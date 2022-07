Ruský gólman do Arktidy narukovat nechce, hodlá se bránit u soudu

Ruský brankář Ivan Fedotov se bude odvedení do armády bránit u soudu. Agentuře RIA Novosti to řekl právník pětadvacetiletého hokejisty Alexej Ponomarev a dodal, že už také podnikl všechny potřebné kroky.

"Poslali jsme soudu všechny potřebné dokumenty a teď už jen čekáme, až nám potvrdí jejich přijetí a proces bude moci začít," prohlásil Ponomarev, podle kterého byl Fedotov do armády odveden násilím.

Fedotov, jenž v minulém ročníku pomohl CSKA Moskva k titulu a byl vyhlášen nejlepším brankářem KHL, byl v pátek v Petrohradu zadržen policií. Nyní čelí obvinění z vyhýbání se vojenské službě kvůli angažmá v NHL, kde podepsal smlouvu s Philadelphií.

Člen stříbrného týmu z letošních olympijských her v Pekingu byl posléze odvezen do Severomorsku, kde čeká na další přesun. Sloužit by totiž měl na vojenské základně na souostroví Nová země v Severním ledovém oceánu.