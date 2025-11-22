Gólman se chtěl pomstít Pastrňákovi. Ten totiž přihrál na vítězný gól Bostonu

Elitní řadu Bostonu utvořili Matěj Blümel, Pavel Zacha a Pastrňák, který trefil v závěru prostřední třetiny tyč. První gól padl až ve 49. minutě, ve které se prosadil Geekie. Zvýšit mohl Blümel, ale také zazvonil na brankovou konstrukci, a na svůj první gól v NHL si ještě musí počkat.
Všichni tři čeští hráči byli na ledě v přesilové hře u inkasované branky. Po Blümelově sražené přihrávce se dostali domácí do přečíslení dva na jednoho a z dorážky vyrovnal Joel Armia. Boston získal bonusový bod po Pastrňákově akci. Havířovský rodák zpracoval na útočné modré čáře puk a posunul jej do jízdy Geekiemu, který z pravého kruhu rozhodl.
Když se jel Pastrňák se spoluhráči radovat, snažil se mu frustrovaný gólman Los Angeles podkopnout nohy, což českou hvězdu rozčílilo a jen díky pohotovým rozhodčím incident neskončil fyzickou rozmíškou (viz video výše).
Buffalo vyhrálo každou třetinu shodně 3:1. Debakl Chicaga režíroval čtyřmi asistencemi Alex Tuch, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Výhru domácích podpořili dvěma trefami Josh Doan a třemi body Jason Zucker.
Jiříček se neobjevil v sestavě Minnesoty ve čtvrtém utkání v řadě. Hokejisté Wild položili základ úspěchu v úvodních dvanácti minutách, po kterých vedli 3:0. Výhru řídil třemi body Matt Boldy (2+1) a čisté konto si připsal Filip Gustavsson, který zastavil 19 střel.
NHL:
Buffalo - Chicago 9:3 (3:1, 3:1, 3:1)
Branky: 14. a 38. Doan, 16. Zucker, 18. Byram, 26. McLeod, 26. Samuelsson, 42. T. Thompson, 48. Quinn, 57. Bryson - 19. a 41. Bertuzzi, 35. Vlasic. Střely na branku: 30:23. Diváci: 17.058. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Doan, 3. Zucker (všichni Buffalo).
Pittsburgh - Minnesota 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)
Branky: 4. a 38. Boldy, 10. Eriksson Ek, 12. Johansson, 22. Kaprizov. Střely na branku: 19:21. Diváci: 17.527. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Kaprizov, 3. Eriksson Ek (všichni Minnesota).
Winnipeg - Carolina 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Branky: 10. a 45. Vilardi, 4. Morrissey - 1. a 24. J. Staal, 27. Jarvis, 44. A. Svečnikov. Střely na branku: 27:28. Diváci: 15.225. Hvězdy zápasu: 1. J. Staal (Carolina), 2. Vilardi (Winnipeg), 3. Ehlers (Carolina).
Los Angeles - Boston 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)
Branky: 54. Armia - 49. a 63. Geekie (na druhou Pastrňák). Střely na branku: 32:26. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Geekie (Boston), 2. Armia (Los Angeles), 3. Swayman (Boston).