„Byl absolutně fenomenální.“ Vejmelka před střelci Vegas zavřel branku

Karel Vejmelka zastavil v NHL všech 28 střel hokejistů Vegas, dovedl Utah k výhře 4:0 a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.
Český gólman vychytal čisté konto podruhé v sezoně, předtím neinkasoval začátkem prosince na ledě Anaheimu.
Vejmelka obdržel v předchozích čtyřech startech 16 branek, ale v Las Vegas měl svůj den. Předvedl několik výborných zákroků a ve třetí třetině zneškodnil gólovou šanci i Tomáši Hertlovi.
Několikrát ho zachránila branková konstrukce, naposledy v předposlední minutě, a připsal si osmou nulu v NHL v kariéře.
"Byl absolutně fenomenální. Dobře to zavřel," řekl kouč Utahu André Tourigny.
"Na začátku utkání měli několik akcí, ne úplně gólových, ale vyřešil je výborně. Ve třetí třetině nás ale zatlačili a on odolal. My jsme na druhé straně využili šance v úvodu a líbilo se mi, že všechny čtyři lajny hrály celý zápas solidně," doplnil.
Utah si vypracoval klíčový náskok v úvodních devíti minutách, ve kterých vstřelil tři branky. První dva góly dal Clayton Keller, třetí přidal Jack McBain. Výhru zpečetil Barrett Hayton při hře Vegas bez brankáře.
Utah si upevnil v Západní konferenci svou pozici v postupové osmičce. Na devátý Seattle má sedmibodový náskok.
"Už jsme v play off módu," řekl Vejmelka. "Potřebujeme hrát každý zápas tak, jako by byl rozhodující sedmý v sérii. Tohle nastavení si musíme udržet. Důležité je hrát jednoduše, tvrdě, bojovat a být silní před brankou," podotkl.
Vejmelka si připsal 31. vítězství v sezoně a v této statistice je na druhém místě. Z českých gólmanů vychytal v této sezoně dvě nuly už jen David Rittich z New Yorku Islanders.
ŽIVĚ Pavel stvrdil rozpočet se schodkem 310 miliard, rozpočtové provizorium skončí
Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Vyplývá to z informací na webu Sněmovny. Podepsaný rozpočet začne platit den po svém zveřejnění ve Sbírce zákonů. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
„Memorandum není možné naplnit.“ Obrana škrtla miliardové logistické centrum Mošnov
Po dlouhém lavírování, kdy se ministerstvo obrany ani Moravskoslezský kraj nechtěly vyjadřovat k tomu, jaký osud čeká armádní logistické centrum za 2,5 miliardy na letišti Mošnov, je jasno. Ministr Jaromír Zůna a ostravský hejtman Josef Bělica se definitivně dohodli, že odstupují od memoranda z července 2022. Na základě toho měla vzniknout základna, kde by našly práci až tři stovky lidí.
ŽIVĚ Orbánovo chování je nepřijatelné, zaznělo na summitu EU kvůli blokaci půjčky Ukrajině
Šéfové států a vlád zemí Evropské unie ve čtvrtek nedokázali přesvědčit maďarského premiéra Viktora Orbána, aby přestal blokovat unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu Kč). Předseda Evropské rady António Costa na summitu EU označil Orbánovo chování za nepřijatelné a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přes videospojení vysvětloval, že je půjčka pro Ukrajinu klíčová.
ŽIVĚ Šest zemí včetně Japonska chce chránit Hormuzský průliv, vyzvaly k zastavení útoků
Pět evropských států společně s Japonskem vyjádřilo ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Vyzvaly rovněž k zastavení vzdušných útoků Teheránu i dalších pokusů tento průliv zablokovat, informují tiskové agentury. Ke čtvrtečnímu společnému prohlášení se vedle Japonska připojily Británie, Francie, Německo, Itálie a Nizozemsko.
Ruský režim zavádí "bílé seznamy", lidem neočekávaně vypadává internet
V některých regionech Ruska dochází k výpadkům mobilního internetu. Uživatelé hlásí pomalé stahování a nestabilní připojení, mluví se o tom, že Rusko začalo zavádět tzv. „bílé seznamy“ povolených stránek. Jaké weby mohou Rusové stále číst? A jak blokaci obcházejí elitní „influenceři“ jako Dmitrij Medveděv či Kirill Dmitrijev?