20. 3.
„Byl absolutně fenomenální.“ Vejmelka před střelci Vegas zavřel branku

ČTK

Karel Vejmelka zastavil v NHL všech 28 střel hokejistů Vegas, dovedl Utah k výhře 4:0 a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

Karel Vejmelka (Utah Mammoth)
Karel Vejmelka (Utah Mammoth)
Český gólman vychytal čisté konto podruhé v sezoně, předtím neinkasoval začátkem prosince na ledě Anaheimu.

Vejmelka obdržel v předchozích čtyřech startech 16 branek, ale v Las Vegas měl svůj den. Předvedl několik výborných zákroků a ve třetí třetině zneškodnil gólovou šanci i Tomáši Hertlovi.

Několikrát ho zachránila branková konstrukce, naposledy v předposlední minutě, a připsal si osmou nulu v NHL v kariéře.

"Byl absolutně fenomenální. Dobře to zavřel," řekl kouč Utahu André Tourigny.

"Na začátku utkání měli několik akcí, ne úplně gólových, ale vyřešil je výborně. Ve třetí třetině nás ale zatlačili a on odolal. My jsme na druhé straně využili šance v úvodu a líbilo se mi, že všechny čtyři lajny hrály celý zápas solidně," doplnil.

Utah si vypracoval klíčový náskok v úvodních devíti minutách, ve kterých vstřelil tři branky. První dva góly dal Clayton Keller, třetí přidal Jack McBain. Výhru zpečetil Barrett Hayton při hře Vegas bez brankáře.

Utah si upevnil v Západní konferenci svou pozici v postupové osmičce. Na devátý Seattle má sedmibodový náskok.

"Už jsme v play off módu," řekl Vejmelka. "Potřebujeme hrát každý zápas tak, jako by byl rozhodující sedmý v sérii. Tohle nastavení si musíme udržet. Důležité je hrát jednoduše, tvrdě, bojovat a být silní před brankou," podotkl.

Vejmelka si připsal 31. vítězství v sezoně a v této statistice je na druhém místě. Z českých gólmanů vychytal v této sezoně dvě nuly už jen David Rittich z New Yorku Islanders.

Foto: Jmenování ministra Igora Červeného
Foto: Jmenování ministra Igora Červeného
Foto: Jmenování ministra Igora Červeného

Vizualizace budoucí podoby Armádního logistického centra Mošnov.
Vizualizace budoucí podoby Armádního logistického centra Mošnov.
Vizualizace budoucí podoby Armádního logistického centra Mošnov.

Summit lídrů Evropské unie v Bruselu
Summit lídrů Evropské unie v Bruselu
Summit lídrů Evropské unie v Bruselu

Moskva, Rudé náměstí
Moskva, Rudé náměstí
Moskva, Rudé náměstí

