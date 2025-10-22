Lední hokej

Boston vyrovnal při power play. Přesto ještě stihl nezískat ani bod

před 58 minutami
Neuvěřitelné. Hokejisté Bostonu za přispění Davida Pastrňáka vyrovnali v utkání s Floridou při power play v 59. minutě na 3:3, přesto nezískali ani bod. Ještě před závěrem třetí třetiny totiž stihli inkasovat rozhodující gól.
Zklamaný útočník Bostonu Casey Mittelstadt projíždí před radujícími se hráči Floridy, kteří v poslední minutě dali vítězný gól
Zklamaný útočník Bostonu Casey Mittelstadt projíždí před radujícími se hráči Floridy, kteří v poslední minutě dali vítězný gól | Foto: Reuters

Boston ve třetí třetině vyrovnal z 0:2 a 2:3 a každý jeho gól měl českou stopu.

Zacha zakončil ve 43. minutě efektní souhru a gólem do opuštěné branky snížil na 1:2.

Vzápětí vyrovnal Elias Lindholm, který v přesilové hře tečoval Pastrňákovo nahození na branku. Asistenci u této trefy si připsal i Zacha.

V předposlední minutě při hře Bruins bez gólmana vypálil Pastrňák zpoza levého kruhu, odražený puk získal Casey Mittelstadt a po jeho přihrávce vyrovnal Morgan Geekie.

Na prodloužení ale nedošlo, 27 vteřin před koncem rozhodl Carter Verhaeghe o výhře Floridy.

Sladký návrat do TD Garden tak oslavil útočník Panthers Brad Marchand, který v dresu Bruins strávil šestnáct sezon a nikdy nehrál v NHL za jiný klub, než byl letos na jaře vyměněn na Floridu. S tou vzápětí získal Stanley Cup.

V zápase nyní zapsal dvě asistence a byl vyhlášen největší hvězdou utkání.

 
