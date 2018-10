Brno se v osmifinále Ligy mistrů utká s Tapparou, Plzeň narazí na Bolzano

před 40 minutami

Dvojnásobné české šampiony čeká silný finský klub, který domácí soutěž v posledních třech letech dvakrát vyhrál a jednou by druhý.

Helsinky - Hokejisté českého šampiona Brna se v osmifinále Ligy mistrů utkají s finským celkem Tappara Tampere. Plzeň, nejlepší tým základních skupin, kde ztratila v šesti zápasech jediný bod, čeká na úvod play off souboj s italským Bolzanem. Rozhodl o tom dnešní los v Helsinkách.

Losování začalo kuriózně, protože první vylosovanou dvojicí byl švýcarský Zug z prvního koše s nasazenými vítězi základních skupin a právě Kometa. Oba kluby spolu hrály již loňské osmifinále. Ale protože se utkaly rovněž již v rámci základní skupiny, Brno bylo v souladu s pravidly přesunuto do druhé dvojičky.

Tappara získala ve skupině 15 bodů z 18 možných a porazit ji dokázal pouze Storhamar (3:2 po samostatných nájezdech). Poslední v této skupině E skončil Třinec. Oceláři přivítali tým z Tampere doma na začátku září a zápas pro ně skončil debaklem 2:8. V odvetě na severu Evropy už si vedli výrazně lépe a prohráli 2:3 v prodloužení.

Zatímco minulou sezonu uzavřela Tappara jakožto poražený finalista finské nejvyšší soutěže, v té aktuální se jí zatím příliš nedaří a pohybuje se v horším středu tabulky. Vyhrála jen pět zápasů z dvanácti.

"Los k nám byl vzhledem k osmifinále dost nemilosrdný. Mohli jsme potkat slabšího soupeře než nejlepší finský tým," řekl ČTK trenér Komety Kamil Pokorný.

"O síle Tappary nejlépe vypovídá bilance z posledních tří let, kdy dvakrát vyhrála finskou ligu a jednou byla druhá. Ale my také nemáme špatnou bilanci, takže se můžeme těšit na zápasy, které dokonale prověří naši kvalitu. Cílem je postup do dalšího kola," doplnil Pokorný.

Bolzano si dokázalo vybojovat postup ze skupiny C, přestože mezi jejími soupeři byly silné severské týmy Skelleftea a IFK Helsinky. Skelleftea skupinu vyhrála, ale Bolzano, které obhajuje prvenství v EBEL lize, získalo o bod více než IFK a na jeho úkor postoupilo do play off. V ligové soutěži patří Bolzanu průběžná druhá příčka.

"V první řadě jsme moc rádi, že jsme si účast v play off zasloužili. Teď oceňujeme, že nám los přisoudil geograficky blízkého soupeře. Odpadne tedy dlouhé cestování, které nikdo nemá rád," pochvaloval si plzeňský kouč Ladislav Čihák.

"Bolzano je těžký soupeř a my o jeho síle bezpochyby víme. V naší sérii nevidím ani jeden z týmů v pozici favorita. V play off se úspěchy nebo strasti základní části vždy mažou a jedná se o novou soutěž. Věřím, že uvidíme zajímavou a férovou sérii," doplnil Čihák.

Úvodní zápasy vyřazovací fáze se odehrají v úterý 6. listopadu, odvety o dva týdny později v úterý a ve středu 20. a 21. listopadu.

Los osmifinále play off hokejové Ligy mistrů (6. a 20./21. listopadu):

Tappara Tampere - HC Kometa Brno, HC Škoda Plzeň - HC Bolzano, EV Zug - Red Bull Mnichov, Malmö Redhawks - SC Bern, Frölunda Indians - HC Lugano, Kärpät Oulu - Curych Lions, Skelleftea AIK - Storhamar Hamar, Red Bull Salcburk - Rouen Dragons.