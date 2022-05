Bývalý kouč hokejové reprezentace Pešán by měl trénovat Lausanne

Bývalý reprezentační kouč Filip Pešán by od příští sezony měl trénovat hokejisty Lausanne ve švýcarské lize.

Podle regionálního portálu laRegino i webu hokej.cz se čtyřiačtyřicetiletý kouč dohodl s klubem, jehož spolumajitelem je český olympijský vítěz z Nagana Petr Svoboda, na dvouleté smlouvě.

Avizovaná dohoda Pešána s ambiciózním klubem, který letos slaví sto let od založení, je překvapivá. Svoboda totiž po konci sezony uvedl, že na střídačce bude pokračovat kanadský kouč John Fust, který v Lausanne působí v různých rolích od roku 2018. V posledním ročníku tým pod jeho vedením skončil sedmý v základní části a ve čtvrtfinále play off vypadl s Fribourgem-Gottéronem. Dres Lausanne oblékají i čeští útočníci Jiří Sekáč a Michael Frolík.

Pešán před působením u reprezentace trénoval extraligový Liberec, se kterým získal v roce 2016 titul a poté jej i dvakrát dovedl do finále play off. V květnu 2019 byl jmenován šéftrenérem hokejových reprezentací, od další sezony převzal i seniorský národní tým. Na loňském mistrovství světa v Rize skončili Češi po čtvrtfinálové porážce s Finskem na sedmém místě, v únoru po nevydařených olympijských hrách v Pekingu byl z funkce odvolán. Reprezentace vypadla již v předkole play off se Švýcarskem.