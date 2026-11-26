Útočník Buffala Jiří Kulich potvrdil střeleckou formu. Brankáře Rangers vyškoli kparádní ranou.
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Jiří Kulich byl jednou z hlavních postav vítězství Buffala Sabres nad New York Rangers 5:1. Český útočník se nejprve asistencí podílel na úvodní brance Rasmuse Dahlina, který skóroval už po 17 sekundách hry.
V čase 51:49 pak Kulich po přihrávce Tagea Thompsona vyslal z prostoru mezi kruhy ukázkovou ránu, proti níž neměl finský gólman ve službách Rangers Joonas Korpisalo nejmenší šanci. Český hráč tak stanovil konečné skóre.
Dvaadvacetiletý forvard skóroval už ve třetím utkání v řadě a počtvrté z posledních pěti zápasů. V tomto období nasbíral celkem šest kanadských bodů a za svůj výkon proti Rangers byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.
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