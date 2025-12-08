Lední hokej

Byl jsem klaun, říká Janecký. V Česku se dočkal ocenění, které už získal ve Finsku

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Do Síně slávy českého hokeje byli dnes v Praze slavnostně uvedeni bývalí hráči Otakar Janecký, Viktor Ujčík a in memoriam Jiří Dolana, jehož při ceremoniálu zastoupil syn Libor.
Otakar Janecký v době, kdy působil na střídačce Pardubic jako trenér.
Otakar Janecký v době, kdy působil na střídačce Pardubic jako trenér. | Foto: Lukáš Filipec / HC Oceláři Třinec

Čtyřiašedesátiletý Janecký získal v národním týmu čtyři bronzy - na olympiádě v Albertville 1992 a na světových šampionátech v letech 1989, 1992 a 1993. Ve Finsku se stal legendou Jokeritu Helsinky.

"Že jsem ve finské Síni slávy a teď už i v té české, to je vizitka, že jsem hokej dělal alespoň trošku dobře. Hokejisté jsou jako herci," prohlásil Janecký.

"Také oni hrají pro lidi a dočkají se potlesku, když hrají dobře. A já jsem hokej hrál pro lidi, byl jsem takový klaun," přiznal.

Třiapadesátiletý Ujčík je trojnásobným mistrem světa z let 1996, 1999 a 2001. Z MS má také bronz (1997).

"Mám z toho velkou radost, je to každopádně obrovská čest zařadit se mezi lidi, kteří tam už jsou. A i já jsem teď mezi těmi velkými personami z řad hráčů, trenérů nebo i novinářů a dalších," řekl Ujčík.

"Doufám, že jsem si to nějakým způsobem zasloužil. Je to skvělý pocit, ocenění práce, kterou jsem na ledě odvedl. Na saka si moc nepotrpím, to se o mně ví, ale tohle (člena Síně slávy) je něco úplně jiného. Z toho mám ohromnou radost. Teď si to užiju, ale pak zase zpátky do Jihlavy a od půl šesté nás čeká Přerov," dodal trenér prvoligové Dukly.

Dolana je mistrem Evropy z roku 1961. S reprezentací Československa získal ve stejném roce světové stříbro, na MS 1963 bronz. V roce 1964 byl členem bronzového týmu na olympijských hrách v Innsbrucku. Zemřel v červenci 2003 ve věku 66 let.

"Sám si na tohle moc nepotrpím, ale táta by byl strašně šťastný. Bylo by určitě lepší, kdyby tady mohl být on sám, ale to už bohužel možné není. Já mu to každopádně řeknu, že jsem to převzal za něho," uvedl Libor Dolana.

"Táta dokázal na ledě velké věci. A říkalo se, že Pardubice drží dvě D - Dvořáček v bráně a Dolana v útoku. Byl to skvělý střelec," dodal Dolana.

S nově přijatou trojicí útočníků má Síň slávy 156 členů.

 
Mohlo by vás zajímat

Hertl gólem zavelel k obratu a stal se druhou hvězdou zápasu

Hertl gólem zavelel k obratu a stal se druhou hvězdou zápasu

Hattrick po šestnácti letech. Červenka září, v týdnu přitom oslaví už 40. narozeniny

Hattrick po šestnácti letech. Červenka září, v týdnu přitom oslaví už 40. narozeniny

Ostuda při extralize. Fanoušek napadl osmdesátiletého dědu hráče Pardubic

Ostuda při extralize. Fanoušek napadl osmdesátiletého dědu hráče Pardubic

Dobeš znovu zářil v brance Montrealu, Canadiens díky třetí hvězdě porazili Toronto

Dobeš znovu zářil v brance Montrealu, Canadiens díky třetí hvězdě porazili Toronto
1:58
hokej sport Obsah

Právě se děje

před 6 minutami
Virtuální pomsta. Síť X Elona Muska po pokutě zrušila reklamní účet Evropské komise
Zahraničí

Virtuální pomsta. Síť X Elona Muska po pokutě zrušila reklamní účet Evropské komise

"Zdá se, že se domníváte, že pravidla by se na váš účet neměla vztahovat. Váš reklamní účet byl zrušen," vzkázal Produktový manažer X Nikita Bier.
před 16 minutami
Poláci prohráli s Turky. Za Smartwings dají turecké Pegasus Airlines 3,8 miliardy
Ekonomika

Poláci prohráli s Turky. Za Smartwings dají turecké Pegasus Airlines 3,8 miliardy

Obchod ještě musejí schválit úřady v Česku i v jiných zemích, kde Smartwings působí. Média píší, že ČSA chtěl koupit i polský letecký dopravce LOT.
před 43 minutami
Máte doma závisláka na počítačových hrách? Zde jsou signály, které to pomůžou zjistit
Ostatní sporty

Máte doma závisláka na počítačových hrách? Zde jsou signály, které to pomůžou zjistit

Vypni už ty střílečky! Přestaň hrát aspoň na chvilku tu FIFU! Dost rodičů zná tyto pokyny nazpaměť.
před 45 minutami
Paramount Skydance chce přeplatit Netflix, za Warner Bros. nabízí přes dva biliony
Ekonomika

Paramount Skydance chce přeplatit Netflix, za Warner Bros. nabízí přes dva biliony

Jde o pokus zvrátit obchodní dohodu mezi vedením provozovatele streamovací služby Netflix a Warner Bros. Discovery v hodnotě 72 miliard dolarů.
před 45 minutami
VIDEO: Sever Japonska zasáhlo zemětřesení. Připravte se na tsunami, apelují úřady
Zahraničí

VIDEO: Sever Japonska zasáhlo zemětřesení. Připravte se na tsunami, apelují úřady

Velmi silné otřesy mohou podle úřadů vyvolat tsunami. Vlny by pak podle japonských meteorologů dosáhly výšky až tři metry
před 50 minutami
Nominace na Zlaté glóby ovládl americký thriller Jedna bitva za druhou
Film

Nominace na Zlaté glóby ovládl americký thriller Jedna bitva za druhou

S osmi nominacemi následuje rodinné drama Citová hodnota dánsko-norského režiséra Joachima Triera.
před 1 hodinou
Úmrtí novorozenců. Zkušenému týmu se to nestane. Experti by rušili porodnice
Domácí

Úmrtí novorozenců. Zkušenému týmu se to nestane. Experti by rušili porodnice

Tragická událost, při které v litoměřickém Centru porodní asistence zemřela dvě miminka, znovu otevírá debatu o tom, zda měřit kvalitu lékařské péče.
Další zprávy