„Bylo to až komické.“ Český talent vládl na kempu v NHL, opatrně se předvídá senzace

Mohlo zklamat, že v uplynulém draftu NHL šel na řadu „až“ z 24. místa. Vždyť predikce ho zpravidla řadily asi o deset míst výše. Hokejový Vancouver si však propad útočníka Adama Novotného pochvaluje. Zvlášť poté, co svou novou naději viděl v akci na rozvojovém kempu.
„Tohohle kluka jsme měli v hledáčku. Jeho herní styl, charakter, pohovor, to vše na nás udělalo dojem,“ potvrdil nový generální manažer Canucks Ryan Johnson. „Bylo obrovské štěstí, že jsme ho získali na 24. pozici. Už teď má návyky profíka.“
Bylo to vidět už před draftem na tradiční akci jménem Scouting Combine. Tam Novotný pod dohledem klubů NHL zazářil při fyzických testech. Nejvíc mu šly shyby, v nichž s 18 opakováními překonal všechny vrstevníky a byl blízko absolutnímu rekordu.
Není jasné, proč se propadl. Některé týmy mohl odradit tím, že v základní části kanadské juniorky OHL se vyprofiloval jako kanonýr, vstřelil parádních 34 gólů v 58 kláních, ale v play off, kde měla jeho forma gradovat, střelecky vyhořel.
V minulém týdnu na rozvojovém kempu Vancouveru ale udělal dojem.
Talenti klubu tam dostávali rady od trenérského štábu, na ledě předváděli v odlehčené atmosféře své finesy a nakonec se rozdělili do tří týmů a odehráli pětizápasový turnaj tři na tři.
Účast byla špičková. Předvedla se třeba trojka uplynulého draftu Caleb Malhotra nebo patnáctka loňského draftu Braeden Cootes.
„Novotný si z toho ale udělal vlastní show,“ vypíchl Thomas Drance z online deníku The Athletic, že právě český forvard zářil nejvíc.
„Kombinace kontroly puku, širokého krytí, techniky a rychlosti mu v tomto prostředí dodávala obrovskou šťávu, bylo to až komické. Naprosto dominoval. Dával góly, jak se mu zachtělo, a vytvářel parádní, oku lahodící šance,“ dodal novinář.
Novotný v ofenzivním formátu zužitkoval své hlavní přednosti. Ukázal, že je skvělý bruslař s výjimečnou střelou.
Umí ovšem zahrát i dozadu a podle skautů nemá žádnou zjevnou slabinu. V 18 letech se chlubí postavou profíka: při 186 centimetrech váží 93 kilogramů.
V zámoří proto spekulují, jestli Novotný nenakoukne do NHL už v nadcházející sezoně. To by byla senzace, protože hned po draftu skáčou do slavné ligy většinou jen ti největší supertalenti typu Macklina Celebriniho.
„Je těžké odhadnout, jak moc je Novotný připravený,“ začal kalkulovat Drance. „Z té jeho neskutečně zábavné show bych nechtěl vyvozovat nic zásadního. Vzhledem k jeho fyzické vyspělosti a nátuře si ale nejsem jistý, zda bychom ho měli odepisovat jako černého koně, který by si na podzim mohl vybojovat alespoň pár zápasů v NHL.“
Novotný zatím nemá podepsanou nováčkovskou smlouvu, ale v září by se měl zúčastnit hlavního kempu Canucks.
Nahrává mu, že Vancouver je momentálně ve fázi přestavby a nemá v týmu kdovíjak silnou konkurenci. Novotný navíc není typickým juniorem. Před štací v OHL odehrál za Hradec kompletní sezonu v české extralize.
Recenze: Dietl naruby. Aňa Geislerová září ve filmu o sterilizaci romských žen
Nový snímek Ivana Ostrochovského Pramen odkrývá jednu z temných kapitol československých dějin – vypráví o státem řízené reprodukční kontrole, interrupčních komisích a systematické sterilizaci romských žen. Po premiéře na karlovarském festivalu se do kin chystá 16. července 2026.
Pád téměř na dno. Prohlédněte si auta, která Češi nechtějí, jsou mezi nimi i známá jména
Někomu se daří, jiný po letech hojnosti jen paběrkuje. Český trh s novými auty nadále ovládá Škoda Auto, na druhou pozici se vrátil Volkswagen a výrazněji se o slovo začaly hlásit i čínské značky. Existuje ale také odvrácená strana: modely, jejichž prodeje se za prvních šest měsíců propadly, často na méně než polovinu. O jaké modely nebyl takový zájem? Podívejte se do galerie.
"Nesahejte na královnu!" Trumpem deptaná premiérka získává v NATO nové zastánce
Americký prezident Donald Trump před summitem NATO znovu urazil italskou premiérku. Trump z Giorgii Meloniové opakovaně dělá terč osobních narážek, v nichž naznačuje, že až příliš usiluje o jeho přízeň. Do sporu se nyní vložil i další zakládající člen NATO. Belgický ministr obrany Theo Francken vyzval Trumpa, ať „královnu Meloniovou“ nechá být.
Ruská noční můra. Ukrajina získala „neviditelné“ norské střely NSM
Podle twitterového účtu Front_Ukrainian, který sleduje válku mezi Ruskem a Ukrajinou, dostala napadená země střely RGM-184A NSM. Twitterový účet tvrzení podložil o víkendu snímkem, na němž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pózuje s poradci a důstojníky právě u tohoto odpalovacího zařízení. Kancelář prezidenta tuto fotku zveřejnila při návštěvě vojenské základny v Oděse.
Mysleli, že do smoothie rozhodně patří. Jedno oblíbené ovoce přitom může ubrat většinu přínosů
Banán patří mezi nejoblíbenější suroviny do smoothie. Dodá sladkost, krémovou konzistenci i draslík. Nový výzkum ale naznačuje, že právě tato běžná ingredience může výrazně snížit množství prospěšných látek, které tělo z lesního ovoce skutečně využije. Vědci upozorňují, že o zdravotních účincích jídla často nerozhoduje jen to, co jíme, ale i to, jak potraviny kombinujeme.