Bříza bude bojovat o post prezidenta světového hokeje. Je jedním z devíti kandidátů

Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Současný první viceprezident, jenž je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, je jedním z devíti kandidátů na post, který letos uvolní Francouz Luc Tardif. IIHF zveřejnila seznam kandidátů na jednotlivé posty na svém oficiálním webu.
Společně s bývalým vynikajícím brankářem se o pozici prvního muže mezinárodní federace chtějí ucházet Henrich Bach Nielsen z Dánska, Bělorus Sergej Gončarov, Frank Gonzalez ze Španělska, Gruzínec Zakaria Chečuašvili, Estonec Jaan Mölder, Aivaz Omorkanov z Kyrgyzstánu, Slovinec Matjaž Rakovec a Franz Reindel z Německa.
Volební kongres IIHF se uskuteční 2. října v Tenerife. Jedenašedesátiletý Bříza, jenž se o post prezidenta federace ucházel i před pěti lety, se přihlásil mezi kandidáty i na posty prvního - seniorního - viceprezidenta, viceprezidenta a řadového člena rady.
„Síla naší federace spočívá v odhodlání a odbornosti těch, kteří se rozhodnou sloužit mezinárodní hokejové komunitě. Děkujeme všem kandidátům za ochotu přispět k budoucnosti našeho sportu a těšíme se na transparentní a konstruktivní volební proces,“ řekl Tardif.
Chyby děláme ve sprše i při větrání. Jak ve zdraví přežít tropické peklo
Teploty v Česku se během příštích dnů mohou vyšplhat až na bezmála 40 stupňů Celsia. Místy tak bude panovat větší horko než na jihu Evropy. Na některých místech republiky má být tepleji než v Athénách. Aktuálně.cz přináší rady, jak vedro ve zdraví přečkat.
Jeden z nejmimořádnějších aktů. Obraz Freudova vnuka se vydražil za 833 milionů
V londýnské aukční síni Sotheby's byl dnes za 39 milionů dolarů (přibližně 833,7 milionu korun) vydražen obraz Sleeping by the Lion Carpet (Spánek u lvího koberce) od britského malíře Luciana Freuda. Informoval o tom deník The Wall Street Journal.
ŽIVĚ Trumpův muž poprvé od války v Perském zálivu. Šejkům slíbil pomoc
Americký ministr zahraničí Marco Rubio při středeční schůzce s prezidentem Spojených arabských emirátů (SAE) Muhammadem ibn Zájidem Ál Nahjánem potvrdil závazek USA vůči zajištění bezpečnosti této arabské země. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí americké diplomacie Tommy Pigott.
Úmrtnost migrantů ve vazbě ICE je za vlády Trumpa nejvyšší za více než deset let
Ve vazbě amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) umírá za vlády prezidenta Donalda Trumpa nejvíce lidí za více než deset let. Od Trumpovy inaugurace loni 20. ledna do letošního 4. června ve vazbě imigračního úřadu zemřelo 52 osob. Za loňský rok míra úmrtí vzrostla o 140 procent v porovnání s předchozím rokem.
"Neskrývají vzájemnou domluvu." Klaus se opírá do soudu i Pavla, mluví o změně systému
Vyvrcholení sporu o účast prezidenta Petra Pavla na summitu Severoatlantické aliance (NATO) vydáním předběžného opatření Ústavního soudu má bývalý prezident Václav Klaus a někdejší mentor ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) za zásadní pokus o přepsání dělby moci.