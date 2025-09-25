Hvězdná posila pro Pastrňáka a spol. Do Bostonu se v nové roli vrací Chára

Tradiční klub, na jehož širší soupisce před novou sezonou figurují vedle ofenzivních opor Davida Pastrňáka a Pavla Zachy také další útočník Matěj Blümel a brankář Šimon Zajíček, o tom informoval na webu.
"Celá organizace Bruins je nadšená a hrdá, že může přivítat Zdena zpět. V roli poradce a mentora se s našimi hráči a trenéry podělí o své zkušenosti oddaného sportovce, respektovaného vůdce a jednoho z nejlepších hráčů NHL všech dob," řekl generální manažer Bruins Don Sweeney.
Příchod obrovitého bývalého spoluhráče vítá i hlavní kouč Marco Sturm, jenž mužstvo převzal začátkem června. "Jelikož jsem po Zdenově boku hrál, znám jeho vůdčí schopnosti, pracovní morálku a profesionalitu, které předvádí každý den, z první ruky. Jsme nadšení, že ho máme v této roli zpět v Bruins. Jeho znalost hry bude skvělým zdrojem pro naše hráče i další lidi kolem týmu," pochvaloval si Sturm.
Trenčínský rodák Chára v NHL odehrál 1680 zápasů základní části, dalších 200 startů si připsal v play off. V Bostonu strávil 14 sezon ze čtyřiadvaceti, které v zámořské lize odehrál, a byl tam po celou dobu kapitánem týmu. V roce 2011 ho dovedl ke Stanley Cupu.
O devět let později zamířil 206 centimetrů vysoký bek do Washingtonu a poslední sezonu pak odehrál za New York Islanders, kde v roce 1997 jeho kariéra v NHL také začala. Díky jednodenní smlouvě ale nakonec uzavřel kariéru jako hráč Bostonu. Sedminásobný účastník Utkání hvězd a držitel Norris Trophy pro nejlepšího obránce z roku 2009 hrál také za Ottawu.
Jeho bilance v NHL se zastavila na 680 bodech za 209 gólů a 471 asistencí v základní části, ve vyřazovacích bojích přidal 70 bodů (18+52). V historii NHL nastoupili k zápasům z hráčů v poli jen tři starší hokejisté - Gordie Howe, Chris Chelios a Jaromír Jágr.
Chára je dvojnásobným vicemistrem světa (2000 a 2012). Slovensko reprezentoval na sedmi světových šampionátech, třech olympijských hrách a na Světovém poháru. Po skončení aktivní kariéry se zaskvěl svými výkony v maratonu či v dlouhém triatlonu.