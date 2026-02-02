NHL baví nevídaná bitka gólmanů. Pastrňák a spol. po ní zahodili vyhraný zápas

Český hokejový útočník David Pastrňák v zápase NHL Stadium Series pod širým nebem jednou asistoval, prohru Bostonu 5:6 s Tampou Bay ale neodvrátil. Boston padl i přes to, že ještě v polovině zápasu vedl 5:1.
Domácí do zápasu na Raymond James Stadium, kde tradičně sídlí tým amerického fotbalu Tampa Bay Buccaneers, vstoupili skvěle a v 11 sekundě zápasu je poslal do vedení Brandon Hagel. Další minuty ale patřily Bostonu.
Ještě v první třetině se Bruins prosadili třikrát a když ve 29. minutě Pastrňák skvěle nabil Morganu Geekiemu na gól na 5:1, zdálo se, že je o osudu zápasu rozhodnuto. Domácí se ale nevzdali a gól Olivera Bjorkstranda a bitka brankáře Andreje Vasilevského s jeho protějškem Jeremym Swaymanem je dostala zpět do hry.
V polovině třetí třetiny srovnal Nikita Kučerov a v samostatných nájezdech pečetil obrat Jake Guentzel. Pastrňák na jeho branku mohl ještě v závěru třetí série odpovědět, po kličce do forhendu ale trefil pouze břevno.
Pastrňáka ale může těšit fakt, že byl v NHL vyhlášen druhou hvězdou měsíce. Devětadvacetiletý havířovský rodák, jenž bude jednou z hlavních opor českého týmu na blížícím se olympijském turnaji, si ve 14 lednových zápasech připsal pět gólů a 20 asistencí. V anketě Pastrňáka předčil právě jen Kučerov z Tampy Bay, trojici hvězd doplnil obránce Edmontonu Evan Bouchard.
Pastrňákových 25 bodů v jednom měsíci je v dresu Bruins nejvíc od března 2018, kdy zaznamenal o bod víc Brad Marchand. Na 20 a více asistencí za měsíc dosáhly před Pastrňákem pouze klubové legendy Bobby Orr, Phil Esposito a Ray Bourque.
Předloňský mistr světa z Prahy bodoval ve 12 ze 14 lednových zápasů. Blýskl se především 10. ledna v utkání proti New York Rangers, kdy si při výhře 10:2 připsal šest asistencí.
V lednu také jako třetí český hokejista a šestý hráč Bostonu v historii překonal hranici 900 bodů v NHL. Bruins v lednu vyhráli 11 zápasů a vyšplhali se na příčky zajišťující postup do play off. V bodování ligy je Pastrňák šestý s 69 body (22+47) z 50 zápasů.
Brankář Lukáš Dostál 28 zákroky pomohl Anaheimu k výhře 4:3 nad Vegas. Český brankář mohl mít ještě o něco lepší čísla, šest sekund před závěrečnou sirénou ale ještě upravil výsledek do konečné podoby Tomáš Hertl.
Český útočník bodoval potřetí za sebou a s 22 góly je spolu s Pastrňákem a Martinem Nečasem z Colorada nejlepším českým střelcem.
Tampa Bay - Boston 6:5 po sam. nájezdech (1:3, 3:2, 1:0 - 0:0)
Branky: 1. Hagel, 31. Bjorkstrand, 36. D. Raddysh, 37. Paul, 52. Kučerov, rozhodující sam. nájezd Guentzel - 16. a 29. M. Geekie (na druhou Pastrňák), 12. Steeves, 19. Arvidsson, 23. Poitras. Střely na branku: 46:34. Diváci: 64.617. Utkání se hrálo pod širým nebem na Raymond James Stadium. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov (Tampa Bay), 2. Geekie (Boston), 3. Hagel (Tampa Bay).
Carolina - Los Angeles 3:2 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)
Branky: 7. Staal, 53. Nikišin, 62. Aho - 54. S. Helenius, 57. Byfield. Střely na branku: 34:13. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Staal, 3. Nikišin (všichni Carolina).
Anaheim - Vegas 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Branky: 14. a 22. Kreider, 25. C. Gauthier, 59. Poehling - 30. Marner, 51. Barbašov, 60. Hertl. Střely na branku: 23:31. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 90,3 procenta. Diváci: 16.214. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Dostál, 3. Poehling (všichni Anaheim).
