Bylo to hodně tvrdé, ale finále je blízko, ví Kudrna

před 42 minutami

Hokejová Sparta opět na kluzišti soupeře předvedla v Lize mistrů dobrý výkon a po výhře 2:1 ve Växjö má blízko do finále soutěže.

Växjö - Hokejisté Sparty jsou krůček od finále Ligy mistrů. Po výhře 2:1 na ledě švédského Växjö jim v úterní pražské odvetě bude stačit i remíza. Ve Švédsku sparťané potvrdili, že v arénách soupeřů se jim v tomto ročníku soutěže mimořádně daří. Ze šesti utkání ani jediné neprohráli, přestože proti nim kromě Krakova stály přední evropské celky.

V úterý na severu Evropy bylo dobře znát, jak moc chtějí oba soupeři uspět a kolik je ve hře. "Myslím, že už od začátku to bylo hodně tvrdé. Šli jsme do toho po hlavě. Jak my, tak oni. Bylo tam pár ostřejších soubojů, ale rozhodčí to trestal. Přesilovek jsme měli více než oni, je jen škoda, že se nám je nepodařilo proměnit," řekl útočník Andrej Kudrna.

Pražané si dobře uvědomovali, proti jak silnému soupeři stojí. A že mají šanci uspět jen v případě, že budou vycházet z dobré obranné hry. "Měli jsme trochu štěstí, že se nám podařilo hned dvakrát skórovat v první třetině. To nám asi hodně pomohlo k tomu, že jsme zápas dovedli do vítězného konce. Mohli jsme dát víc gólů, ale i tak si myslím, že je to dobrá výchozí pozice do odvety," věří Kudrna.

Právě pětadvacetiletý slovenský forvard je podepsaný pod vítěznou trefou. "Lukáš Cingel se dostal za brankou k puku, dokázal mi skvěle přihrát, já už jsem to jen vystřelil a padlo to tam. Měli jsme vážně štěstí. Pak jsme se ale zaměřili na obranu a hodně nás podržel Tomáš Pöpperle, který předvedl opravdu skvělý výkon," ocenil Kudrna brankáře.

V Praze očekává velmi těžkou odvetu, v níž soupeř nedá skalp lacino. "Bude to výborný zápas s kvalitním soupeřem a k vidění bude skvělý hokej. Budeme muset poctivě bruslit a být silní na puku podobně jako dnes. Budeme se tlačit do branky a doufáme, že to přinese nějaké góly. Tvrdě makáme v každém zápase. Chceme dojít až na vrchol," řekl Kudrna.

autor: ČTK | před 41 minutami

Související články