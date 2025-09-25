Lední hokej

Hvězdná posila pro Pastrňáka a spol. Do Bostonu se v nové roli vrací Chára

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Bývalý obránce a dlouholetý kapitán Bostonu Zdeno Chára se po třech letech od ukončení bohaté kariéry vrací do prostředí NHL. Osmačtyřicetiletý Slovák bude v Bruins poradcem pro hokejové záležitosti a mentorem.
Zdeno Chára ještě jako kapitán Bostonu
Zdeno Chára ještě jako kapitán Bostonu | Foto: Reuters

Tradiční klub, na jehož širší soupisce před novou sezonou figurují vedle ofenzivních opor Davida Pastrňáka a Pavla Zachy také další útočník Matěj Blümel a brankář Šimon Zajíček, o tom informoval na webu.

"Celá organizace Bruins je nadšená a hrdá, že může přivítat Zdena zpět. V roli poradce a mentora se s našimi hráči a trenéry podělí o své zkušenosti oddaného sportovce, respektovaného vůdce a jednoho z nejlepších hráčů NHL všech dob," řekl generální manažer Bruins Don Sweeney.

Příchod obrovitého bývalého spoluhráče vítá i hlavní kouč Marco Sturm, jenž mužstvo převzal začátkem června. "Jelikož jsem po Zdenově boku hrál, znám jeho vůdčí schopnosti, pracovní morálku a profesionalitu, které předvádí každý den, z první ruky. Jsme nadšení, že ho máme v této roli zpět v Bruins. Jeho znalost hry bude skvělým zdrojem pro naše hráče i další lidi kolem týmu," pochvaloval si Sturm.

Trenčínský rodák Chára v NHL odehrál 1680 zápasů základní části, dalších 200 startů si připsal v play off. V Bostonu strávil 14 sezon ze čtyřiadvaceti, které v zámořské lize odehrál, a byl tam po celou dobu kapitánem týmu. V roce 2011 ho dovedl ke Stanley Cupu.

O devět let později zamířil 206 centimetrů vysoký bek do Washingtonu a poslední sezonu pak odehrál za New York Islanders, kde v roce 1997 jeho kariéra v NHL také začala. Díky jednodenní smlouvě ale nakonec uzavřel kariéru jako hráč Bostonu. Sedminásobný účastník Utkání hvězd a držitel Norris Trophy pro nejlepšího obránce z roku 2009 hrál také za Ottawu.

Jeho bilance v NHL se zastavila na 680 bodech za 209 gólů a 471 asistencí v základní části, ve vyřazovacích bojích přidal 70 bodů (18+52). V historii NHL nastoupili k zápasům z hráčů v poli jen tři starší hokejisté - Gordie Howe, Chris Chelios a Jaromír Jágr.

Chára je dvojnásobným vicemistrem světa (2000 a 2012). Slovensko reprezentoval na sedmi světových šampionátech, třech olympijských hrách a na Světovém poháru. Po skončení aktivní kariéry se zaskvěl svými výkony v maratonu či v dlouhém triatlonu.

Související

Krutá předpověď pro Pastrňáka. Analýza ukázala, kde bude Boston za pět let

NHL Boston Bruins David Pastrňák
 
Mohlo by vás zajímat

Velkolepý šlágr. Pardubice vyrovnaly ze stavu 0:4, stejně ale slavil Třinec

Velkolepý šlágr. Pardubice vyrovnaly ze stavu 0:4, stejně ale slavil Třinec

Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Brankář okouzlil extraligu hned po maturitě. V Bagu rezonoval i návrat po rakovině

Brankář okouzlil extraligu hned po maturitě. V Bagu rezonoval i návrat po rakovině

Kometa válí, doma si poradila i s Plzní. Litvínov zlomil prokletí

Kometa válí, doma si poradila i s Plzní. Litvínov zlomil prokletí
hokej sport Obsah NHL Zdeno Chára Boston Bruins

Právě se děje

před 57 minutami
Plzeň v šoku, o výhru přišla v posledních vteřinách. Budapešť přitom hrála v deseti
Fotbal

Plzeň v šoku, o výhru přišla v posledních vteřinách. Budapešť přitom hrála v deseti

Fotbalisté Plzně na úvod hlavní fáze Evropské ligy remizovali v Budapešti v přesilovce s Ferencvárosem 1:1.
před 2 hodinami
Hvězdná posila pro Pastrňáka a spol. Do Bostonu se v nové roli vrací Chára
Hokej

Hvězdná posila pro Pastrňáka a spol. Do Bostonu se v nové roli vrací Chára

Bývalý obránce a dlouholetý kapitán Bostonu Zdeno Chára se po třech letech od ukončení bohaté kariéry vrací do prostředí NHL.
před 2 hodinami
Babiš: Agrofert dotace vracet nebude. Úředníci by si měli vymáhání pořádně rozmyslet
Domácí

Babiš: Agrofert dotace vracet nebude. Úředníci by si měli vymáhání pořádně rozmyslet

Ministr zemědělství označil Babišovo vyjádření za demonstraci moci a zastrašování.
před 2 hodinami
KLDR je v poslední fázi vývoje rakety schopné zasáhnout USA, tvrdí Jihokorejci
Zahraničí

KLDR je v poslední fázi vývoje rakety schopné zasáhnout USA, tvrdí Jihokorejci

"Zbývá už jen takzvaná technologie návratu do atmosféry. I to pravděpodobně brzy vyřeší," řekl jihokorejský prezident I Če-mjong v OSN.
před 3 hodinami
"'Recepe, přestaňte už kupovat tu ruskou ropu," požádal tureckého prezidenta Trump
Zahraničí

"'Recepe, přestaňte už kupovat tu ruskou ropu," požádal tureckého prezidenta Trump

Turecko by také podle Trumpa mohlo přivést k jednacímu stolu ruského a ukrajinského prezidenta.
před 3 hodinami
Velkolepý šlágr. Pardubice vyrovnaly ze stavu 0:4, stejně ale slavil Třinec
Hokej

Velkolepý šlágr. Pardubice vyrovnaly ze stavu 0:4, stejně ale slavil Třinec

Hokejisté Pardubic prohráli v předehrávaném utkání 8. kola extraligy s Třincem 4:5.
před 3 hodinami
Ferencváros - Plzeň 1:1. Viktoria v závěru přišla o výhru
Fotbal

Přenos skončil
Ferencváros - Plzeň 1:1. Viktoria v závěru přišla o výhru

Sledovali jste online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Ferencvárosem Budapešť a Viktorií Plzeň.
Další zprávy