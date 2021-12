Bojkot. Hokejové kluby na Slovensku stávkují kvůli chybějícím divákům

Hokejové kluby na Slovensku budou bojkotovat nedělní sváteční kolo extraligy na protest proti rozhodnutí vlády nepustit na stadiony diváky. Na dnešním zasedání o tom rozhodla Asociace profesionálních hokejových klubů (APHK). Další kolo v úterý už by se mělo odehrát podle plánu.

Zatímco v Česku kvůli hrozbě šíření koronaviru je kapacita na sportovních zápasech omezena na maximálně tisíc osob, na Slovensku na tribunách nyní být diváci nemohou. Hokejové kluby poukazují mimo jiné na to, že vánoční kolo mělo v minulosti velkou návštěvnost. Proto se rozhodly pro radikální krok.

"Pro kluby jde o významný výpadek příjmů a stále nemáme vyřešené kompenzace. Očekáváme nějaký návrh, příští týden máme setkání se státním tajemníkem a doufám, že dospějeme k řešení," řekla pro agenturu TASR ředitelka APHK Aneta Büdiová.

Hráči za rozhodnutím klubů stojí. A žádají vládu, aby umožnila pustit na zápasy alespoň očkované fanoušky nebo ty, kteří nemoc prodělali. "Nic nepodceňuji a zdraví je na prvním místě. Ale když mohou chodit do obchodů a na jiná místa, tak by mohli chodit i na stadiony. Kluby by určitě zaručily přísné dodržování stanovených pravidel. I my máme rodiny, jsme jejich živitelé a kluby potřebují peníze ze vstupného," řekl pro svazový web popradský útočník Dávid Skokan.