Bouře v hokeji kvůli návratu „válečných zemí“. Lotyši mají zákaz hrát, reagují i Češi

Mezinárodní hokejová federace IIHF v minulém týdnu oznámila, že na některých úrovních začne do svých soutěží vracet kvůli válce odstavené Bělorusko. Zároveň naznačila, jak je to s Rusy. Její kroky vyvolaly v hokejovém světě vlnu ohlasů, reagoval i prezident českého svazu Alois Hadamczik.
Přestože IIHF vydala zprávu o návratu Bělorusů trochu skrytě ve čtvrtek, tedy zrovna ve čtvrtfinálový den uplynulého mistrovství světa ve Švýcarsku, reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.
Připomeňme, že v důsledku dosud trvající války na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin, IIHF ze svých soutěží Rusko i Bělorusko coby spojenecký stát vyobcovala.
Zákaz startu jim až doteď každoročně prodlužovala z bezpečnostních důvodů, ale ve čtvrtek přišla s částečným návratem Bělorusů.
V příští sezoně 2026/27 mohou hrát ve svých nižších divizích MS běloruské ženy a juniorky, a především se do elitní skupiny světového šampionátu vrátí dorostenecká reprezentace do 18 let.
Jako první vyjádřili nesouhlas Litevci. V pátek jejich hokejový svaz vydal zprávu, že kvůli účasti Běloruska svou reprezentaci juniorek na šampionát nevyšle.
Podle očekávání reagovali i Ukrajinci, byť se s Běloruskem na žádném ze tří zmíněných šampionátů neutkají.
„Ostře odsuzujeme toto rozhodnutí IIHF. Bělorusko zůstává i nadále spojencem Ruska ve válce proti Ukrajině a umožňuje mu využívat své území k terorizování civilního obyvatelstva naší země,“ prohlásil šéf ukrajinského hokeje Serhij Mazur.
„Pro nás je tento postoj mezinárodní federace nepřijatelný, připravujeme odvolání. Agresorské země nemají ve sportu žádné místo,“ dodal.
Konkrétní problémy na MS hokejistů do 18 let by mohly nastat v souvislosti s postojem Lotyšů, kteří mají zakázáno hrát proti ruským a běloruským celkům přímo zákonem.
Lotyšsko sice nefiguruje s Běloruskem ve stejné skupině, ale týmy by na sebe mohly narazit teoreticky v play off nebo v boji o záchranu.
Generální sekretář lotyšského hokeje Roberts Plavejs uvedl, že dorostenecká reprezentace se MS zúčastní, avšak pokud by měla hrát proti Bělorusku, pak do utkání nenastoupí.
Rusové, ti sice nadále zůstávají mimo mezinárodní soutěže, ale když se naposledy odvolali proti zákazu z bezpečnostních důvodů, Disciplinární komise IIHF jejich námitky uznala.
Rada IIHF se tak bude muset případem znovu zabývat a v Rusku se probudila naděje, že by se také jeho reprezentace mohly vrátit na scénu.
„Musíme naši soutěž chránit, to ale neznamená, že se Rusko nevrátí,“ řekl prezident IIHF Luc Tardif v neděli v Curychu.
„Nesmí to ale být moc brzy. Je třeba počkat na správný okamžik,“ přidal neurčitě, přičemž válku na Ukrajině, jejíž konec je v nedohlednu, nijak nezmiňoval.
Šéf českého hokeje Alois Hadamczik se vyjádřil v rozhovoru pro Českou televizi.
„Jsem přesvědčen, že výkonný výbor svazu včetně mě stojí za tím, že dokud je válka, Rusové ani Bělorusové by hrát neměli. To by se mělo dodržet. Proč by se měla dělat výjimka, že osmnáctka může?“ reagoval Hadamczik.
„Rusové chybí v hokejové konkurenci, chybí jejich sponzoři a peníze. Ale přece nemůžeme upřednostnit sponzory a peníze před morální stránkou. Válka je krutá, a dokud bude trvat, neměli by hrát Rusové ani Bělorusové,“ zopakoval.
„Nemůžeme našim klukům bránit v tom, aby jeli na MS. Ale jsem přesvědčen, že se k tomu ty země postaví čelem a upřednostní morální hodnoty,“ poznamenal Hadamczik.
Výkonný výbor českého svazu by měl vyjádřit stanovisko ve středu po svém jednání.
Co se týče zmíněného šampionátu hokejistů do 18 let, Češi jsou tam v tuto chvíli nasazeni do skupiny právě s Bělorusy, Slováky, Kanaďany a Finy.
