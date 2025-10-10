Slovenská hvězda je z gólmana Dobeše paf: Nevím, jak to dělá, ale je to k smíchu

Zacha s Pastrňákem se podepsali pod třetí trefu Bostonu, kdy jejich tým šel na vlastním ledě do vedení nad Chicagem 3:2.
Při početní převaze pět na tři Pastrňák přihrál Zachovi, a ten vybídl na druhé straně brankoviště číhajícího Eliase Lindholma k zakončení.
Chicago ale o dvě minuty později srovnalo a utkání dospělo do prodloužení. V něm vystřelil Bruins bod navíc po individuální akci Fraser Minten.
Dobeš v brankovišti Canadiens čelil 31 střelám z hokejek hráčů domácího Detroitu.
Za záda pustil jen jeden pokus, a to v 4. minutě, kdy ho překonal úvodní brankou zápasu kapitán Red Wings Dylan Larkin. I tak měl český brankář úspěšnost zákroků 96,8 procenta.
"Je to mladý brankář s trochu bláznivým stylem. Směju se, když ho vidím chytat, protože nevím, jak to dělá. Nějak to ale funguje," řekl na Dobešovu adresu útočník Canadiens Juraj Slafkovský.
Na výhře Montrealu se dvěma body podíleli Mike Matheson (1+1), Nick Suzuki (0+2) a Brendan Gallagher (0+2).
Chytil ve 43. minutě zvýraznil jednobrankové vedení Canucks, o šest minut později zvýšil už na 3:0 a byl vyhlášen největší hvězdou utkání. Vancouver nakonec vyhrál nad Calgary 5:1.
"První dvě třetiny jsme byli trpěliví a ve třetí se nám to vyplatilo," řekl Chytil, který po otřesu mozku přišel o konec minulé sezony. "Pořád mám co zlepšovat v každém směru. Proto rád chodím každý den na led a soustředím se na to," uvedl.
Český útočník měl velkou zásluhu na vítězné premiéře Adama Footeho v roli hlavního kouče Vancouveru. "Zaslouží si to. Od prvního dne je skvělý a jsem za něj moc rád. Je to chlap, pro kterého chceme hrát a chceme za něj na ledě bojovat," řekl Chytil o nástupci Ricka Toccheta.
Martin Nečas přihrál na vítězný gól Colorada, které porazilo Utah s Karlem Vejmelkou v brance 2:1.
Přihrávku zaznamenal i Tomáš Hertl při vítězství Vegas 4:3 v prodloužení nad svým bývalým týmem San Jose.
Asistencí se podepsal pod vyrovnávací gól na 3:3. Jack Eichel nachytal brankáře Sharks Alexe Nedeljkovice nahozením od červené čáry, po kterém puk při dopadu změnil směr.
Nedeljkovic zaváhal i v prodloužení. Vyjel pro puk až k modré čáře, jenže rozehrávkou trefil napadajícího Shea Theodora a chybu potrestal střelou do prázdné branky Reilly Smith.
Daniel Vladař nezabránil porážce Philadelphie s obhájci Stanley Cupu z Floridy 1:2. Český brankář inkasoval dvakrát z 34 střel. "Začali jsme dobře, ale bohužel to nestačilo," uvedl Vladař. O vítězství Floridy rozhodl v 43. minutě Brad Marchand.
U vysoké výhry Minnesoty 5:0 nad St. Louis byl i český obránce David Jiříček. Sice nebodoval, ale měl tři kladné body za účast na ledě při vstřelených a obdržených gólech. První čisté konto v sezoně si připsal brankář Filip Gustavsson, tři asistence měl ruský útočník Kirill Kaprizov.
Winnipeg doma podlehl 4:5 Dallasu, za který nastoupil útočník Radek Faksa. Jets nepomohl hattrick Kyla Connora.
Anaheim s brankářem Lukášem Dostálem a kapitánem Radko Gudasem prohrál v Seattlu 1:3. Na Dostála šlo 31 střel. Vítěznou branku Kraken dal v úvodu druhé třetiny Mason Marchment, jenž přišel do klubu v létě z Dallasu.
Buffalo s útočníkem Jiřím Kulichem podlehlo doma New York Rangers 0:4. Radovat se nemohl ani Ondřej Palát z New Jersey, které nestačil na Carolinu (3:6). Hurricanes rozhodli zápas čtyřmi brankami v poslední třetině. Dva góly dali obránce K'Andre Miller a Seth Jarvis.
Jednička letošního draftu Matthew Schaefer bodoval hned ve svém prvním zápase v NHL. Osmnáctiletý obránce asistoval u první branky New York Islanders, kterou dal Jonathan Drouin proti Pittsburghu. Hosté nakonec prohráli s Penguins 3:4. Tři body si ve vítězném týmu připsal devětatřicetiletý Jevgenij Malkin.
