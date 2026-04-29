Byli jsme lepší, nevěří soupeř vyřazení od Čechů. Medaile z "prokletého" MS je blízko

Čeští hokejisté do 18 let jsou na „zakletém“ turnaji, dorosteneckém mistrovství světa, blízko medaile. Stačí jim vyhrát jeden ze závěrečných dvou zápasů. O postup do semifinále se hodně zasloužil brankář Martin Psohlavec, který deptal finské protivníky.
Cenné kovy ze světového šampionátu vozí v posledních letech české áčko i dvacítka. Ale osmnáctka? Ale osmnáctka? Ta na takový úspěch čeká od roku 2014, kdy se o stříbro zasloužili David Pastrňák či Jakub Vrána.
Na letním Hlinka Gretzky Cupu, který má podobnou prestiž jako MS, přitom osmnáctka medaile sbírá celkem pravidelně. Třeba v posledních třech letech dvakrát získala stříbro.
Teď by mohla prorazit i na světovém šampionátu. Ve středečním čtvrtfinále v Bratislavě přehrála Finsko 2:1.
V sezoně s ním měla bilanci 2:2. V nejdůležitějším zápase, v základní skupině „Hlinky“, ovšem padla 1:4.
Tentokrát v první desetiminutovce dominovala a nabrala náskok 1:0. Finové se ale postupně probrali a převzali iniciativu. Na střely nakonec vyhráli 36:19.
Ve skóre se však zmohli jen na vyrovnání. Na trefu Tadeáše Cífky z konce druhé třetiny po bleskovém protiútoku odpověď nenašli, a to ani při závěrečné hře bez gólmana.
„Myslím, že jsme odehráli náš nejlepší zápas na turnaji,“ nevěřil porážce jediný úspěšný finský střelec Paavo Fugleberg. „Padesát minut jsme podle mě byli lepším týmem. Češi ale byli efektivnější a jejich gólman chytal neuvěřitelně.“
Brankář karlovarské dvacítky Psohlavec zneškodnil 35 střel. Pozici jedničky přitom neměl jistou, ve skupinové fázi se pravidelně střídal s Markem Skleničkou ze zámořské juniorky.
„Úžasné výkony podává celý rok, ale na tomhle turnaji chytá své vůbec nejlepší zápasy,“ vychválil Psohlavce útočník Adam Klaus, který se ve čtvrtfinále blýskl zápisem 1+1. „Doufám, že v tom bude pokračovat, protože nás drží ve hře. Myslím, že bude skvělý i v semifinále.“
„Brankář je základ všeho,“ pověděl webu hokej.cz trenér dorostenců Jan Tomajko. „Chyby se samozřejmě stávají, ale pořád tam máte gólmana, který je ještě může napravit, a on jich napravil relativně hodně.“
„Ale opět: Nedá se říct, že je to jen o brankáři. Ostatní hráči blokovali střely, udělali špinavou práci, která byla strašně důležitá, a přitom není tolik vidět. Je to o všech 22 hráčích, kteří byli nachystaní do zápasu,“ zdůraznil kouč.
Češi mají na Slovensku karlovarskou senzaci, útočníka Petra Tomka, ale jinak hrají bez velkých hvězd. Proto sázejí na týmovost.
S tím souvisí, že skórovalo už 13 členů soupisky. A nikdo nedal víc než dvě branky.
„Odvedli jsme skvělý týmový výkon,“ pochvaloval si Psohlavec po čtvrtfinálovém triumfu. „Ne všechno bylo v tomhle zápase pozitivní, Finové hráli velmi dobře. Štěstí ale bylo na naší straně.“
Češi jsou v semifinále dorosteneckého MS teprve potřetí od dvanáct let starého stříbra. Z Bratislavy se teď přesunou do Trenčína, hlavního pořadatelského města.
A soupeř? Poté, co Švédové vyřadili Kanadu, se zdálo, že to budou domácí Slováci. Pokud ale Lotyšsko dotáhne senzaci proti USA (po dvou třetinách vedlo 2:0), půjdou Češi na Švédsko - za předpokladu, že Slováci nepodlehnou Dánsku.
