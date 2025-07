Brankář Škarek podepsal smlouvu se San Jose, na rok dostal minimální plat

Hokejový brankář Jakub Škarek zůstává v zámoří. Místo plánovaného angažmá v IFK Helsinky podepsal v NHL roční smlouvu se San Jose na 775.000 dolarů (přes 16 milionů korun), což je v současnosti ligové minimum. Sharks o dohodě informovali na klubovém webu.

Český brankář Jakub Škarek při svém debutu v NHL v dresu New York Islanders proti Floridě | Foto: Reuters

"Jakubovi je teprve 25 let, ale už má v brance spoustu zkušeností, které v profesionálním hokeji nasbíral. Je to velký, ale zároveň atletický brankář, na jehož hře je vidět, jak moc chce vyhrávat a uspět," uvedl generální manažer Mike Grier.

Oznámení o Škarkově přesunu do Kalifornie přišlo dva měsíce poté, co finský celek informoval o jeho příchodu na sever Evropy. S vedením IFK Helsinky podepsal roční smlouvu s opcí a po působení v zámoří se připravoval na návrat do Evropy.

Jihlavský odchovanec se zkušenostmi z mládežnických reprezentací, jenž se představil i na třech juniorských světových šampionátech, strávil v zámoří - až na krátké působení právě ve Finsku - posledních šest sezon. V roce 2018 si ho na 72. místě vybrali v draftu New York Islanders, ale na premiéru mezi hokejovou elitou si musel počkat až do letošního února.

V NHL dosud zasáhl do dvou utkání, v průměru inkasoval 3,94 branky na zápas a má úspěšnost 87,2 procenta. Bohaté zkušenosti ale získal v AHL ve farmářském celku Bridgesport Islanders. Za 22 utkání uplynulé sezony měl průměr 3,52 gólu a úspěšnost 88,4 procenta, jednou udržel čisté konto.