Hokejisté Pardubic porazili v odvetě osmifinále play off Ligy mistrů finský tým SaiPa Lappeenranta 5:2 a po výhře 3:2 na soupeřově ledě postoupili jako jediný český klub do čtvrtfinále.
Dynamo v domácím prostředí prohrávalo po první třetině 0:2, pěti góly ve druhé části však zápas otočilo a bezpečně postoupilo mezi osm nejlepších týmů soutěže.
Extraligový šampion se ve čtvrtfinále utká s Eisbärenem Berlín, který vyřadil tým KooKoo Kouvola.
Východočeši si z úvodního duelu přivezli jednobrankový náskok, který mohli vylepšit v první přesilovce zápasu, jenže skóre se neměnilo. Zanedlouho nevyužil svou šanci ani Poulíček. Do vedení se ve 12. minutě dostali hosté, když Peski z dorážky překonal brankáře Willa.
Hráči Lappeenranty, v jejichž sestavě nastoupil expardubický obránce Trejbal, pak hráli v početní výhodě a svůj tlak si přenesli i do dalšího průběhu první třetiny. Toho využil slovinský útočník Žeželj a zblízka zvýšil na 2:0 pro finský celek.
Ve druhé třetině se role obrátily a góly začaly střílet Pardubice. Ve 23. minutě se nejprve Kaut dostal na modré čáře k puku a přesnou střelou snížil. Za dalších 66 vteřin už bylo vyrovnáno, když pardubickou kombinaci zakončil střílející obránce Ludvig.
Když ve 37. minutě neuspěl hostující Tauslahti a navíc byl vzápětí vyloučen, následoval třígólový úder Pardubic. V početní výhodě se domácí trefili dvakrát, nejprve Stránský a po něm využil Sobotkovu nabídku Smejkal. Ještě stále ve druhé třetině se pak před brankářem Grigalsem prosadil Nosek. Východočeši v závěru druhé třetiny vstřelili tři góly během pouhých 105 vteřin.
Ve třetí části mohli hosté ještě reagovat v přesilovce, ale neuspěli. Východočeši dál hájili pohodlný náskok, který jim v součtu s prvním zápasem zajistil postup do další fáze evropské klubové soutěže. Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát v průběhu prosince.
Odvetné osmifinálové utkání play off hokejové Ligy mistrů:
Dynamo Pardubice - SaiPa Lappeenranta 5:2 (0:2, 5:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 23. M. Kaut, 24. Ludvig (Sobotka, Tourigny), 38. M. Stránský (Tomášek, Nosek), 39. Smejkal (Sobotka, Košťálek), 40. Nosek (Kelemen, Poulíček) - 12. Peski (Perttu), 18. Žeželj (Salminen, Tauslahti). Rozhodčí: Rohatsch, Kohlmüller (oba Něm.) - Hnát, Hynek (oba ČR). Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 7352. Výsledek prvního zápasu: 3:2, postupují Pardubice.
Pardubice: Will - Tourigny, Ludvig, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Ščotka, Gazda - Lauko, Mandát, Macek - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - M. Kaut, Nosek, Kondelík - Kelemen, Sobotka, Poulíček. Trenér: Pešán.
SaiPa: Grigals (41. Piiroinen) - Aho, Airola, Salminen, Peski, Trejbal, Kramer, Svenks - Emanuelsson, Intonen, Moilanen - Palmu, Salomäki, Zabaneh - Žeželj, Perttu, Tauslahti - Klintrup, Hokkanen, Heikkilä. Trenér: Helminen.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Další otřes na polském ústavním soudu, soudci zbavili předsedu imunity
Valné shromáždění soudců polského ústavního soudu ve středu zbavilo imunity muže, kterého polská opozice považuje za předsedu tohoto soudu, píše agentura Reuters. Na konci října ústavní soud oznámil, že jeho nejdéle sloužící soudkyně Anna Korwinová-Piotrowská pozastavila výkon funkce předsedovi Bogdanu Świenczkowskému a že vedení soudu se ujímá ona.
Jednal o Dukovanech za našimi zády. Havlíčka rozladil korejský výjezd jeho předchůdce
Příprava výstavby dvou jaderných bloků v Dukovanech pod taktovkou jihokorejské firmy KHNP už má běžet na plno. Jednat o projektu vyjel přímo do Jižní Koreje před několika dny exministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN). Vicepremiéra a Vlčkova nástupce Karla Havlíčka (ANO) cesta zaskočila, deníku Aktuálně.cz řekl, že se o tom dozvěděl až od KHNP a že Vlček podle něj způsobil rozpaky na korejské straně.
Z „nejagresivnější regionální hrozby“ v partnera, USA uzavřela dohodu s Venezuelou
Spojené státy uzavřely vojenskou dohodu s Venezuelou, oznámil ve středu americký ministr obrany Pete Hegseth během návštěvy Caracasu, kde jednal s několika venezuelskými ministry a prezidentkou Delcy Rodríguezovou. Ta podle agentury AP uvedla, že dohoda o spolupráci mimo jiné umožní Spojeným státům podílet se na výcviku venezuelské armády.
ŽIVĚ Zelenskyj se obrátil na Západ s naléhavou výzvou. Jde o životy Ukrajinců
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý vyzval západní spojence, aby Ukrajině poskytli střely do protivzdušných systémů Patriot ze svých zásob. Tyto střely by podle něj neměly zůstávat ve skladech, ale měly by pomoci chránit životy Ukrajinců před ruskými vzdušnými útoky. Řekl to na úvod jednání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDSG) v sídle NATO, které svolaly Británie a Německo.
Klíčový muž ODS: Mladí si to musí odpracovat. Kupkovi chybí rafan, jakým byl Stanjura
Když někdo volá po mimořádném kongresu a nemá plán B, tak to nepřinese ODS nic dobrého, řekl v rozhovoru místopředseda občanských demokratů a stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil. Narážel tím na volání děčínské ODS v čele s Narcisem Tomáškem po mimořádném kongresu kvůli špatným preferencím strany. Drobil také mluvil o tom, zda je i on sám dostatečně viditelným členem strany.