. Vraždu zkoušeli maskovat jako přirozené úmrtí. Hrozí jim až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Obětí vraždy, která se stala loni koncem března v kuchyni bytu na Střížkově, byl šestačtyřicetiletý muž. "Toho dva podezřelí, s nímž jeden z nich udržoval vztah, společně udusili polštářem. Ještě před činem ho chtěli donutit, aby podepsal smlouvu k převodu jeho vozidla. To poškozený odmítl," uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Doplnil, že pražská policie tak objasnila všech 25 loňských případů vraždy.

Muži chtěli tělo zavražděného nejdřív rozřezat, den po vraždě si k tomu koupili ruční pilu. "To nakonec neuskutečnili a tělo v bytě naaranžovali tak, aby to vypadalo jako přirozené úmrtí," doplnil Daněk. Policie dvojici zadržela koncem prosince, muži ve věku 23 a 29 let se k činu doznali a soud je poslal do vazby. Trest 15 až 20 let nebo i výjimečný trest, tedy až doživotí, obviněným mužům hrozí, protože vraždu podle policie spáchali po předchozím rozmyslu a v úmyslu získat majetkový prospěch.