Lední hokej

Přehmat dokonán, talent mizí z Bostonu bez náhrady. Kouč ho vyprovodil bez obalu

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 2 hodinami
Draftem hokejové NHL prošel o pět let později a jen o pět příček níže než David Pastrňák. Výkonností se však John Beecher českému střelci ani nepřiblížil. V aktuální sezoně v Bostonu definitivně dohrál.
John Beecher
John Beecher | Foto: ČTK

Dražba talentů je pro generálního manažera Bruins Dona Sweeneyho citlivým tématem. V klubu se totiž uvedl nechvalně proslulým draftem 2015, kdy ze tří voleb v prvním kole jakž takž trefil akorát Jakea DeBruska - a i tato spolupráce často skřípala, až nakonec skončila.

Často zmiňovaný draftový krach navíc přišel jen rok poté, co Sweeneyho předchůdce Peter Chiarelli vybral z celkové 25. příčky Pastrňáka.

Sweeney tak měl co napravovat. V rámci nejdůležitějšího, prvního kola ovšem zazářil jen s Charliem McAvoyem, hvězdným obráncem vybraným v létě 2016 ze 14. místa.

Celkem v úvodním kole sáhl po deseti hráčích, ale nikdo z nich kromě McAvoye teď do hlavního týmu Bruins nenáleží.

Někteří stále mají šanci, hodně se čeká hlavně od sedmičky uplynulého draftu Jamese Hagense, ale kandidátů ubývá. Nejnovějším odpadlíkem je 24letý útočník Beecher.

"Ta jeho atletičnost, ta velikost, to bruslení… Bude vážně těžké proti němu hrát," uvedl ho Sweeney v červnu 2019, když z něj udělat třicítku draftu, přestože žebříčky s ním počítaly až ve druhém kole.

Čas nedal manažerovi za pravdu. Beecher sice po letech na univerzitě postupně pronikl do bostonského áčka, ale pevnou pozici ve spodních dvou útocích, kde se s ním počítalo, si nevybudoval.

V aktuální sezoně nastoupil po novým trenérem Marcem Sturmem jen do šesti z 21 zápasů. V týdnu s ním Bruins ztratili trpělivost a poslali ho skrz listinu nechráněných hráčů na farmu. S vědomím, že jim útočníka bude moct kdokoliv sebrat.

To se také stalo. Po Američanovi, jemuž běží jednocestná roční smlouva na 900 tisíc dolarů, sáhlo Calgary.

Sturm se při hodnocení Beechera nedržel příliš zpátky. "Jako nový trenér jsem mu dal novou šanci a upřímně řečeno, myslel jsem, že bude o něco lepší, o něco efektivnější. V určité chvíli jsme se museli rozhodnout, jak dál," komentoval forvarda ještě předtím, než si ho stáhla konkurence.

"Hlavní problém spočíval v nevyrovnaných výkonech, nedostatečném úsilí," pokračoval na jeho adresu. "Vím, že není snadné být v sestavě, a pak zase ne, ale mám hráče, kteří se třesou na to, že budou hrát. Chtěl jsem mu dát novou šanci. Jeho minulost mě stejně jako u jiných vážně nezajímala. Bylo to tedy na něm. Tak to vidím já. Z nějakého důvodu to prostě nevyšlo."

Boston tudíž přišel o dalšího hráče, na němž měla stát budoucnost klubu.

Pokud jde o bostonské prvokolaře, kteří následovali po Beecherovi, tak Fabian Lysell se už čtvrtým rokem rozvíjí na farmě a Dean Letourneau po katastrofálním přechodu na univerzitu konečně dělá pokroky. Nejvíc se ale stejně čeká od letošní sedmičky Hagense.