Výsledky NHL:
Boston - Chicago 4:3 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)
Branky: 4. Mittelstadt, 30. Jeannot, 41. E. Lindholm (Zacha, Pastrňák), 63. Minten - 9. Bedard, 23. Crevier, 43. Burakovsky. Střely na branku: 33:24. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Minten, 2. E. Lindholm (oba Boston), 3. Burakovsky (Chicago).
Vancouver - Calgary 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)
Branky: 43. a 49. Chytil, 15. Sherwood, 52. Lekkerimäki, 58. Boeser - 54. Frost. Střely na branku: 26:18. Diváci: 19.012. Hvězdy zápasu: 1. Chytil, 2. Demko, 3. Sherwood (všichni Vancouver).
Buffalo - NY Rangers 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Branky: 12. Lafrenière, 55. Soucy, 58. J. Miller, 58. Fox. Střely na branku: 37:33. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Lafreniére, 3. Soucy (všichni NY Rangers).
Florida - Philadelphia 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Branky: 26. Lundell, 43. Marchand - 38. Cates. Střely na branku: 34:20. Vladař odchytal za Philadelphii 58:46 minut, inkasoval dvě branky z 34 střel a úspěšnost zákroků měl 94,1 procenta. Diváci: 19.431. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Lundell, 3. Bobrovskij (všichni Florida).
Pittsburgh - NY Islanders 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Branky: 4. Malkin, 26. Brunicke, 29. Crosby, 55. Brazeau - 13. Drouin, 25. Palmieri, 40. Šabanov. Střely na branku: 28:37. Diváci: 16.107. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Brunicke, 3. Brazeau (všichni Pittsburgh).
Detroit - Montreal 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)
Branky: 4. Larkin - 11. Z. Bolduc, 13. O. Kapanen, 20. Matheson, 26. A. Carrier, 38. Slafkovský. Střely na branku: 31:17. Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval jednu branku z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 96,8 procenta. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Matheson, 2. Suzuki, 3. Gallagher (všichni Montreal).
Tampa Bay - Ottawa 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)
Branky: 15. a 60. Kučerov, 6. Bjorkstrand, 7. Point - 36. a 59. Pinto, 11. Cozens, 21. Zub, 60. Giroux. Střely na branku: 25:34. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Giroux (Ottawa), 2. Point (Tampa Bay), 3. B. Tkachuk (Ottawa).
Carolina - New Jersey 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)
Branky: 30. a 51. K. Miller, 58. a 60. Jarvis, 5. Hall, 60. Robinson - 29. Hamilton, 34. Glass, 52. Bratt. Střely na branku: 33:22. Diváci: 18.404. Hvězdy zápasu: 1. K. Miller, 2. Jarvis, 3. Hall (všichni Carolina).
St. Louis - Minnesota 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Branky: 16. a 38. Hartman, 18. Boldy, 33. Eriksson Ek, 48. Rossi. Střely na branku: 27:21. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Gustavsson, 2. Hartman, 3. Boldy (všichni Minnesota).
Nashville - Columbus 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Branky: 7. Bunting, 43. O'Reilly - 17. Voronkov. Střely na branku: 31:38. Diváci: 17. 244. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. O'Reilly, 3. Bunting (všichni Nashville),
Winnipeg - Dallas 4:5 (1:2, 0:0, 3:3)
Branky: 7., 52. a 57. Connor, 50. M. Barron - 4. Rantanen, 16. Lundkvist, 42. J. Robertson, 42. Seguin, 44. W. Johnston. Střely na branku: 25:37. Diváci: 14.917. Hvězdy zápasu: 1. Connor (Winnipeg), 2. Rantanen, 3. J. Robertson (oba Dallas).
Colorado - Utah 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Branky: 11. Colton, 43. MacKinnon (Nečas) - 38. Guenther. Střely na branku: 26:32. Vejmelka odchytal za Utah 58:10 minut, inkasoval dvě branky z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 92,3 procenta. Diváci: 18.087. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. MacKinnon, 3. Colton (všichni Colorado).
San Jose - Vegas 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)
Branky: 6. J. Skinner, 27. Wennberg, 43. Kurashev - 9. Howden, 35. Dorofejev, 59. Eichel (Hertl), 62. R. Smith. Střely na branku: 23:31. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith (Vegas), 2. J. Skinner, 3. Kurashev (oba San Jose).
Seattle - Anaheim 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky: 3. Dunn, 24. Marchment, 45. McCann - 5. Sennecke. Střely na branku: 31:36. Dostál odchytal za Anaheim 57:01 minut, inkasoval tři branky z 31 střel a měl úspěšnost zákroků 90,3 procenta. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Daccord, 2. Marchment, 3. McCann (všichni Seattle).